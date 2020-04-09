 Україна не шукає прямого діалогу з терористами і наполягатиме на нинішній структурі ТКГ, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-дискусії "Чи змінюється переговорна позиція України?", Організованої Atlantic Council. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"По-перше, як я сказав, Україна наполягатиме на нинішній структурі Тристоронньої контактної групи, і ця ТКГ складається з трьох акторів: Росія, Україна, ОБСЄ. Все інше - це предмет для внутрішнього структурування в середині контактної групи. Але ми не шукаємо прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Проте ми повинні взаємодіяти з ними і говорити з ними тільки про певний набір тем, щоб імплементувати певні пункти мінських угод", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що ідея консультативної ради в рамках ТКГ полягає в тому, що Україна не взаємодіятиме з представниками так званих "Донецької і Луганської народних республік", але "ми змушуємо наші суспільства говорити і взаємодіяти один із одним".
"Я ніколи не погоджуся, як міністр, на прямий діалог між українськими посадовими особами і так званими "представниками Донецька і Луганська". Все інше - це простір для мистецтва дипломатії. Але існують певні червоні лінії, які я не перейду, як міністр закордонних справ або громадянин України. І це одна з них", - підкреслив Кулеба.
Брешут то, что люди хотят услышать - а делают своё...
Общество 09-апр, 06:519 4 355 0
Генпрокурор Ирина Венедиктова наконец-то выполнила поручение президента и завела дело против Петра Порошенко. пятого президента обвиняют в том, что тот превысил свои полномочия во время назначения судей Верховного суда в 2017 году. Об этом в своем блоге пишет политолог и блогер Виктор Таран.
Он отмечает, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и действиях, направленных на захват власти, но больше всего в этой истории удивляет то, что Венедиктова была непосредственной участницей тех событий.
Если кто забыл, Венедиктова провалилась в 2017 на конкурсе в Верховный суд, не набрав даже минимально необходимых баллов.
Прекрасный мотивационный треугольник вырисовывается в Венедиктовой: конфликт интересов-личная месть-политический заказ от Зеленского.
По словам Виктора Тарана, учитывая эти факторы, адвокатам Порошенко уже можно протирать руки от удовольствия.
Лучшего информационного козыря, чтобы обвинить власть в политических преследованиях, политической ангажированности и персональной мести не следует и ожидать.
Ну, и, конечно, наши западные партнеры на такие действия тоже отреагируют свертыванием финансовой и политической помощи стране.
Виктор Таран пишет, после последних событий, кажется, Зеленскому на западный вектор уже абсолютно все равно.
Кажется, он избрал курс на Россию, дружбу с Коломойским, а не МВФ, дефолт, а не развитие, полицейское государство, а не демократическую Республику.
Ну, так саме цього і добивається россія, ************ владу «посадіть Порошенка».
РФ шесть лет уже ищет прямого диалога Украины с террористами, уже и Явашвырок готов и Ермак готов, а Кулеба против?
Так что - от этого легче?
"Министр отметил, что идея консультативного совета в рамках ТКГ состоит в том, что Украина не будет взаимодействовать с представителями так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", но "мы заставляем наши общества говорить и взаимодействовать друг с другом"."
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Сначала было странно, а потом всё страньше и страньше... Это какие "общества" они "заставляют взаимодействовать"? Когда кацапы отползут за поребрик, тогда без проблем будем говорить и взаимодействовать с мирными жителями. Задрали уже под любым соусом протягивать путинские хотелки! Это что за гениальная политика - отдавать всё что потребуют?