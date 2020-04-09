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 Україна не шукає прямого діалогу з терористами і наполягатиме на нинішній структурі ТКГ, - Кулеба

Україна наполягатиме на збереженні нинішньої структури Тристоронньої контактної групи, що складається з Росії, України і ОБСЄ. Наша країна не шукає прямого діалогу з так званими "ДНР/ЛНР".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-дискусії "Чи змінюється переговорна позиція України?", Організованої Atlantic Council. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, як я сказав, Україна наполягатиме на нинішній структурі Тристоронньої контактної групи, і ця ТКГ складається з трьох акторів: Росія, Україна, ОБСЄ. Все інше - це предмет для внутрішнього структурування в середині контактної групи. Але ми не шукаємо прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Проте ми повинні взаємодіяти з ними і говорити з ними тільки про певний набір тем, щоб імплементувати певні пункти мінських угод", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що ідея консультативної ради в рамках ТКГ полягає в тому, що Україна не взаємодіятиме з представниками так званих "Донецької і Луганської народних республік", але "ми змушуємо наші суспільства говорити і взаємодіяти один із одним".

"Я ніколи не погоджуся, як міністр, на прямий діалог між українськими посадовими особами і так званими "представниками Донецька і Луганська". Все інше - це простір для мистецтва дипломатії. Але існують певні червоні лінії, які я не перейду, як міністр закордонних справ або громадянин України. І це одна з них", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Консультативна рада не змінює структури Тристоронньої контактної групи в Мінську, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188021
 
 
 Топ коментарі
 
"...мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"

Украина не ищет прямого диалога с террористами и будет настаивать на нынешней структуре ТКГ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5081
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Адвокатам Порошенко: могут протирать руки от удовольствия - ведь это настоящий подарок от власти
Общество 09-апр, 06:519 4 355 0

Генпрокурор Ирина Венедиктова наконец-то выполнила поручение президента и завела дело против Петра Порошенко. пятого президента обвиняют в том, что тот превысил свои полномочия во время назначения судей Верховного суда в 2017 году. Об этом в своем блоге пишет политолог и блогер Виктор Таран.

Он отмечает, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и действиях, направленных на захват власти, но больше всего в этой истории удивляет то, что Венедиктова была непосредственной участницей тех событий.

Если кто забыл, Венедиктова провалилась в 2017 на конкурсе в Верховный суд, не набрав даже минимально необходимых баллов.

Прекрасный мотивационный треугольник вырисовывается в Венедиктовой: конфликт интересов-личная месть-политический заказ от Зеленского.

По словам Виктора Тарана, учитывая эти факторы, адвокатам Порошенко уже можно протирать руки от удовольствия.

Лучшего информационного козыря, чтобы обвинить власть в политических преследованиях, политической ангажированности и персональной мести не следует и ожидать.

Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.

Виктор Таран пишет, после последних событий, кажется, Зеленскому на западный вектор уже абсолютно все равно.

Кажется, он избрал курс на Россию, дружбу с Коломойским, а не МВФ, дефолт, а не развитие, полицейское государство, а не демократическую Республику.
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Зачем вести переговоры с марионетками если в Кремле сидит их кукловод.
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Дипломат, а що шукаешь ти? Збагачення від Бені?
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Слава Богу! Радует,что в правительстве осознали:никаких компромиссов с нелюдями быть не может.
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Брешут зе-гниды...
Брешут то, что люди хотят услышать - а делают своё...
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Адвокатам Порошенко: могут протирать руки от удовольствия - ведь это настоящий подарок от власти
Общество 09-апр, 06:519 4 355 0

Генпрокурор Ирина Венедиктова наконец-то выполнила поручение президента и завела дело против Петра Порошенко. пятого президента обвиняют в том, что тот превысил свои полномочия во время назначения судей Верховного суда в 2017 году. Об этом в своем блоге пишет политолог и блогер Виктор Таран.

Он отмечает, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и действиях, направленных на захват власти, но больше всего в этой истории удивляет то, что Венедиктова была непосредственной участницей тех событий.

Если кто забыл, Венедиктова провалилась в 2017 на конкурсе в Верховный суд, не набрав даже минимально необходимых баллов.

Прекрасный мотивационный треугольник вырисовывается в Венедиктовой: конфликт интересов-личная месть-политический заказ от Зеленского.

По словам Виктора Тарана, учитывая эти факторы, адвокатам Порошенко уже можно протирать руки от удовольствия.

Лучшего информационного козыря, чтобы обвинить власть в политических преследованиях, политической ангажированности и персональной мести не следует и ожидать.

Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.

Виктор Таран пишет, после последних событий, кажется, Зеленскому на западный вектор уже абсолютно все равно.

Кажется, он избрал курс на Россию, дружбу с Коломойским, а не МВФ, дефолт, а не развитие, полицейское государство, а не демократическую Республику.
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«Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.»

Ну, так саме цього і добивається россія, ************ владу «посадіть Порошенка».
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Застав дурну молитись Богу, - вона і лоба розіб"є.
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Это он с Ермаками не посоветовался...
РФ шесть лет уже ищет прямого диалога Украины с террористами, уже и Явашвырок готов и Ермак готов, а Кулеба против?
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А кто такой дерьмак ? Секретутка Иуды Зельцмана ! мегаворюга аферист - предатель
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Ермак - шоха, крышуемая ишаком - исполнитель.
Так что - от этого легче?
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Дочитал)
"Министр отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но "мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"."
--------------
Сначала было странно, а потом всё страньше и страньше... Это какие "общества" они "заставляют взаимодействовать"? Когда кацапы отползут за поребрик, тогда без проблем будем говорить и взаимодействовать с мирными жителями. Задрали уже под любым соусом протягивать путинские хотелки! Это что за гениальная политика - отдавать всё что потребуют?
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"...мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"

Украина не ищет прямого диалога с террористами и будет настаивать на нынешней структуре ТКГ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5081
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Зачем вести переговоры с марионетками если в Кремле сидит их кукловод.
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Цей чувак лукавить! Ти міністр закордонних справ, ваабщєта! В Україні дійсно дефіцит з кадрами!
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Дипломатическая ошибка........ не с так называемыми "ДНР/ЛНР", а с ОРДЛО.
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Тогда вопрос-какую сторону собираются представлять неназванные представители оккупированной части Донецкой и луганской области : Украину,Россию.ОБСЕ????..Если Украину,тогда зачем такой "совет" с участием России и ОБСЕ.Если украинские вопросы должны решаться по действующему украинскому законодательству и конституции,где нет маста ОРДЛО.И тогда бы это было внутренне дело без оязательности присутствия России.Её могли бы заменить нейтральные страны ЕС и представители международных институтов права....опять пытаются дурить народ???!!!
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