 Дії активістів Шабуніна, Портнова і Стерненка не вважаю втручанням у свою діяльність, - генпрокурор Венедіктова

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідаю всім і відразу: дії активістів Шабуніна, Портнова, Стерненка не вважаю впливом і втручанням у свою діяльність. У кожного свої мотиви і цілі, цільова аудиторія й аудиторія шанувальників, у цьому і полягає різнобічність громадянського суспільства. Але моє завдання йти шляхом закону, а не збиранням переглядів", - написала генпрокурор.
она еще сивоху замом пристроит
ну, хлопцы вы и дали год назад - слов нет.
Поколєніє Зє....
озвучится по крайней мере....
Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.
У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам'яті - жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.
Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!
Погляньте - більша частина цієї таблиці - це освітні, культурні, наукові програми. Які уряд практично знищує. Економія при цьому становить «аж» 2,87 млрд. гривень. Більше половини цієї суми - субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 млрд.
А вгорі в жовтій заливці - чотири «недоторканих» структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.
Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!
Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці - менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!
Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.
Питання у стратегії.
Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!
Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати - не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.
Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це «постановка до стінки», а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.
А ця возня яку артикулював портняжка, це для того щоби його не підв"язували до того бруду, який розводить Няша Веня.