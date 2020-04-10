 14 квітня піку захворюваності на COVID-19 не буде, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що до запровадження карантину пік очікували 14 квітня. "Зараз експерти і математичне моделювання показують, що 14 квітня піку в нас не буде", - сказав Ляшко, додавши: "Пік ми можемо пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров'я, якщо всі запропоновані карантинні заходи будуть дотримуватися".

МОЗ порівнює розвиток і поширення захворюваності в країнах Європейського Союзу. "Україна пізніше з усіх європейських країн дійшла до першої тисячі хворих. Наші заходи демонструють, що в нас не така стрімка динаміка зростання від тисячі до десяти тисяч", - зазначив чиновник.

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За словами Ляшка, в країні достатньо тестів для діагностики коронавірусу. "Ми розширили категорії тих, хто потрапляє під критерії тестування. Ми тестуємо будь-яку пневмонію, з лихоманкою, кашлем, утрудненим диханням, чи були в них подорожі за межі країни. Нам потрібно збільшити кількість виявлених хворих на коронавірус", - каже Ляшко.

Результати жорсткого карантину будуть через сім-вісім днів - їх простежать за динамікою. "Приріст, який сьогодні є, приблизно 10-15%. Збільшення кількості випадків щодоби - це прогнозований приріст", - пояснив він.

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