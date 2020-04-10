 14 квітня піку захворюваності на COVID-19 не буде, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це в ефірі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що до запровадження карантину пік очікували 14 квітня. "Зараз експерти і математичне моделювання показують, що 14 квітня піку в нас не буде", - сказав Ляшко, додавши: "Пік ми можемо пройти непоміченим для всієї системи охорони здоров'я, якщо всі запропоновані карантинні заходи будуть дотримуватися".
МОЗ порівнює розвиток і поширення захворюваності в країнах Європейського Союзу. "Україна пізніше з усіх європейських країн дійшла до першої тисячі хворих. Наші заходи демонструють, що в нас не така стрімка динаміка зростання від тисячі до десяти тисяч", - зазначив чиновник.
За словами Ляшка, в країні достатньо тестів для діагностики коронавірусу. "Ми розширили категорії тих, хто потрапляє під критерії тестування. Ми тестуємо будь-яку пневмонію, з лихоманкою, кашлем, утрудненим диханням, чи були в них подорожі за межі країни. Нам потрібно збільшити кількість виявлених хворих на коронавірус", - каже Ляшко.
Результати жорсткого карантину будуть через сім-вісім днів - їх простежать за динамікою. "Приріст, який сьогодні є, приблизно 10-15%. Збільшення кількості випадків щодоби - це прогнозований приріст", - пояснив він.
Какие все на шашлыки, придурок?
Эти шашлыки могут оказаться последними, ты что, не понимаешь этого? Мало того, заразишь потом людей, которые соблюдают карантин, но встретились с тобой в аптеке.
Зе-статистика- это как? Смотри тогда статистику в Италии и Штатах, если тебя статистика в Украине не устраивает. На верность нашей статистики указывает количество умерших от ковид и недиагностированных как ковид , но пневмоний - их , к счастью, мало.
Тільки Канада не подає к-ть тестів.
https://ici.radio-canada.ca/info/2020/coronavirus-covid-19-pandemie-cas-carte-maladie-symptomes-propagation/index-en.html
.
И ещё...насчёт его слов о массовой проверки на корону больных пневмонией -это ложь.По состоянии на вчера,в Харькове никого не проверяли...
Преодолев и горы, и моря,
Влача квадрант средь снега и болот,
Почти что превратившись в лопаря.
Узнал ты после множества потерь,
Что знал Ньютон, не выходя за дверь.
Вольтер
https://hvylya.net/news/204512-strashno-za-ukrainu-ukrainskiy-vrach-rasskazal-ob-uvidennom-v-italii
Может, до осени, потому что, видите ли, многим хочется резвиться, гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями и жарить шашлыки.
Вот из-за этих людей вся страна будет мучиться.