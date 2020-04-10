 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 21 ворожий обстріл, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, окупанти також відкривали вогонь по опорних пунктах українських сил із протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"З метою припинення ворожих провокацій і стабілізації ситуації наші воїни активно застосовували чергові вогневі засоби. Умілими діями українські захисники змусили противника повернутися до режиму "тиші" на всіх ділянках лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними пресцентру ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Так, по захисниках Павлополя ворог випустив п'ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм - чотири міни, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Позиції українських сил біля Красногорівки і Новомихайлівки окупанти тричі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

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Поруч з Авдіївкою російські найманці двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі села Пищевик ворог обстріляв позиції ОС із гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів, а біля села Старогнатівка - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі збройні провокації і припинили вогневу активність противника", - повідомили в штабі.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України.

Так, з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник протягом доби тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Оріхового.

Вогонь з мінометів 82-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках ворог випустив 18 мін зазначеного калібру.

У районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Поруч із Новгородським проти підрозділів Об'єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Внаслідок ворожих обстрілів учора загинув один український герой, двоє наших захисників зазнали поранень.

Такі злочинні дії не залишилися без адекватної відповіді. За попередніми підтвердженими даними розвідки Об'єднаних сил, 9 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід": "По позиціях у районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися".

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.





