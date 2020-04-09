 Прем'єра Великої Британії Джонсона перевели з реанімації у звичайну палату

Про це з посиланням на заяву Даунінг-стріт повідомляє британський телеканал Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністра цього вечора перевели з відділення інтенсивної терапії назад у лікарняну палату", - заявив представник прем'єра.
У прем'єра дуже гарний настрій, підкреслили в канцелярії глави уряду Великої Британії.
У палаті за станом Джонсона пильно стежитимуть лікарі.
Джонсон захворів на коронавірус більше тижня тому. Спочатку він лікувався вдома. Наприкінці минулого тижня прем'єр повідомив, що у нього все ще не спадає температура. У неділю ввечері стало відомо, що Джонсон потрапив до лікарні. Тоді на Даунінг-стріт пояснили це заходами безпеки. У понеділок канцелярія прем'єра повідомила, що його стан погіршився, і його перевели в палату інтенсивної терапії.
У середу і четвер британська влада повідомляла про поліпшення стану Джонсона.
не фейсом працює, а головою
Ты нормальный тип и нужен мировому сообществу!
ну, предметы распознал, ассоциативный ряд построил. молодец, можно выписывать)))
Пристойна Миша@l3lW3mgEWRY3ChT
Зізнайтеся, а хтось же мріяв жити в героїчному екшені?)
Чому тоді зараз всі так ниють?))