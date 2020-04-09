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Все про:МЗС РФ (564) наркотики (943) Захарова (182)

 Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова

Рішення США почати силову операцію з перекриття наркопоставок у Латинській Америці загрожує вкрай негативними наслідками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Вкрай непередбачуваними і негативними наслідками, з урахуванням нинішніх обставин, може обернутися рішення Вашингтона почати силову операцію з перекриття наркопоставок у Латинській Америці, яка супроводжується нарощуванням військової активності навколо Венесуели. Про що ми говорили неодноразово", - заявила Захарова на брифінгу.

27 березня влада США призначили нагороду за упіймання президента Венесуели Ніколоса Мадуро в розмірі 15 мільйонів доларів. Відповідну заяву американського держсекретаря Майка Помпео опублікував Держдеп. За кожного з інших обвинувачених венесуельців у тій самій "справі", яку в США завели на Мадуро, винагорода становить десять мільйонів доларів.

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Генеральний прокурор США Вільям Барр 26 березня висунув офіційне звинувачення проти Мадуро в "наркотероризмі". Крім того, у цій самій "справі" проходять ще чотири особи: глава Конституційної асамблеї Дьосдадо Кабельо, віцепрезидент з економічних питань Тарек ель-Айссамі, ексглава венесуельської військової розвідки Уго Карвахаль і генерал-майор у відставці Клівер Антоніо Алькале Кордонес. Активи громадян Венесуели, яких американська Генпрокуратура хоче заарештувати за звинуваченням у "наркотероризмі", заморожені Сполученими Штатами, повідомив журналістам прокурор Південного округу Флориди Аріана Фахардо Оршан.

За словами чиновника, американський мін'юст заарештував понад 450 мільйонів доларів коштів тих, хто проходить "у справі" про "наркотероризм". Оршан додав, що це "лише початок". Крім того, за даними CNN, Венесуела включена до списку країн - спонсорів міжнародного тероризму.

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Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188032
 
   
 Топ коментарі
 
реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в рашском миде.
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Канал поставок кокса лишают Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1487!!!!!!!!!
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Мордор открыто выступил на стороне наркокартелей ???
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реализация таких омериканских планов грозит эпидемией ломки в рашском миде.
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Машке Триппер придется на бояру с крокодилом пересесть
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Может даже и не только ей , - потому её и возбудили . )
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совсем запутали эти лапотники,-говорящая лошадь,блеющая кобыла, конь путина - они там что все зоофилы парнокопытные...
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А с нефтью , с газом шо творят - этош одно неподобство - один заговор . И всё против красной площади , - всё против парада !! . Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 5968
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Ну да , Машке ничё не останется как с канала
перейти на анал !
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Мордор открыто выступил на стороне наркокартелей ???
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практически да, ведь Мадуро не будет скрывать с кем и как он проворачивал делишки когда его арестуют американцы. Или он все-таки успеет умереть?
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***** как-то убеждал , что у них не одна маха , а целы 29 махов !
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Маха - не -маха , но фюрер в бункере сидит , а его биоматериалы с биотуалетов уже в разных институтах изучают .. . ))
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Перекриють ***** останнє джерело прибутку. Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 6851
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Придеться машке и медведям спрыгнуть с кокса и пересесть на опийный мак
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Это трудно. Я всего лишь биолог, но общие представления о наркологии говорят, что менять стимуляторы на транквилизаторы - вряд ли. Характер действия кокаина и опиатов принципиально разные. Хотя - чёрт их знатет - чем они травятся. НО травятся однозначно.
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думаю пару кубов шЫрнёт и ей полегчает, без кокса, может и не так прикольно,
но с третьего раза меньше глупостей будет молоть
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Машка наркоша озаботилась где то на подходе письков а там глядишь и лошадь заржет Непредсказуемыми и негативными последствиями может обернуться решение США перекрыть наркопоставки в Латинской Америке, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7566
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Машенька останется без вдохновения? ))
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...і видеруть з лап мотузок, на якому тримають по світі усяких зєлібобіков
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это просто вмешательство во внутренние дела нарасии
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Казалось бы, при чем здесь Россия? А не, надо же везде свой вымазаный в "вяличии" псюрник засунуть
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ОЙ....А чё это мы (рашка) такие разволновавшиеся.....
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"Пиндосы, вы чё, бл_ть, акуели...???"...
(С)
МИД РФ
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козломордый мид совсем не палится))дебилы,бл*(с)
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а шо уже будет с кацапским мидом после недопоставок наркоты в его?
сложно и представить...
замерли - ждем ржания престарелого мустага на пыхе...
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Маня! Переключайтесь на Афган! Пиндосы оттуда уходят - есть шанс протянуть руку дружбы братским народам Афганистана!
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Вы там, в Америке, вообще рёхнулись? Оставить Марусю без кокоса - это преступление против прогрессивного человечества! Одумайтесь, вот вам мой совет! Иначе врач Моргулис телевизор отключит!!! И наступит темнота...
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Канешна, вы представляете сколько бабла потеряют участники этих схем. Просто шоб так в открытую палицца, это Маху совсем понесло.
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Захерова волнуется что ей мало достанется. Аргентинский кокс наверное пришелся по душе.
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Медведев как самый взрослый ребёнок ,первый отбросит копыта
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Грешно смеяться над чужим горем!
Подумали бы лучше, что это серьезно отразится и на Украине!😀
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Схоже на Лапотній доходи від коксу значно перевищують нафтові та газові.
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О...!!! вот и спалилась кацабская "контора"...явно хороший гешефт имеють раз так "взвыли"... Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8083 а то нефть упала ,а тут ещё этот канал доходов прикроють... Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 3768
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Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 16
- Чувак, ломает меня. У тя шырнуцца есть чё?
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Токо одно решение , - а рассию уже плющит . ))
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#Россия и #саудиты сократят добычу нефти. Россия на 2 млн, судиты на 4 млн

В Москве радуются. Но месяц назад Россия отказалась сокращать добычу на 0,3 млн. 😩

Арабы нагнули Москву в 6 раз ‼ Сокращать #арабы будут от нынешнего уровня. Т.е. сокрят в 3 раза меньше чем нарастили

И тем времени нефть ниже 32 долларов
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мозги работают дистанционно от тела - тест не проводить, тут ясно,
глеваха с ужесточенным режимом... - трешечка с продлением....
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У всей кремлевской верхушки началась ломка Непередбачуваними і негативними наслідками може обернутися рішення США перекрити наркопостачання в Латинській Америці, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9554
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Что такое, кацапы, и тут атомной бомбой угражаете уже?
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манька відчуває своїм тощім задом, що недоотримає наркоти... Як калінку-малінку тоді танцювати !))))
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Как же нынешний, не сдавший анализы ,теперь править то будет?
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Ххха-хххаа, это серьёзно... мало того, что сами торчки, так ещё кормят этим говном полевропы, если не всю. На кокс у кацапов денег нет, там боярка и водка в лучшем случае. Смешно, сто МИД раши выступает.... а в общем Трампу на выборы - раз, добить рашу - два. И что характерно - американцы упорны и, как правило, добиваются результата
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Кремль уже диктует США условия и откровенно запрещает бороться с наркотрафиком? Дожили мля. Где та Америка которая кремлевским крысам не давала и морду высунуть из мокшанских болот
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А...А !!!!!!!!!!!! посягнули на св"яте...Наслідки передбачити не можливо, у них і так дах їде, а без дози!!!!!!!!!!!!!!!!!?
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Когда уже кремль включат в спонсоры международного терроризма? По мойму против кремля все террористы мира ето мелкие хулиганы
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Всо ,коксу не будет лаптеногим ,рвите баян москали !
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А...А !!!!!!!!!!!! посягнули на св"яте...Наслідки передбачити не можливо, у них і так дах їде, а без дози!!!!!!!!!!!!!!!!!?
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Россия уже по сути не скрывает, что сотрудничает и держит крышу наркомафии южной Америки.
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А где же московиты харчеваться будут 😂. Подозреваю многие латиноамериканские наркобароны имеют давние деловые связи с московитами со времен ССССР.
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а чё, слабо коку в теплицах в северодвинске, от апл отопление ...
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пусть кацапьё робота пёдора попросит синтез хороших порошков наладить
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ОТ КОМУ ЛІТАК МЗС РОСІЇ ВОЗИВ ПОРОШОК.СПАЛИЛАСЬ.ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО ЧИМ СТИМУЛЮЮТЬ ПРОПАГАНДОНІВ
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