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 Політика України
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Все про:Портнов (199) Правоохоронні органи (982) Шабунін (88) Стерненко (60) Венедіктова (106)

 Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що не вважає дії "активістів" Стерненка, Шабуніна і Портнова втручанням у свою діяльність.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням у свою діяльність. У кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія й аудиторія шанувальників, у цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства. Але моє завдання йти шляхом закону, а не збиранням переглядів", - написала генпрокурор.

Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозра Стерненку буде в будь-якому разі. Питання у кваліфікації, - генпрокурор Венедіктова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188033
 
 
 Топ коментарі
 
Портянка штопанная уже октивизд. Здобули.
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Портнов уже активист. Вы это сделали вместе, зебилы Действия активистов Шабунина, Портнова и Стерненко не считаю вмешательством в свою деятельность, - генпрокурор Венедиктова - Цензор.НЕТ 7170
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Портянка штопанная уже октивизд. Здобули.
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Ахахаха)))) активисты, лять... А Стерненко нравится теперь в одном ряду с п&сом портянкой?
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Ну, вони ж однієї думки, щодо Порошенка.
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Щось в нас багато активістів з'явилося.Всі хочуть влади.
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Портнов уже активист. Вы это сделали вместе, зебилы
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Она думает, что ее окружают дураки, и такими высказываниями демонстрирует свою непредвзятость и равную удаленность от всех и вся. Кто бы сомневался, особенно после того, как подписала обвинение П.А.Порошенко в .незаконном назначении судей ВС. Какая, однако, примитивная баба...
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Ну якщо для генпрокурора портнов актівіст і громадянське суспільство, то вона далеко піде.
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ай да ****, ай да хвойда!
она еще сивоху замом пристроит
ну, хлопцы вы и дали год назад - слов нет.
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Для них суспільство, ділиться на «поклонніков»...
Поколєніє Зє....
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После организованного ею и проведенного квази конкурса на замещение должностей заместителей главы ГБР доверия к этой Венедиктовой нет и быть не может. Раньше говорили: "Продажная шкура".
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Не обижайте девушку - она не продажная шкура, она сама, что ни есть ПРОДАЖНАЯ *******.
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осталось тока ***** выбрать советником осла и все станет по местам -
озвучится по крайней мере....
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Тетя Веня! Работайте, а не отвлекайтесь на всяческие социальные сети! За время прочтения чужих постов и написания своих, можно было бы сплести лапти не одному преступнику. Зачем бесполезно и без зазрения совести тратите народные денежки? Нехорошо! И Портнова зачем походя пнули?
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Вот так, буквально за 1 год, портнов стал активистом...
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Это не удивительно, Портнов активно внедряет обещания нового Президента! Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова - Цензор.НЕТ 9318
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...нєт, ето ви будєтє мівіну жрать і по тєлєку учіцца

Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова - Цензор.НЕТ 4004
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Volodymyr Viatrovych 11 ч.

Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.

У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті - жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!
Погляньте - більша частина цієї таблиці - це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить «аж» 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми - субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.

А вгорі в жовтій заливці - чотири «недоторканих» структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.

Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!

Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці - менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!

Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.
Питання у стратегії.
Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!
Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати - не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.

Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це «постановка до стінки», а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.
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ой, тля, такими темпами і Зе-клован стане активістом...
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до речі, в Труби активістом був Богдан...
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Активисты Портнов, Шуфрыч, Медвудчук. Активист Путин.
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страшно думать и не хочу, но похоже на победу *********.
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Правильно говорить вона знає.......портянка актівіст тому, що має активи, і завдяки його активів вона вилізла з баюри на високу посаду.
А ця возня яку артикулював портняжка, це для того щоби його не підв"язували до того бруду, який розводить Няша Веня.
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Крыса!!! С такими откровенными крысами етой власти доверия 0
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Это вторая серия спектакля двух актеров под названием "Венедиктова совсем не человек Портнова". Утром Портнов сказал, что будет якобы добиваться открытия дел против Венедиктовой. А вечером она "смело" заявляет, что не боится "активиста Портнова". Дешевый ******** цирк!!!
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