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 Окрема команда в Міністерстві охорони здоров'я вивчає випадки відмови в тестуванні на COVID-19, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я працює окрема команда фахівців, яка вивчає випадки відмови пацієнтам у тестуванні на коронавірус.

Про це в ефірі "1+1" повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас працює гаряча лінія в Міністерстві охорони здоров'я, яка приймає всі звернення щодо відмов у тестуванні. 7 квітня таких звернень на лінію МОЗ було 42, 8 квітня - 11. Усі ці звернення обробляються, ми створили окрему команду, яка телефонує безпосередньо заявнику, а також головному лікарю, або сімейному лікарю, який міг відмовити, і безпосередньо керівнику департаменту охорони здоров'я. Кожен конкретний випадок зараз детально розглядається, і ми ухвалюємо певні управлінські рішення", - розповів Ляшко.

Він нагадав номер гарячої лінії, за яким можна звернутися, в тому числі в разі відмови в тестуванні на COVID-19 - 8 800 505 201.

Ляшко додав, що МОЗ змінило алгоритм тестування на COVID-19 і заборонило відмовляти в ньому пацієнтам.

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Головний державний санітарний лікар також пояснив "малу" кількість хворих, які одужали. За його словами, всім пацієнтам з COVID-19 на стадії одужання роблять один за іншим два тести методом полімеразної ланцюгової реакції, щоб виключити захворювання. А це потребує часу.

"Ми маємо розуміти і відслідковувати саме динаміку захворюваності. Ми зараз перебуваємо на 15 дні з моменту, коли Україна перетнула кількість випадків більше сотні ... Всі, кому був підтверджений діагноз "коронавірусна хвороба", переходять у стадію одужання тільки після того, як двічі поспіль через день будуть проведені ПЛР-тести, які покажуть негативний результат", - зазначив чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188039
 
 
 Топ коментарі
 
Ты дурак или родом так? Вы с пневмонией не тестируете людей, если они не были за границей........
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Это не эффективно. Пока вы в Киеве изучите жалобу из Тернополя или Сум или Мариуполя, не говоря о мелких городах и селах, больной может уже несколько раз в иной мир отправится.
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Когда главного лжеца - этого Ляшка спросили, почему нет тестов в нужном количестве, почему не тестируется массово население как в цивилизованных странах, что бы знать реальную картину по количестве носителей вируса и соответственно изолированию носителей от здоровых?
Оно промычало, что не стоит делать много тестов.
Израиль - 8 тысяч тестов в день
Германия - десятки тысяч в день
итд.
У нас 7 тысяч тестов за месяц.
И этот главный брехун - Ляшко поставлен на должность громоотвода - главного санитарного врача, что бы просто тупо брехать, увиливать, скрывать реальную информацию и постоянно талдычить мантру в стиле - всё хорошо, всё хорошо.
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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трохи виправились.
впередили Аргентину.



Ляшко додав, що МОЗ змінило алгоритм тестування на COVID-19 і заборонило відмовляти в ньому пацієнтам


не у всіх областях достатня кількість тестів
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Это не эффективно. Пока вы в Киеве изучите жалобу из Тернополя или Сум или Мариуполя, не говоря о мелких городах и селах, больной может уже несколько раз в иной мир отправится.
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Шутка в тему - " Пока вы там ИЗУЧАЕТЕ этот вопрос, я понял что весенние шмотки Нам можно не покупать т.к. карантин , а летние не стоит, так как могут уже Нам и не пригодится.." Отдельная команда в Минздраве изучает случаи отказа в тестировании на Covid-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7488
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Когда главного лжеца - этого Ляшка спросили, почему нет тестов в нужном количестве, почему не тестируется массово население как в цивилизованных странах, что бы знать реальную картину по количестве носителей вируса и соответственно изолированию носителей от здоровых?
Оно промычало, что не стоит делать много тестов.
Израиль - 8 тысяч тестов в день
Германия - десятки тысяч в день
итд.
У нас 7 тысяч тестов за месяц.
И этот главный брехун - Ляшко поставлен на должность громоотвода - главного санитарного врача, что бы просто тупо брехать, увиливать, скрывать реальную информацию и постоянно талдычить мантру в стиле - всё хорошо, всё хорошо.
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Ты дурак или родом так? Вы с пневмонией не тестируете людей, если они не были за границей........
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Яка команда ? Які випадки ?
Це в МВС і ДБР повинно розглядатись ! Як рукою зніме !
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балалайку ему и зеленскому, пусть резвятся
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про результати звітуй, а не чергові декларації про уявні процеси
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Тепер зрозуміло, що це біснуваті домашні лікарі не хочуть людей рятувати.
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"Окрема команда МОЗ вивчає...". Беріть вище! Започаткуйте нове Міністерство відмов від тестування на коронавірус! Зі своїм бюджетом, штатом з 500 співробітників із з/п по 50 тис грн кожному
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