EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  1250  15
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6166) поранення (1693) Донбас (15720) втрати (1617) ЗСУ (513) операція Об'єднаних сил (2252)

 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС

9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об'єднаних сил, дев'ять із яких - із застосуванням мінометів 120- і 82-мм калібру, які згідно з Мінськими домовленостями мають перебувати в районах відведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, окупанти також відкривали вогонь по опорних пунктах українських сил із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"З метою припинення ворожих провокацій і стабілізації ситуації наші воїни активно застосовували чергові вогневі засоби. Умілими діями українські захисники змусили противника повернутися до режиму "тиші" на всіх ділянках лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними пресцентру ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Так, по захисниках Павлополя ворог випустив п'ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм - чотири міни, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Позиції українських сил біля Красногорівки і Новомихайлівки окупанти тричі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 9 квітня в зоні ООС на Луганщині загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Купріков. ФОТО

Поруч з Авдіївкою російські найманці двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі села Пищевик ворог обстріляв позиції ОС із гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів, а біля села Старогнатівка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі збройні провокації і припинили вогневу активність противника", - повідомили в штабі.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України.

Так, з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник протягом доби тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Оріхового.

Вогонь з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках ворог випустив 18 мін зазначеного калібру.

У районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Поруч із Новгородським проти підрозділів Об'єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Внаслідок ворожих обстрілів учора загинув один український герой, двоє наших захисників зазнали поранень.

Такі злочинні дії не залишилися без адекватної відповіді. За попередніми підтвердженими даними розвідки Об'єднаних сил, 9 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід": "По позиціях у районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися".

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС 02
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188043
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
 показати весь коментар
 
Хай будуть прокляті москалі, сєпари і наше українофобське москвафільське ZEкодло, видно москалі їм платять за кров і життя наших героїв та мирних мешканців. ЗЕ !!!! загляни в шеколадне око хутіна і там побачиш коли настане мир.
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
 показати весь коментар
 
 
Хай будуть прокляті москалі, сєпари і наше українофобське москвафільське ZEкодло, видно москалі їм платять за кров і життя наших героїв та мирних мешканців. ЗЕ !!!! загляни в шеколадне око хутіна і там побачиш коли настане мир.
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
 показати весь коментар
 
 
-
_________________________ЛЕНТА ЗА ЛЕНТОЮ___________________________
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лєнта без перерви набої подає.
Ах, лєнта за лєнтою набої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай.
Ах, лєнта за лєнтою колишуться жита - йде армія повстанська, йде армія УПА.
А москаль ворог атакує і преться щосил, юнак-кулеметник їх вчасно косив!
Ще сонце не сходило як втомлений юнак від рани тяжкої упав він навзнак.
Дівчина-санітарка до нього іде, бинтує-лікує, та москаль ворог не жде!
Юнак кинувся до зброї, та сили нема - одна біля кулемета дівчина молода.
А ворог атакує, в останній момент в руках у дівчини грізно заграв кулемет!
Тарас Григорьевич Чубай
 показати весь коментар
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
 показати весь коментар
 
 
Видно за погодженням бандитської консультативної ради в Мінську. Ради яка складається з російських фашистів окупантів і їх слуг ЗЕбілів капітулянтів, а також холуїв опричників кремля кривавих нелюдей вбивць - терористів - колабораціоністів з окупованої кремлівськими загарбниками )(уйла "лугандонії - ордло". Які і порішили щоб збройні окупаційні формування ворожої Російської ********* здійснили 21 обстріл позицій об'єднаних сил .... для прискорення капітуляції України. В результаті цього обстрілу загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення. А бандитська консультативна рада в Мінську вона і далі продовжує консультіроватись з приводу негайної капітуляяції України на милість свого найлютішого ворога в світі кривавого окупанта проклятої паРаші.
 показати весь коментар
 
Світла пам'ять полеглому Захиснику України.
 показати весь коментар
 
 
Ще одна погана звістка.
В Маріуполі знайшли тіло загиблого воїна-кіборга "Бандери" (Олексій Симонік), зі слідами навмисного вбивства. Він загадково зник ще у листопаді минулого року.
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3730

Нещодавно у місті були знайдено труп зі слідами насильницької смерті. ДНК-експертиза пілтвердила що то і є зниклий кіборг. Поховання завтра. Всі обставини загибелі патріота, який пройшов важкі бої Іловайського котла і Донецького аеропорту будуть з"ясовуватися. Він був чудовою Людиною і Патріотом.... Царство Небесне, Гєрою.
 показати весь коментар
 
 
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору