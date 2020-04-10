 COVID-19: кількість інфікованих у світі досягла 1,6 млн осіб, кількість жертв наближається до 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 354 972 особи. Також у всьому світі зареєстрували 95 718 (88 538 на вчора) летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 16 684 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 5 150 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 25 960, хворих - 465 750.
В Італії за цей час захворіли 143 626 осіб. Водночас померли 18 279, вилікувалися 28 470 осіб.
Іспанія повідомляє про 153 222 інфікованих. Серед них 52 165 одужали, 15 447 осіб померли.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.
Так, у Франції померли 12 228 осіб, у Німеччині - 2607, у Великій Британії - 7993, в Ірані - 4110, у Нідерландах - 2403, Бельгії - 2523, у Туреччині - 908.
У РФ кількість заражених становить 10 131 особа, померли - 76; у Білорусі - 1486, померли - 16; у Польщі - 5575, померли - 174; у Молдові - 1289, померли - 29; в Угорщині - 980, померли - 66; у Румунії - 5202, померли - 248; у Словаччині - 701, померли - 2.
Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19, 57 осіб померли, 45 - одужали.
- остальные дышут свежим воздухом , ходят на работу, и славят бацькивську заботу.
В Беларуси за прошлые сутки число зараженных коронавирусом выросло на 39,4% - с 1066 случаев до 1486, в то время как в России, Украине, Польше, Латвии и Литве вирус распространяется намного медленнее
Так, в России за последние сутки прирост составил 17%, Украине - 13,43%, Латвии - 2,1%. В Литве за сутки число зараженных выросло на 4,7%, а в Польше - всего на 3%.
Для сравнения: в Германии за последние сутки число инфицированных приросло на 4,8%, а Испании - на 2,9%.
лингвист повстречался!
- треба тікати як най далі, бо згвалтуе посмертно!
Серед ціх діячів багато не задоволених жінками...
цИх
http://sum.in.ua/s/nezadovolenyj
Головне, що поки Батько дозволяє - дихають...
У учителя средней школы №170 на улице Рафиева, 7 подтвержден коронавирус. Информацию об этом сообщили читатели и подтвердил источник в администрации школы.
"В 170-й школе тоже есть положительный результат на короновирус у учителя", - сообщает читатель.
"Школу переводят на карантин, госпитализирована учительница младших классов. Семьи учеников, как контакты первого и второго уровня, отправлены на самоизоляцию", - сообщил источник в администрации школы.
Школа №170 находится в минском микрорайона Юго-Запад. Недалеко от нее расположен еще один очаг инфекции - детский сад №455. У воспитательницы детского сада и пятерых детей также подтвержден Covid-19.
Раздел 'здоровье'.
И вопрос задан (среди раздела вопросов): назовите, какие эпидемии случились в вашей коммюнити за последние 4 года"?
Вы поняли, к чему я?
Эпидемии инфекционных заболеваний (например, прививки от полиомиелита не было до 50-х годов) случались настолько часто, что уж за 4 года хоть одна эпидемия, но точно была.
И как это тогда ухитрялись бороться с эпидемиями, не закрываю магазинов и заправок, как в Черновцах - вот прямо теряюсь я в догадках.
Пандемия была невозможна
Кроме того, сейчас невозможно скрыть что-то , благодаря инету.
Сейчас вина лежит исключительно на Китае. Китай нужно было изолировать. Теперь вместо этого, китайцы уже якобы выздоровели и даже готовы снабжать всех масочками и тест системами , а весь мир в полыхает.
Читала американский учебник 20-х годов прошлого века для будущих домохозяек (да, ведению хозяйства тогда именно
тепер зрозуміло звідки таке мракобісся.
Кому этот срач выгоден политикам, фармацептам?
эвтаназия при первых признаках.
никто скорую не вызывает. Начав задыхаться ложится в за раннее выкопанную яму и закапывается. Скоро этот метод будет рекомендовать и путин - друг и обожатель Сев.кор.
15.00 -один заболевший.
15.03 ноль заболевших.
і без потреби.