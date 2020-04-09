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 Політика України, Події
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 Україна зацікавлена в проведенні засідання Військового комітету НАТО в Києві, - Хомчак

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці  Генштабу ЗСУ.

"Зокрема, генерал-полковник Руслан Хомчак та головний маршал авіації сер Стюарт Піч обговорили перенесення засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною у зв’язку з ситуацією боротьби з всесвітньою епідемією гострої респіраторної хвороби Covid-19", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що в ході розмови Хомчак висловив надзвичайну зацікавленість української сторони у проведенні візиту Військового комітету НАТО в Україну та наголосив, що цей візит був би чудовою нагодою для союзників отримати оновлену інформацію про реформи в ЗСУ, безпекову ситуацію в Україні, а також наочно побачити роботу іноземних тренувальних місій в підготовці українських військовослужбовців.

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Зі свого боку Піч під час обговорення актуальних питань поглиблення співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу наголосив на пріоритетності заходів як на рівні начальників генеральних штабів, так і на рівні військових представників.

Головнокомандувач ЗСУ висловив слова вдячності за підтримку, зазначив важливість допомоги партнерів у боротьбі з пандемією коронавірусу і поінформував про початок роботи з членами НАТО щодо отримання необхідних товарів медичного призначення.

Під час розмови Хомчак також акцентував, що ЗСУ продовжують давати відсіч збройній агресії Російської Федерації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188031
 
 
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А плешарик не обидится? А то мы ему, последнее время, всё угодить пытаемся...
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Нє. Оні єму всьо доложат, і вмєстє по браццкі посмєются, над лохамі гєйропєйцамі....
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Украина заинтересована в миротворцах НАТО и в размещении базы НАТО.
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В заглавии темы присутствует фраза "комитета в НАТО в Киеве, - Хомчак"

как понимать прикажете такой заворот внутрь Україна зацікавлена в проведенні засідання Військового комітету НАТО в Києві, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9713
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Хомчак, не ври. Вся политика Зеленского говорит о том, что нынешняя власть в этом не заинтересована.
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