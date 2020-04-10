 Розраховуємо на оптимістичний сценарій фінансування будівництва доріг, - міністр інфраструктури Криклій

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд разом з народними депутатами, командою Міністерства інфраструктури та "Укравтодору" спільними зусиллями виробили рішення, яке дозволить забезпечити фінансування з державного бюджету на відновлення доріг у тому обсязі, який планувався до початку карантину. Звісно, ми маємо дочекатися голосування за зміни до держбюджету в парламенті, але розраховуємо на оптимістичний сценарій. Планували також залучити близько 19 млрд гривень під державні гарантії для фінансування відновлення доріг", - повідомив міністр.

Він додав, що 1 квітня уряд затвердив умови залучення кредитних коштів і надання державних гарантій у 2020 році.

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За словами Криклія, "Укравтодор" випустить відсоткові облігації без здійснення публічної пропозиції, зобов’язання за якими забезпечені державною гарантією на таких умовах: номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень; відсотковий дохід – 12,5% річних – сплачується щокварталу; строк обігу – від 1 до 5 років, залежно від серії; випуск облігацій передбачається п’ятьма серіями номінальною вартістю 19,274 мільярда гривень.

"Також затверджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та передбачено обсяги їхнього бюджетного фінансування за рахунок запозичень, залучених під держгарантії", - зазначив Криклій.

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