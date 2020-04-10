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 Політика України, Суспільство
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 Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа

Глава МВС Арсен Аваков назвав попередні терміни завершення карантинних обмежень, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Епідемія в Україні ще не на піку. Дасть Бог - обійдемося, може, і без виражених піків. Але ще попереду багато нових хворих і, на жаль, трагічних випадків", - написав він.

Говорячи про те, допоки людям сидіти в чотирьох стінах, Аваков чесно зізнається, що не знає, коли саме це станеться. Однак передбачає, що є можливість вийти з карантину у травні.

"Коли? Я дуже інформована за родом своєї роботи людина і даю вам чесну відповідь - Коли? - Я не знаю, ніхто не знає. І якщо хтось впевнено каже, що знає, - не вірте. Можу, проте, припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а оговтається остаточно на цьому етапі - до літа", - написав міністр.

Аваков наголосив, що важко пророкувати перебіг епідемії, природа якої так мало вивчена: "Ми в уряді сподіваємося, і все робимо для того, щоб перші кроки "перезапуску економіки" були можливі наприкінці квітня. Чергою етапів, послаблюючи карантин спочатку для молоді, потім для старших. У другій половині травня".

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"Ось такі, як мені здається, можливі орієнтири - якщо не зірвемося з поточної моделі опору вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну. Якщо суперечки відкладемо на потім, а зараз твердо будемо дотримуватися карантину...

Я дуже хочу, що б Україні не вмирали від вірусу сотнями людей на день, як це відбувалося в Італії, Іспанії, Франції, США і Великій Британії, яка спізнилася з карантином, як на мене, із сьогоднішніми 940 (!!) загиблими за добу.

Тому, коли закінчиться карантин, - вирішимо, пройшовши шлях цілком - а не вивалимося посередині, тому що набридло.

Будемо дорослими і послідовно чіткими - ви, дорогі мої, бачите - це працює. І ми збережемо себе, витримавши обраний шлях!" - резюмував глава МВС.

Нагадаємо, у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірус у Чернівецькій області запроваджується особливий режим протягом найближчих вихідних. Крім того, в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях на вихідних можуть запровадити комендантську годину.

Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа 01
Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188044
 
 
 Топ коментарі
 
Простой вопрос министру Авакову :Какой смысл в карантине если ЗЕвласть запускает в Украину тысячи потенциально зараженных граждан, без обязательной обсервации ? Или уничтоженная экономика и обнищавшие граждане и есть цель "власти" ?
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Танок 95 шизоїдних зелєбєнєй!
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чтоб взять ОП нужно не больше батальона. уставшие от войны зелебобики дрянь воины. они просто дрянь.
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Це якщо пришелепкуватий нелох не привезе сюди ще зарази.
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мне каЭтся, что этот фактор уже перестал быть актуальным. вводить изоляцию нужно было в январе... может быть в начале марта. после массового завоза под честное слово уже пофиг: автохтонное заражение превалирует
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Вранье, нас будут варить , как ту лягушку, медленно подогревая воду,( на несколько дней продлевая карантин ), пока мы уже не сможем самостоятельно выпрыгнуть.
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И это самый умный в зелёной банде! Кошмар! Аваков о сроках завершения карантина: Надеюсь, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а окончательно оправится - к лету - Цензор.НЕТ 7323 Данных для честных прогнозов достаточно. Да только профессиональным врунам честные прогнозы не нужны. Им сподручней продолжать врать.
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Развели панику. теперь оправлятся с Ослом к лету собрались. Бумагу туалетную и коньки закупили уже?
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Карантин по украински;
Кто то, где то, для кого то из чего то сделал что то...
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Бандерівська птичка повбивала снєгірєй.
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Простой вопрос министру Авакову :Какой смысл в карантине если ЗЕвласть запускает в Украину тысячи потенциально зараженных граждан, без обязательной обсервации ? Или уничтоженная экономика и обнищавшие граждане и есть цель "власти" ?
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З цим завданням новиє ліца і прийшли до влади. Хуже нібудіт, вопили зебіли.
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Так прямо и напишите. -Мы не в курсе. Идите в жепу. Денег нет.
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офф топ
)))))
В одной из школ Калуги во время онлайн-лекции по «Основам православной культуры» неожиданно включился порнофильм

Как сообщается на сайте Kaluga.tv, невольными зрителями стали около 90 пятиклассников и некоторые родители. Мать одного из учеников пожаловалась на инцидент замгубернатора Дмитрию Разумовскому. Тот в ответ призвал «с большой осторожностью» использовать для видеоконференций зарубежный сервис Zoom и посоветовал отечественные онлайн платформы.
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Карантин этот никто вот так отменять не будет. Что будет в первый день отмены? Правильно. Миллионная толпа на Банковой с требованием сжечь это здание и клоуна зелёного на части выдать для кремации. Думай тееееееееееееее....
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Не льстите себе Аваков про терміни завершення карантину: Сподіваюся, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а остаточно оговтається - до літа - Цензор.НЕТ 4155
Откуда вас, порохоботов, аж миллионной толпой возьмётся?
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чтоб взять ОП нужно не больше батальона. уставшие от войны зелебобики дрянь воины. они просто дрянь.
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у кожного поважаючого себе порохобота до 10 акаунтів.. от і множ їх мінімум на 10 одразу..може з тисячу рил і набереться
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Да больше будет. Сколько людей хоть и остались со своим мелким бизнесом, но полностью разорённым. Сколько не смогли съездить к родственникам в другой район страны. Сколько остались без работы, без доходов. Сколько просто злых на такие решения властей. Если в 2013- м нашлось полтора миллиона то сейчас будет не меньше.
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Во всей этой пандемии большая часть вины лежит на уродливой зелёной власти. Каждый день завозят потенциальных больных. Нацисты и то лучше относились к украинцам, чем эта власть
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Добре, що ви не обрали мародера пєцю!
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Зеленский полный идиот. Он , к примеру, думал что у нас каждый врач умеет обращаться с аппаратом ИВЛ. Ну там горы и гинекологи все подряд. И только после видео Комаровского осознал какой он недоумок и запустил онлайн курсы обучения для врачей. Это все равно что онлайн учится ездить на автомобиле. Вывод - полная некомпетентность и врождённый маразм.
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Тутешня трольня верещала що Комаровський шарлатан, брехун і ватник. Йому вірити ніззя.
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Он лише лікар, який може роз'яснити інформацію, яку має на цей час, і виключно як лікар. А яку інформацію він має наразі - таку саму, шо й ми. Вірити йому зараз?.. Так він не бреше. То шо він каже, ми й самі знаємо.
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Поради, як вберегтись від вірусу, він давав ще до карантину у Шустера по скайпу, а трольня тут хохотала.
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Дякую, що ви обрали Зе. Тепер вас навчать фінансовою і політичною кризою!
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В мае - какого года?
Падение ВВП восполнится через несколько лет.
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Без кредита МВФ ничего не "восполнится"
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Я сАбакова никогда не жаловал, но сроки, которые он озвучил вполне реальные, и даже если пандемию купировать не удастся, то все равно примут политическое решение прервать жесткие карантинные меры, будет дана команда в сми прекратить истерику и спустить тему пандемии на 3-4 план, а если об этом не говорят постоянно по ящику, то и "нет особо ужасной проблемы" (для подавляющего большинства). Да, болеть и умирать не перестанут, так и так люди мрут ежедневно, просто жертвы пополнят этот печальный список и сми перестанут на этом заострять внимание!
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он просто повторил премьер-министра
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ясно - до мая мусорское грабилово не останвится.....
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все мучает вопрос - так люди мусора или нет?
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Остановили девушку на личном авто и выписали штраф за то, что она была без "намордника" и нарушала правила карантина, которые они не читали похоже вообще.
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шо за пролемы?
если все как вы сказали (20000) в рулон и дело ваше...
если девушка все таки бы не права 20000 + по договору с судьей
вы вчера родились?
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Вони вже готуються до мародерства, А як ще Рада дозволить особистий огляд громадян і їх речей, то - гуляй душа!
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Аваков вже вирішує щодо термінів карантину? Чого він береться не за свою справу?
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Интересно, а им не страшно будет отменять карантин? Чем позже отменят, тем будет страшней.
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пока наш недомкуватый бубочка запливает видео про морько, мороженое про то, что мы "как дети", министр МВД ведет себя ну просто как глава державы и минздрав в одном флаконе. только меня это напрягает?
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Не тільки Вас це турбує, бо люди бачать як Аваков говорить не про свою роботу, мабуть готується на посаду президента.
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Якщо обрали такого як Же, то у Авакова є більше шансів бути обраним. За ним Юля і вся вірменська діаспора, яка стане на всі ключові посади, потім підтягнуться російські пропагандони типу Маргарити Симоньян...і почнеться!
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а цуцика если на письнуть де найти приютить -тоже 17000?
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А у травні у Києві планувався балет Лебедине озеро...
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тот цуцик за пол года стока не сожрет, скока мусора с тебя выдоят за один раз без цуцика....
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нормально так поднялись цуцики....
та они тупо молятся на ту бациллу, собаки бешеные....
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я думал что насчет карантина решение должен принимать

главный санитарный врач...
но это у нормальных..
где у власти не Слуги олигархов с ментами
Скоро с больным горлом за больничным надо будет в ментовку обращаться
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хлопцы - у вас ссссер опять?
вы трохи уже начинаете уставать желающих вам помочь.
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Головний вірусолог України Аваков сказав про час завершення карантину.Але ми ще не чули про час завершення карантину від інших вірусологів України:Разумкрва,Арахаміі,Венедиктовоі і т.д.Хочу повідомити головним «вірусологам»України,,що в США склали математичну модель протікання пандемії коронавірусу в цій країні і озвучили її в адміністрації Трампа.Там прозвучала така фраза:смертність від коронавірусу в серпні в США становитиме близько 84тис. чол.від початку пандемії в цій країні,а по сприятливому прогнозі в США помре від цієї хвороби близько 100.тис. хворих на covid 19,а при несприятливому від 100 до 200 тисяч чоловік.У нашій країні ми точно не знаємо скільки є хворих(тестування проводиться тільки тим хворим,що лікуються з пневмонією в стаціонарі),а ті що хворіють вдома і не звертаються за медичною допомогою -яка їх кількість?Ім ніхто не проводить тестування,вони можуть контактувати з родичами,сусідами.І хто може сказати коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні?Я як медичний працівник не бачу чіткого плану уряду по боротьбі з цією заразою.А про забезпечення ліками згідно протоколу лікування коронавірусу просто помовчу.Ще хочу сказати,що на мою думку Китай применшив загрозу даного захворювання,а тому країни які постраждали від коронавірусу після закінчення цієї пандемії повинні виставити цій країні рахунки.PS.Наша місцева провидиця баба Параска про закінчення карантину в Україні-на все Божа воля.Дума вона права.
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Все уже не болеем , всем на работу , кормить мусоров и олигархов . Я кстати так и думал .
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