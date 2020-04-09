 Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням у свою діяльність. У кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія й аудиторія шанувальників, у цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства. Але моє завдання йти шляхом закону, а не збиранням переглядів", - написала генпрокурор.

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