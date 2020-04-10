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 Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

У Хмельницькому СБУ блокувала діяльність наркоугруповання, організованого співробітниками ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 01

Двоє командирів відділень ГУ ДСНС у Хмельницькій області разом із колишнім колегою налагодили масштабний збут заборонених речовин. У обласному центрі вони орендували офісне приміщення, де фасували та зберігали підготовлені до продажу наркотики і психотропи. Гуртові партії "товару" вони відправляли замовникам через один із поштових сервісів по всій країні, а також збували місцевим дилерам та наркозалежним. За оперативною інформацією щомісяця зловмисники реалізовували до 10 кілограмів наркотичних речовин.

Обох командирів відділень правоохоронці затримали за місцем зберігання наркотиків під час підготовки чергового замовлення, а їхнього спільника – у власному помешканні. Раніше оперативники спецслужби задокументували кілька фактів збуту ділками канабісу та амфетаміну.

Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі. ФОТО

Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ 03

Під час обшуків було виявлено партію наркотиків та психотропів на понад 500 тис. гривень за цінами чорного ринку.

Розпочато кримінальної провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Також дивіться: Наркоторговці на Львівщині жорстоко вбили, підпалили і закопали двох підлітків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188041
 
   
 Топ коментарі
 
и шо б плечем к плечу кучковались и без масок - как диды!
може вас, падлюк, побольше вымрет...
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родимого на палку напялишь 9го майца и с честью выкинеш в мусорный бачек
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родимого на палку напялишь 9го майца и с честью выкинеш в мусорный бачек
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Что температура уже, что бредишь чем то не понятным на яву?
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и шо б плечем к плечу кучковались и без масок - как диды!
може вас, падлюк, побольше вымрет...
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так почему нет коментов? А? Чего кукарекаешь безответно?
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да ужь... петушку топтать некого вот он и сидит тут кукарекая не во время и про что не попадя в голову стукнет... - Короновирус клятый все секс связи обрубил и к рукоблудию склонил ...
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тому що все чим керує Сабаков перетворюється в ОЗУ. ДСНС, ДПС, особливо МВС))) Злочинець керує, злочинці підлеглі такій закон..Відкрийте сторінку ДБР і перегляньте кого затримують останнім часом..ВСІ, ВСІ аваківськи бандити.
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СТОЛЬКИХ самоизолирующихся лишили удовольствия!
И как эти арестованные ГСЧСники не додумались сказать что канабис лечит отёк легких и что они решили спасти мир?
- Одним словом "Госчаэсники"! Что с них дурных взять?
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Наркогруппировка, организованная сотрудниками ГСЧС, ликвидирована в Хмельницком наркогруппировкой СБУ.Передел рынка
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АЛХИМИКИ ГРЁБАНЫЕ ,сколько жизней искалечили .На зоне ,им предадут, хороший урок...☠️
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Да не будут они на зоне... Если ВСЯ, подчеркиваю - ВСЯ торговля "сраным" самогоном крышуется полицией. то эти "ПОСТАНОВОЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ" для "лохов" о задержании каких-то ГСЧС-ников "мелких" производит жуткое впечатление! Падение морали среди "правоохоронцив" зашкаливает! Ради сиюминутной наживы - готовы на ВСЕ! Третий Майдан неизбежен...
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ГЧСЧС)))) Теперь будут знать как в ментовскую тему влезать)))
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