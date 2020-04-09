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 У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - очільник ОДА Осачук

У Чернівецькій області в четвер 9 квітня зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу

Осачук заявив: "Сьогодні ми маємо надзвичайно тривожну кількість встановлених нових фактів зараження буковинців коронавірусною хворобою. Наш лабораторний центр встановив аж 76 нових випадків. Загальна кількість інфікованих буковинців становить 379. Ця статистика і динаміка росту є дуже загрозливою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Був масовий захід і епідеміологи вважають, що саме звідти почалося поширення коронавірусу по області, - голова Чернівецької ОДА Осачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188028
 
 
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Это пока у тех, у кого установили. А надо бы провести тотальное тестирование, но где обещанные еще до карантина тесты ?
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Иллария Соняшникова Та багато хто вже сам вилікувався.Менше знаєш,краще спиш.
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Так, а чем местные умельцы дезинфицируют водопроводную воду?
Похоже на снижение иммунитета и другого объяснения не могу придумать.
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Вода по прежнему из днестра?
Когда-то это была самая чистая река Европы, потом поставили Гес и стала самой грязной.
Посему, не думаю, что там обычное хлорирование, но и разные антибиотики и прочая гадость
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Менше потрібно було лизати ікони.Було би менше випадків інфікування.
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Шо у тебя за фантазии извращенные ? Купи петушок на палочке и налижись.
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И это ещё и тестов не подвезли !
А когда начнут тестировать ???
Страшно подумать ...
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