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Все про:хабар (2963) Житомирщина (543) Нацполіція (9276) Правоохоронні органи (982) СБУ (5481)

 Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили у вимаганні хабарів виконуючого обов'язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирської області та його спільника - адвоката

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ 01

Встановлено, що капітан поліції разом з адвокатом організували схему вимагання та отримання грошей від місцевих жителів за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування автомобілем у нетверезому стані. Такса за вирішення питання про анулювання провадження становила в середньому 10-12 тисяч гривень. Гроші, за словами спільників, призначалися нібито для "залагодження питання" в суді.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання фігурантами хабарів. За оперативними даними СБУ, щомісяця зловмисники "закривали" до 10 адміністративних проваджень.

Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ 02

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Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ 03

Правоохоронці затримали капітана поліції в одному з райцентрів Житомирської області одразу після одержання частини чергового хабаря.

Капітана поліції затримали на Житомирщині за систематичні хабарі від порушників ПДР, - СБУ 04

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для документування інших фактів отримання хабарів фігурантами справи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188030
 
   
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Его надо было на первой паковать и тогда бы не было систематики !
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помнишь, капитан, как напился вдробоган,
уплыла в туман белая фуражка Капитан полиции задержан на Житомирщине за систематические взятки от нарушителей ПДР, - СБУ - Цензор.НЕТ 240
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Реформи авакова в дії.Реформатора на гиляку,поліцаїв в тюрми.
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Есть шанс, что станет "капитаном" тюремной команды по шашкам?
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В первом снимке не хватает стрелы выпущенной из охотничего арбалета
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Коли вже побачимо таке з тими, хто бере сотнями тисяч?
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