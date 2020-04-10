 У Чернівецькій області на вихідних не працюватимуть ані продуктові магазини, ані АЗС, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.
"Сьогодні відбулося засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, і було ухвалено рішення знову запровадити із суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, до 6:00 ранку особливий режим і ми просимо вас залишатися вдома", - повідомив голова ОДА.
В цей час не будуть працювати жодні магазини, в тому числі продуктові, а автозаправні станції видаватимуть пальне тільки медичним і рятувальним службам та поліції.
Голова ОДА зазначив, що такі обмеження запроваджуються, щоб "не мати ні спокуси, не шукати шляхів і приводу вийти в суботу або неділю з дому".
Також, за словами Осачука, область отримала 9 квітня від Державної комісії з надзвичайних ситуацій рекомендації на найближчі вихідні, 11 і 12 квітня, запровадити додаткові обмежувальні заходи. Вони стосуються також усіх областей Західної України, каже голова ОДА.
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Не будем говорить о законности.
Но скажите мне, где логика в закрытии заправок?
Ведь одновременно можно залить бензином только одну машину у одного автомата, расстояние между заправляющими заведомо больше 2 метров, просто заправки так устроены.
А оплачивать все подходят по очереди, можно оплатить через окошко, не заходя внутрь, и прорисовать на асфальте места, где стоять.
Власти - серфицированные идиоты?
Олигофрены в стадии дебильности?
По-моему, население умышленно провоцируют на беспорядки.