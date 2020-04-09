 У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - очільник ОДА Осачук

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу
Осачук заявив: "Сьогодні ми маємо надзвичайно тривожну кількість встановлених нових фактів зараження буковинців коронавірусною хворобою. Наш лабораторний центр встановив аж 76 нових випадків. Загальна кількість інфікованих буковинців становить 379. Ця статистика і динаміка росту є дуже загрозливою".
Похоже на снижение иммунитета и другого объяснения не могу придумать.
Когда-то это была самая чистая река Европы, потом поставили Гес и стала самой грязной.
Посему, не думаю, что там обычное хлорирование, но и разные антибиотики и прочая гадость
А когда начнут тестировать ???
Страшно подумать ...