 Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під арештом судді Кріля, підозрюваного в отриманні хабаря

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.
Під час засідання Вища рада правосуддя дослідила подання та долучені до нього копії матеріалів, заслухала доповідача – члена Вищої ради правосуддя, представника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу, а також пояснення судді та його адвоката.
Суддя і представник судді взяли участь у засіданні ВРП у режимі відеоконференцзв’язку.
У повідомленні говориться, що 21 листопада 2019 року ВРП за клопотанням САП тимчасово відсторонила суддю Турківського районного суду Львівської області Кріля від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України, до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.
Наразі справу розглядає Вищий антикорупційний суд.
За даними САП, наприкінці 2018 року служителя Феміди викрили на отриманні 1 тис. євро хабаря, які він вимагав у громадянина за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.
2 березня 2020 року судді було вручено складене того самого дня заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким нове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 368 КК України (одержання хабаря).
Під час засідання ВРП було встановлено, що після відсторонення суддя Кріль Л.М. не вчинив дій щодо повернення матеріалів справи № 458/867/19 стосовно притягнення до адміністративної відповідальності особи для подальшого скерування до іншого суду, при цьому продовжував виконувати повноваження голови суду. У результаті провадження у вказаній справі було закрито судом за спливом строку.