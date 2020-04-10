 COVID-19: кількість інфікованих у світі досягла 1,6 млн осіб, кількість жертв наближається до 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 354 972 особи. Також у всьому світі зареєстрували 95 718 (88 538 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 16 684 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 5 150 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 25 960, хворих - 465 750.

В Італії за цей час захворіли 143 626 осіб. Водночас померли 18 279, вилікувалися 28 470 осіб.

Іспанія повідомляє про 153 222 інфікованих. Серед них 52 165 одужали, 15 447 осіб померли.

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Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 12 228 осіб, у Німеччині - 2607, у Великій Британії - 7993, в Ірані - 4110, у Нідерландах - 2403, Бельгії - 2523, у Туреччині - 908.

У РФ кількість заражених становить 10 131 особа, померли - 76; у Білорусі - 1486, померли - 16; у Польщі - 5575, померли - 174; у Молдові - 1289, померли - 29; в Угорщині - 980, померли - 66; у Румунії - 5202, померли - 248; у Словаччині - 701, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19, 57 осіб померли, 45 - одужали.