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 Синод ПЦУ схвалив низку обмежень для духовенства на Великодні свята у зв'язку з карантином

У Православній церкві України розповіли про додаткові заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 і впровадженням з 6 квітня цього року нових посилених обмежень свободи зібрань, пересування та інших карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це було прийнято рішення Священного Синоду ПЦУ.

У повідомленні зазначається: "Під час Священного синоду УПЦ під головуванням Блаженнішого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України ухвалили:

а) архієреї та духовенство через засоби масової інформації, оголошення, у проповідях та особистому спілкуванні повинні просити всіх мирян залишатися вдома та долучатися до молитви через засоби трансляції;

б) звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоби не допускати скупчення людей;

в) у позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні; настоятелям парафій, керівникам монастирів забезпечити, там де є можливість, протягом святкових днів, особливо в неділю 12 квітня, у суботу 18 квітня та в неділю 19 квітня, перебування у храмі одного чергового священнослужителя для індивідуального спілкування з парафіянами та задоволення їхніх релігійних потреб;

г) у малих населених пунктах інформувати мирян щодо проведення освячення великодніх страв біля місць проживання – на вулиці поруч з будинком чи на подвір’ї, з дотриманням "соціальної дистанції"; 

ґ) оскільки така форма є традиційною за виняткових обставин (наприклад, коли завчасно освячуються великодні страви для передачі їх військовим, що перебувають на фронті) – організувати, за домовленістю з відповідними закладами, завчасне (протягом днів Страсної седмиці) освячення великодніх страв у місцях їхнього виробництва та продажу, з проханням, щоби під час придбання віруючі були письмово інформовані, що їхні страви вже освячені православним священнослужителем;

д) у разі, якщо миряни не мали можливості у жоден з перелічених способів отримати благословення верби, великодніх страв – дозволити мирянам в день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах, окропити їх святою водою;

е) проведення під час богослужінь Страсної седмиці та на Великдень передбачених Уставом обходжень храму відповідно до місцевих обставин або не здійснювати, або здійснювати обнесення Плащаниці в самому храмі, або здійснювати обхід навколо храму лише у складі тих, хто бере участь у відповідному богослужінні, з дотриманням "соціальної дистанції"; у разі якщо хресний хід на Великдень не здійснюється – відразу після виходу Утреня розпочинається перед дверима храму;

є) відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 р.);

ж)  через оголошення, проповіді та у засобах масової інформації звертатися до членів родин осіб старшого віку або тих хто піклується про них, подбати про те, щоби у день свята такі особи мали вдома освячені великодні страви і через дотримання норм карантину не залишилися без традиційної святкової трапези;

з) єпархіальним архієреям, настоятелям, керівникам монастирів подбати про встановлення контакту з місцевими органами Національної поліції, зокрема з визначеною ними відповідальною особою через мобільний зв’язок, щоби у разі виникнення питань – вирішувати їх".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188018
 
 
 Топ коментарі
 
А в что измениться если я помолюсь богу дома а не в церкви? А у попов бабла меньше будет!
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Они не только воду продают но ещё и алкоголь и сигареты! Им даже казино разрешили открывать! Скоро разрешат и бордели! Всё во славу божью!
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СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ !!! УПОВАЕМ НА БОГА ,НО САМИ НЕ ПЛОШАЕМ !!! АМИНЬ !!! Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства и мирян на Вербное воскресение и Пасху в связи с карантином - Цензор.НЕТ 7884
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Та які там збори. Ніхто не платить за освячення пасок. Тільки свічки купляють
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СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ !!! УПОВАЕМ НА БОГА ,НО САМИ НЕ ПЛОШАЕМ !!! АМИНЬ !!! Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства и мирян на Вербное воскресение и Пасху в связи с карантином - Цензор.НЕТ 7884
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Дядечки в платьях ! в 2020 у вас бизнеса не будет, так что забавляйтесь сами с собой , народ не трогайте .
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А в что измениться если я помолюсь богу дома а не в церкви? А у попов бабла меньше будет!
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Парашные попы уже давно наладили продажу "святой воды" через интернет. Кому охота хляяябнуть немного гундяевского сатаната- даю наводку:
Синод ПЦУ одобрил ряд ограничений для духовенства на Пасхальные праздники в связи с карантином - Цензор.НЕТ 9158
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Они не только воду продают но ещё и алкоголь и сигареты! Им даже казино разрешили открывать! Скоро разрешат и бордели! Всё во славу божью!
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Владимир Маковский. «Освящение публичного дома». 1900 г.

Синод ПЦУ схвалив низку обмежень для духовенства на Великодні свята у зв'язку з карантином - Цензор.НЕТ 1581
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Николай Орлов. «Освящение водочного магазина». 1904 г.

Синод ПЦУ схвалив низку обмежень для духовенства на Великодні свята у зв'язку з карантином - Цензор.НЕТ 2374
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А мер Одессы решил прогнуться перед ******. Ему плевать на здоровье одесситов.


День освобождения Одессы: торжества решили не отменять, но Труханов просит надеть маски Завтра 10 апреля - День освобождения Одессы от румынско-немецкой оккупации во Второй мировой войне.Сегодня мэр города Геннадий Труханов записал видеообращение к одесситам. На фоне здания муниципалитета он поздравил горожан, попросил их соблюдать все правила карантина, в частности надевать маски.Коммунальщики сегодня тщательно убирают эту часть парка Шевченко
Торжественные мероприятия в честь праздника отменять не будут. Так, несмотря на эпидемию и запрет на посещение парков, должно состояться возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.Как передает корреспондент «Думской», сегодня на Аллее славы трудились работники коммунальных служб. Они мыли тротуарную плитку и убирали мусор.
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Ну патриот не пойдет на этот шабаш пабедобесия! Потрется ватник и зебил но их не жалко!
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попрётся Лёша Гончаренко. Он такое любит
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Так они ватную заразу разносили, а теперь еще и вирусами гадить начнут.
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Досі старі одесити іноді кажуть "Ето вам не при румьінах!"
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может благодаря коронавирусу те крысы церковные хоть попостятся.
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"Благодатный огонь" отменяется. Гундяй звонил сатане, просил перенести сие чудо на другой раз. Поганыч приказал.
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Церкви хоч якісь податки платять? Маю на увазі всі.
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