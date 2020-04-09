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Все про:Іллєнко (29) Київ (7637) Кличко (1085) Свобода (204)

 Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили. ДОКУМЕНТ

Депутат "Свободи" в Київраді Володимир Назаренко направив запит з метою з'ясувати, за які кошти на вулицях столиці було розміщено білборди із зображенням мера Віталія Кличка.

Про це написав у Фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивно виглядають білборди та сітілайти із міським головою Кличком, які на днях масово з’явилися на вулицях Києва. На які гроші вони розміщені? Це приватна ініціатива чи на це пішли кошти киян з бюджету міста під виглядом "соціальної реклами"? Щоб оперативно це з`ясувати, депутат Київради, свободівець Володимир Назаренко направив відповідне депутатське звернення", — написав Іллєнко.

На думку політика, столичній владі є на що витрачати кошти киян, як мінімум на захист медиків та апарати ШВЛ.

"Чекаємо на оперативну відповідь на звернення. Будемо інформувати вас", — пообіцяв Іллєнко.

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Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче зясувати, за які гроші їх розмістили 01

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Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче зясувати, за які гроші їх розмістили 02
Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче зясувати, за які гроші їх розмістили 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188014
 
   
 Топ коментарі
 
знов на редактурі зекономили?..

"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
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що за дибіл придумав цей слоган на незрозуміло якій мові?
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Це срава Киян як відноситись до Кличка, чи хороший він чи поганий....
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що за дибіл придумав цей слоган на незрозуміло якій мові?
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знов на редактурі зекономили?..

"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
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а, ну да, у копірайтерів же ж тіко руцсско-россійській гугльтранслєйт... сумно, прикро, шкода, такий суцільно суууум...
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на стеклянном мосту "сэкономили". Малую долю на билборды пустили.
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за народные средства конечно... инвестиции в будущие прэкты....)))
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Це срава Киян як відноситись до Кличка, чи хороший він чи поганий....
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Весь прошлый год рыли-асвальтировали дорогу от северного моста до Петровки
В этом году опять все перевернули, армагеддон, пробки - забыли сделать велодорожки в прошлом году.
Веталя, ты больной на всю голоау!
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Звертається як до бидла й нагло либиться. ******.
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Интересно будет услышать - что депутаты финансируемой кремлём "свободы" сделали для противодействия коронавирусу, в частности в Киеве! Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 8383
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+ Самонемощь.. (которая на выборах была 2 (!!!) в Киеве и до сих пор эти депутаты дерибанят Киев)
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До речі, закочує рукава, ніби показує, що в разі продовження шастання дасть по пиці.
Це явний тролінг загнаного в кут населення.
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Баисся? Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 9503 Не баїсь. Ми дамо йому пенделя. Билборды с Кличко: депутат Киевсовета Назаренко хочет выяснить, за какие деньги их разместили - Цензор.НЕТ 4986
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Кляча это "человек" Потроха. Выносите гниду!
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Я напомню: Кличко бывший глава БПП. Партии Потроха, кто забыл.
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Никогда он в партии Порошенко не был, если кто забыл, а был в блоке с партией Порошенко.
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"Блок Петра Порошенко" это название партии, поскольку тогда в выборах могли принимать участие только партии.
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Кацап читай:
Рейтинговой партии "Блок Петра Порошенко" год назад фактически не существовало. Тогда она называлась "Солидарность" и не участвовала в последних нескольких выборах в Верховную Раду.
Ее возглавлял соратник Петра Порошенко, депутат от "Батькивщины" Юрий Стець, а сама партия формально создана еще в 2000 году.
После досрочных выборов президента встал вопрос проведения досрочных выборов в Верховную Раду.
Тогда в кулуарах парламента заговорили о возвращении в закон о выборах нормы об участии в гонках блоков партий, что было запрещено перед кампанией 2012 года.
Главным бенефициаром в этой истории должен был стать блок, который хотели создать вокруг президента Петра Порошенко.
Но депутаты провалили все поправки в избирательный закон, а потому запрет на блоки партий был сохранен.
После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
"Когда в названии звучит слово блок, то у людей должна возникать ассоциация, что это нечто объединенное. В случае БПП должно быть впечатление, что там объединились пропрезидентские силы", - рассказала ВВС Украина социолог Ирина Бекешкина.
Похожая ситуация с партией "Оппозиционный блок", в которую вошли лидеры Партии регионов, "Украина вперед" и ряда других проектов. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
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Нiт, кацап После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
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РАЗВЕ ОТМОРОЗОК - ДЕБИЛ МОЖЕТ БЫТЬ МЭРОМ ?
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Еще как может! Его же довбилоиды избрали, бо он хароший баксёр.
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Звизданул тебя Кличко что ли? Видно мало...
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Советую посмотреть одно из последних расследований Радио Свободы о Ермаке.
Там как раз о том как кумовья и друзья Ермака и Тищенка получили должности в Киеве.
А Кличко током объяснить не может за что - мычит в трубку.
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Это мелочь, у нас есть топ коррупционер Эрмак.
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Косноязичні мер - меньше зло , чем очеастое недорозуменіе Ткаченко. Верьте люді.
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Він з нього не вилізає. Хоче - їсть, хоче - додає свого. Цікаво, чим він харчуватиметься у травні?
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косноязычность для мэра не особо критична. особенно на фоне всеобщей косноязычности.
очень не нравится его усердие на ниве кретин-карантина.
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Что именно?
Плодит МАФы и шанхаи в каждом переходе? Тратит деньги города на стеклянные мостики на фоне убитой инфраструктуры?
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А с нашим недисциплинированным народом можно по-другому? Мы же в этом отношении как итальянцы - пока жареный петух не клюнет, не задумаемся.
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Кличко хоть несколько иностранных языков знает и Киев при нем стоит уже сколько лет,а зебанаты выбрали президентом полного имбицила и ищут, марно,кого то тупее зели)))
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никто не идеален и Виталя тоже, но в 150 раз лучше чем ето зеленое лайно.
а ща еще богдан проявится - он никуда не исщез - не верьте...
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Lera Lera,если Виталик "хоть несколько иностранных языков" знает на уровне украинского,то я очень сочувствую тем самым иностранцам!
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Назаренко может не беспокоиться, Клично не мародер и снялся в социальной рекламе беспатно.
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Вопрос в другом: кто оплатил рекламные площади, которые в Киеве не дешёвые.
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Да Кличко интелектуал посравнению с Зеленским и Бойко!
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Наталя хоч не блазнює мов мавпа зелена.
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У Кличко новый зашквар - шестнадцатилетних ребят в больнице он вместо "несовершеннолетние" назвал их "недоразвитые"!

Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили - Цензор.НЕТ 3910
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Так это он тебя имел ввиду. И тут я с Кличко полностью согласен!
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Как говорил мой ком взвода не надо за родину отдавать жизнь надо что-бы враги отдавали за свою Родину жизнь! Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили - Цензор.НЕТ 9644
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Этих ком взводов мы знаем... там еще один говорил - если за Родину отдать жизнь, тогда некому будет ее любить! К стати, сравнивать Кличко и Родину - это некорректно!
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Як що чесно, Веталій був би кращим президентом, ніж Зе з 95-го, він хоч прямий, мов удар хук, а не таке кручення, як цюцюрка у кабанчика.
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Ага мог бы ***** на переговорах с одного удара завалить! Я дусаю что фрау и француз бы за ***** мазу бы не потянули! Да вобще мне кажется что Кличко более интелектуально развит чем Зеленский!
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Кличко в 2014-м хотел с Януковичем договариваться во время бойни на Майдане. Забыли уже? Тогда ещё Парасюк на сцене появился.

А младший брат крестил
с женой Медведчука дочь Шуфрича в 2017-м.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/06/11/7146609/
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А ещё он на дорогом велосипеде катался.
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Но лучше бы он катался на забитых маршрутках каждое утро. Может быть, транспорт стал бы достойнее в столице.
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Презу (да и меру) мозги нужны, а не кулаки.
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Товарисчи,йя чесно скажу - видел человека похожего на нищего Кличко,который собирал бутылки на Троещине.Это мине сказал нищий Шарий,собирающий бутылки в Москве.
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Депутат Киевсовета Назаренко возжелал Витальке приделать педальки?
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Это Витальке видать за "моржов" отомстили!
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А за какие деньги печатают и раскладывают по почтовым ящикам цветную газетку-агитку "Голос мера"?
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Хроника одного Президента ...

09.04.2020 г.

Первым, что падет жертвой карантина будут платежи за коммуналку. Уже сейчас тенденция - не платит около половины населения. Дальше будет хуже.

Видимо действия Баканова и Уманского по вскрытию схем таможни\налоговой зацепили очень большой пласт заинтересованных товарищей. На Баканова пошла прямая информационная атака с обвинениями еще до сбушных времен. Информация конечно старенькая и потрепанная, но видимо у атакующих времени было в обрез. Красота этого момента состоит в том, что нанося удар по делам Баканова тех времен, инициаторы так или иначе выводят под удар и самого Зеленского, связанного с Зеленским не только "личной дружбой", но и более серьезными делами, которые ныне расследует Делаверский суд.

Министр обороны США Эспер пообщался с министром оборны Украины Тараном. О чем, не знаем.

В материалах Уманского есть очень интересная информация о периодических сбросах и изменении данных таможенных служб касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству.
НБУ категорически отвергло идею финансирования дефицита госбюджета через скупку ОГВЗ у держателей.
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.

Количество безработных в Украине выросло на 13%. В Минэкономики ожидают дальнейшего роста.08.04.2020 г.

Коломойский аккуратно работает по привлечению Тимошенко на свою сторону.

Результаты анализов монахов в Киево-Печерской лавре - 30 положительных результатов. Кроме того митрополит Павел.(УПЦ МП)

Очередной "автор" "пленок Лероса" открестился от них. (см. 29.03.2020 г.) Еще раз - пленки это оперативная съемка Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, как бы кому то этого не хотелось.
"Энергоатом" не может выплатить мартовскую зарплату работникам.
У Зеленского серьезно обсуждают возможность кредитования от Китая. Главный автор идеи - Ермак.

С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны.

Шмыгаль откровенно шантажирует области отсутствием бюджетных субвенций в случае непринятия фантазий Зеленского и К по т.н. "стабилизационному фонду".

Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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