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 14 квітня піку захворюваності на COVID-19 не буде, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За умови продовження дотримання карантинних заходів очікуваного 14 квітня піку захворюваності на коронавірус в Україні не буде.

Про це в ефірі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що до запровадження карантину пік очікували 14 квітня. "Зараз експерти і математичне моделювання показують, що 14 квітня піку в нас не буде", - сказав Ляшко, додавши: "Пік ми можемо пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров'я, якщо всі запропоновані карантинні заходи будуть дотримуватися".

МОЗ порівнює розвиток і поширення захворюваності в країнах Європейського Союзу. "Україна пізніше з усіх європейських країн дійшла до першої тисячі хворих. Наші заходи демонструють, що в нас не така стрімка динаміка зростання від тисячі до десяти тисяч", - зазначив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів, - головний санлікар Ляшко

За словами Ляшка, в країні достатньо тестів для діагностики коронавірусу. "Ми розширили категорії тих, хто потрапляє під критерії тестування. Ми тестуємо будь-яку пневмонію, з лихоманкою, кашлем, утрудненим диханням, чи були в них подорожі за межі країни. Нам потрібно збільшити кількість виявлених хворих на коронавірус", - каже Ляшко.

Результати жорсткого карантину будуть через сім-вісім днів - їх простежать за динамікою. "Приріст, який сьогодні є, приблизно 10-15%. Збільшення кількості випадків щодоби - це прогнозований приріст", - пояснив він.

Також дивіться: На сьогодні в лікарнях не задіяно й 50% апаратів ШВЛ, передбачених для хворих на COVID-19, - МОЗ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188038
 
 
 Топ коментарі
 
И добавить сцука то некуй !!! - «Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов». (с)
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Ага, с такими темпами пик будет где то в сентябре...
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Ляшко, вы умудряетесь в практически каждом своем заявлении нести глупость. Напомнить вам кто прогнозировал 14-е апреля?
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какое чисто пролетарское презрение к вшивым интеллигентам... на самом деле фигнёй маются те, кто опрыскивают и шьют масочки но то такэ
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Из-за таких идиотов , как ты, этот карантин никогда не закончится.
Какие все на шашлыки, придурок?

Эти шашлыки могут оказаться последними, ты что, не понимаешь этого? Мало того, заразишь потом людей, которые соблюдают карантин, но встретились с тобой в аптеке.
Зе-статистика- это как? Смотри тогда статистику в Италии и Штатах, если тебя статистика в Украине не устраивает. На верность нашей статистики указывает количество умерших от ковид и недиагностированных как ковид , но пневмоний - их , к счастью, мало.
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Это просто Закон Природы а вы ищите виноватых. Вот к примеру ветрянка. Вирус шагает и будет шагать по Земле и никто его не остановит ничем, никакими запретами шашлыков. Вы жертва пропаганды....
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Замечательно. А тех, кто заразится на первомае в реанимацию не пускать. И вообще им двери заварить. Пусть дома болеют.
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Для того чтобы что-то говорить о пике заболевания надо чтобы начался его спад.
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Якщо Вам цікаво, ось як виглядає картина в Україні (я обрала кумулятивний графік).
Тільки Канада не подає к-ть тестів.
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/index-en.html
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ага, а там еще через неделю после Пасхи поминальные дни, так что прогноз невеселый
.
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Совершенно верно.Да и что интересно,очень странный карантин получается...они останавливают половину бизнеса в стране(в том числе и мой)-что правильно,но вместе с тем,пускают 250тыс человек домой,со стран поражённых болезнью,они не закрывают церкви,зачем тогда такой выборочный карантин?Ради чего рушится экономика?
И ещё...насчёт его слов о массовой проверки на корону больных пневмонией -это ложь.По состоянии на вчера,в Харькове никого не проверяли...
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никто никого не проверяет, у нас на буковине привозят в больницу, при смерти, умирают или в машине скорой, или через 5 минут
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ну да, а с другой стороны врачи полностью не подготовлены и ничего у них нет
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Посланец физики, отважный мореход,

Преодолев и горы, и моря,

Влача квадрант средь снега и болот,

Почти что превратившись в лопаря.

Узнал ты после множества потерь,

Что знал Ньютон, не выходя за дверь.



Вольтер
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Из-за пофигистов и нытиков, а также провокаторов, мы будем на карантине очень долго.
Может, до осени, потому что, видите ли, многим хочется резвиться, гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями и жарить шашлыки.
Вот из-за этих людей вся страна будет мучиться.
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Это Закон Природы вроде как Ома или Ньютона. При чем тут люди и их поведение? Вы жертва телепропаганды.
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До осени 2050 года. С такой скоростью заражения мы нескоро ещё переболеем. А там и новых 5-10 вирусов подойдёт. Привыкайте сидеть на карантине всю жизнь
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Пік може пройти непоміченим... Якби Ляшко не умнічав то і його б ніхто не помітив.
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