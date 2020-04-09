 Україна не шукає прямого діалогу з терористами і наполягатиме на нинішній структурі ТКГ, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-дискусії "Чи змінюється переговорна позиція України?", Організованої Atlantic Council. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, як я сказав, Україна наполягатиме на нинішній структурі Тристоронньої контактної групи, і ця ТКГ складається з трьох акторів: Росія, Україна, ОБСЄ. Все інше - це предмет для внутрішнього структурування в середині контактної групи. Але ми не шукаємо прямого діалогу з Донецьком і Луганськом. Проте ми повинні взаємодіяти з ними і говорити з ними тільки про певний набір тем, щоб імплементувати певні пункти мінських угод", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що ідея консультативної ради в рамках ТКГ полягає в тому, що Україна не взаємодіятиме з представниками так званих "Донецької і Луганської народних республік", але "ми змушуємо наші суспільства говорити і взаємодіяти один із одним".

"Я ніколи не погоджуся, як міністр, на прямий діалог між українськими посадовими особами і так званими "представниками Донецька і Луганська". Все інше - це простір для мистецтва дипломатії. Але існують певні червоні лінії, які я не перейду, як міністр закордонних справ або громадянин України. І це одна з них", - підкреслив Кулеба.

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