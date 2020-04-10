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 Політика України, Суспільство
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 Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков

В Україні через карантин і коронавірус щонайменше 55% українців опинилися у фінансовій зоні ризику.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, щонайменше 55% українців опинилися в зоні ризику, а 73% опитаних зізналися, що запасів заощаджень у них максимум на місяць. Аваков також навів соціологічні дослідження, які показали, що з опитаних людей:

45% - не втратили в зарплаті; працюють, як раніше або дистанційно.
11% - працюють у скороченому режимі.
17% - змушені бути у відпустці за свій рахунок.
8% - безробітні, і до карантину.
7% - домогосподарки, в декреті і не працювали до карантину.
6% - звільнені, втратили роботу.
6% - непрацюючі пенсіонери, студенти - які не працювали до карантину.

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Аваков зазначив, що для виходу із ситуації президент України Володимир Зеленський і Кабмін придумали систему прямої фінансової допомоги:

- пенсіонерам, які працюють і не працюють, буде виплачуватися (+1000 грн - у кого сума нарахувань на місяць менше 5000 грн; +500 грн - старше 80 років. Все буде проведено автоматично).
- безробітним, які втратили роботу - будуть прямі виплати допомоги з безробіття через Центри зайнятості.

Міністр додав, що тут є деякі нововведення:

- По-перше, виплати будуть нараховуватися відразу, з 1-го дня подачі людиною заяви за спрощеною процедурою.

- По-друге - не потрібно нікуди йти - у зв'язку з карантином, заявку можна надіслати онлайн, не виходячи з дому. З людиною зв'яжуться телефоном і вона отримуватиме допомогу.

"Мінімальна, "гола" сума на зараз 650 грн/міс. Але з урахуванням страхового стажу та інших чинників реальна мінімальна виплата становитиме близько 1800 грн/міс. Максимум 8408 грн/міс. Скільки буде ваша сума допомоги в проміжку 1800-8400 гривень - вам нарахує за вашими даними працівник ЦЗ телефоном", - написав Аваков.

Міністр наголосив, що уряд усвідомлює величезні суми, які треба буде направити на ці витрати. Тому в бюджет України закладаються зміни і різке збільшення фінансування, серед іншого, і згаданих статей.

Також він додав, що багато ще й інших категорій людей, які отримають субсидії і дотації за різними напрямками. Ці рішення можливі будуть до реалізації відразу після ухвалення змін до бюджету.

"Сподіваємося, що в понеділок Верховна Рада ухвалить внесені урядом зміни зі своїми правками - і тоді все буде чітко і зрозуміло - і про всі додаткові заходи буде оголошено додатково й офіційно", - додав глава МВС.

Виплати безробітним у звязку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков 01
Виплати безробітним у звязку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков 02
Виплати безробітним у звязку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188047
 
 
 Топ коментарі
 
При чому тут Сабаков до безробітних??? Цензор ти навмисно піариш цього корупціонера? Давай ще висери антохі товстопузого..МВС перетворилось в банду, ОЗУ а він меле про безробітних..
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Какое отношение этот схематозник имеет к выплатам, не пойму он кто вообще и какая его работа??
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А что Аваков уже министр социальной политики? Или уже царем себе признал?
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Мент-уголовник тянет на себя одеяло премьера?
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не барыга он а проклятый марадер на крави младенцев, но зелёная сопля янелох42 навела порядок в закромах Пэтра, теперь там ноль и прощальная записка повесившейся мыши.
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більше набагато чим зє оставив масок в Україні.
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почитай материалы кооторыми кишат СМИ об нём С осени 2011 года Аваков эмигрировал в Италию из-за уголовного преследования в Украине. Е...Состояние министра оценивается в $52 млн. Этой суммы ему хватило, чтобы занять 90-е место в рейтинге богатейших украинцев по версии журнала "НВ" в 2018 году, он стал единственным действующим министром, входящим в этот рейтинг.
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Соевые сказки. Он даже начал с того, что обвалил гривну с 8 до 28. И очень хорошо "заработал" на банковских махинациях.
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Ти брешеш свідомо, чи просто ситуацією не володієш? Інавгурація Порошенка 7.06. 2014 року. Курс долара нюНацбаку на 7,06.2014 року: купівля - 11.80, продаж - 11.93. Поо яких 8 ти пишеш? А про причини і терміни обвалу з 11.80 до 25 тобі відомо? Опиши. Я прочитаю і відповім.
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Не бережете вы оодноклеточное ЗЕ. Вы хотите чтобы им пердаки на паску раразорвало
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Какое отношение этот схематозник имеет к выплатам, не пойму он кто вообще и какая его работа??
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Рюкзак Сабаков не только глава МВД но и регент т.н. призидента писюаниста
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При чому тут Сабаков до безробітних??? Цензор ти навмисно піариш цього корупціонера? Давай ще висери антохі товстопузого..МВС перетворилось в банду, ОЗУ а він меле про безробітних..
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Он уже на полставки подрабатывает министром соцполитики и финансов...
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А что Аваков уже министр социальной политики? Или уже царем себе признал?
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ну так главзебил зеленских самоизолировался. должен же кто-то государством управлять? Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков - Цензор.НЕТ 386
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бо він і є тіньовим президентом України а не бубнявий гундос.
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Виплати по безробіттю вже МВС нараховує? Чи в Україні AlterZar з'явився?
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Опять, как говорят, поперед батька в пекло! Так хочется быть на виду, что скоро оберполицай будет помогать мусор гражданам выносить! А чего - каждый день будет на виду и на слуху! А там, глядишь, и выпросит вице-премьера! Услужливые дураки нынешнему неудахе the ой как нужны! Хотя, услужливый дурак окромя вреда ничего нужного не принесёт! Так и быть посему!
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Аваков вже Премьер , чи може Президент ? Я шось пропустил ?
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Шото много Авакова...Дуже много...Поясніть мені,що відбувається,і хто керує країною!!?
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Хто керує в поліцейській державі? Ось і відповідь.
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Нарідний призедент керує. А що не так? Главноє што порошенка скінулі!
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Аваков вже домовився з МВФ? Звідки гроші?
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Что то как то много Авакова в последнее время. Он у нас кто? Министр МВД или в каждой "извиняюсь" затычка. Или ему не сказали, что кроме него ещё есть профильные министерства с министрами во главе.Угомонись уже, наведи порядок у себя в министерстве, а то у нас бандитский разборки с огнестрестрелом через день.
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Ясно. Оні наконєцто нашлі на пєчатном станкє кнопку "ВКЛ".
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Арсен,а ты случаем еще прочисткой канализации не занимаешься?)
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Jesli dopsutim medsestra,nianka polucajet 2500 gryvny v mesiac,a bezrabotnim predlozyl ot 1800 do 8400 gryven,vopros kto togda budet rabotat ?
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безработный получает помощь в течение определённого времени (несколько месяцев) и выплата по безработице каждый месяц меньше...
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Він і жнець і швець і на дуді гравець. Про народ турбується.
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Про прогнозовану врожайніст озимих культур, у цьому році, Аваков теж повідомить?
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пдц..... это какой-то балаган..... Шмыгаль занимается расследованием авиакатастроф, Аваков - пособиями по безработице..... так мы далеко уйдем.....
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А дехто, відосики знімає. Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 1620 Зедебіли, що ви навибирали? Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 584
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Аваков пів ставки мінсоцполітики взяв на карантині?
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Аваков лутше мусорами займись вплотную
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Авакова готовят "мудрый нарiд" к мысли что он он премьер-министр!Значить так и будет!
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С каких пор черт премьером стал? Кстати, ктото проверял историю успеха черта, и связан ли он с гебней?
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Аваков, а когда картошку сажать - перед Пасхой или после? министр внутренних дел
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А це що за фуй виліз з інформацією про виплати безробітним?
Міністр соц політики?
Чи може кандидат в чергове "Буратіно"? Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 8049
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У свої наплічники Саахов поклав ще гроші за безробіття. Невже син у злиднях.
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Рюкзаков, ти що в сосну вдарився??? Коломойша тебе ще премєром не призначив!
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Перетворили країну на балаган, дешеве шапіто.
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министр мвд, он же межународник, он же спец медецины,он же экономист. осваивает социальную политику. скоро не нужен будет парламент и кабмин. сам все сделает. АВАКОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ
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45% не потеряли в зарплате? а на тв опросе таких было только 31%
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Арсен Борисович, лучше про посадку Кузьменко и Антоненко расскажите,
это ваша или Клоуна идея ?
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Аваков коментує ті сфери, які, наче б то не мають ніякого відношення до "внутрішніх органів"
Здається, вже повний контроль над Україною в руках одного силового міністра!
ОПГ Авакова "в законе"

Как известно, ничто не бывает столь вечным, как временное. Сегодня глава МВД не только не теряет позиций, но и продолжает наращивать свое влияние, стремясь достичь своего апогея абсолютизма в силовом и правоохранительной блоках.
развитие собственного блока силовым министром продолжается и открывает широкие возможности для контроля над страной.

Виплати безробітним у зв'язку з карантином становитимуть 1800-8400 грн і нараховуватимуться з першого дня подачі заяви, - Аваков - Цензор.НЕТ 7048
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Более идиотского решения и представить себе трудно. Ну будете вы выплачивать эти копейки - и что? Как долго вы сможете это делать? В бюджете и так огромные дыры, а вы новые создаете? Разбазарите сейчас все оставшееся, а реально помочь никому не сможете. Что такое те жалкие гроши, которые вы намерены выплачивать? Это два-три дня жизни от силы. А что потом делать? По миру побираетесь, а сами устраиваете аттракционы неслыханной щедрости. Идиоты...
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Я не лох Укрианы уже бегает в шестерках у Авакова
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"Выплаты безработным в связи с карантином составят 1800-8400 грн и будут начисляться с первого дня подачи заявления, - Аваков" - какое отношение имеет Аваков к выплатам?
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