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 У Чернівецькій області на вихідних не працюватимуть ані продуктові магазини, ані АЗС, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

У Чернівецькій області в суботу та неділю, 11 і 12 квітня, посилять карантинні заходи. Не працюватимуть жодні магазини, зокрема і продуктові, а автозаправні станції видаватимуть пальне тільки для екстрених служб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"Сьогодні відбулося засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, і було ухвалено рішення знову запровадити із суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, до 6:00 ранку особливий режим і ми просимо вас залишатися вдома", - повідомив голова ОДА.

В цей час не будуть працювати жодні магазини, в тому числі продуктові, а автозаправні станції видаватимуть пальне тільки медичним і рятувальним службам та поліції.

Також читайте: Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Голова ОДА зазначив, що такі обмеження запроваджуються, щоб "не мати ні спокуси, не шукати шляхів і приводу вийти в суботу або неділю з дому".

Також, за словами Осачука, область отримала 9 квітня від Державної комісії з надзвичайних ситуацій рекомендації на найближчі вихідні, 11 і 12 квітня, запровадити додаткові обмежувальні заходи. Вони стосуються також усіх областей Західної України, каже голова ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - очільник ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188037
 
 
 Топ коментарі
 
Церкви закрийте.А на попів накладіть штраф.А не магазини.
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Ну йому то пофіг.Йому все привезуть.Які ж в нас дурні при владі.
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Что бы не было соблазна выйти в выходные из дома... Да после таких заявлений, завтра очереди в магазинах, толпы на улицах будут по больше чем за все выходные. Идиоты...
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Почитайте, что на эту тему писал Иван Андреевич Крылов в конце 18-го века
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Едва появился он здесь, как объявил
открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая
пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово.
Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше
хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую
шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели
полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к
месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал
непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее
их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое
состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним
удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми,
как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три
года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в
них искать одной только голодной смерти. «Скажи, - спрашивал у него
некто, - не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели
пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом,
желая выжить из него тараканов?» - «Молчи только, - отвечал наш герой, -
я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы
позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я
и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок
и изобилие».
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продуктовые работают даже при огромных цифрах заражения в Италии Испании США
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Коли вже розумово неповноцінних перестануть призначати / обирати до влади.
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Борьба с поповщиной запального обрядах. Чтобы сельские попы не устраивали збиговісьська христанутых на всю голову. Вон в Первомайске христианская секта в марте устроила собрание и привезли из-за границы китайского гриппа. По телевизору показали как мужик на коленях просит чтобы пустили в город бо мать в тяжёлом состоянии. Надо лекарств купить. И сказали что только после звонка главврачу пропустили.
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"В стране полный развал управляемости и элементарной законности. Дошло до того, что глава Черновицкой ОГА объявляет комендантский час и закрывает магазины и заправки. Зеленский и К просто вытирают ноги об Конституцию. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Не будем говорить о законности.
Но скажите мне, где логика в закрытии заправок?
Ведь одновременно можно залить бензином только одну машину у одного автомата, расстояние между заправляющими заведомо больше 2 метров, просто заправки так устроены.
А оплачивать все подходят по очереди, можно оплатить через окошко, не заходя внутрь, и прорисовать на асфальте места, где стоять.
Власти - серфицированные идиоты?
Олигофрены в стадии дебильности?
По-моему, население умышленно провоцируют на беспорядки.


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на прошлые выходные в Че. тоже так делали, огромные очереди и толпы были у всех продуктовых магазинов. что хуже работа этих магазинов или закрытие трудно сказать
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А дороги коли в Чернівецькій обл. мили дезінфікуючим розчином? Цей посадовець відповів.Які дії крім заборон,та створення нікому не потрібних коорденаційних рад,вони виконали.Зауважте ми йому за це платим зарплату.Вони вже дійсно трішки попутались,хто в країні головний.
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