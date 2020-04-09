 У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - очільник ОДА Осачук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу

Осачук заявив: "Сьогодні ми маємо надзвичайно тривожну кількість встановлених нових фактів зараження буковинців коронавірусною хворобою. Наш лабораторний центр встановив аж 76 нових випадків. Загальна кількість інфікованих буковинців становить 379. Ця статистика і динаміка росту є дуже загрозливою".

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