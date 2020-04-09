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Все про:Велика Британія (1177) карантин (2484) Джонсон Борис (143) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Прем'єра Великої Британії Джонсона перевели з реанімації у звичайну палату

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який хворіє на COVID-19, перевели у звичайну палату з відділення інтенсивної терапії.

Про це з посиланням на заяву Даунінг-стріт повідомляє британський телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністра цього вечора перевели з відділення інтенсивної терапії назад у лікарняну палату", - заявив представник прем'єра.

У прем'єра дуже гарний настрій, підкреслили в канцелярії глави уряду Великої Британії.

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У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.

Джонсон захворів на коронавірус більше тижня тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.

У середу і четвер британська влада повідомляла про поліпшення стану Джонсона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188025
 
 
 Топ коментарі
 
авжеш не Бубачка Премьера Великобритании Джонсона перевели из реанимации в обычную палату - Цензор.НЕТ 214

не фейсом працює, а головою
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Давай, выздоравливай, Борис!
Ты нормальный тип и нужен мировому сообществу!
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авжеш не Бубачка Премьера Великобритании Джонсона перевели из реанимации в обычную палату - Цензор.НЕТ 214

не фейсом працює, а головою
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Давай, выздоравливай, Борис!
Ты нормальный тип и нужен мировому сообществу!
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Олівець-магнітофон. Запис/стирання. Пішов на самоізляцію.
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можешь выходить. с помощью карандаша перематывали пленку
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Ніфіга ти не зрозумів. Один кінець олівця записує, а інший стирає.
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втыкаешь карандаш в дырку и крутишь кассету на карандаше. так можно ее перемотать.

ну, предметы распознал, ассоциативный ряд построил. молодец, можно выписывать)))
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У Чернівецькій області виявили 76 нових випадків коронавірусу
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Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT





Зізнайтеся, а хтось же мріяв жити в героїчному екшені?)
Чому тоді зараз всі так ниють?))
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у англичан явно другие алгоритмы применения тестов и требований к самолечению на дому )
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