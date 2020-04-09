 Білборди з Кличком: депутат Київради Назаренко хоче з'ясувати, за які гроші їх розмістили. ДОКУМЕНТ

Про це написав у Фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дивно виглядають білборди та сітілайти із міським головою Кличком, які на днях масово з’явилися на вулицях Києва. На які гроші вони розміщені? Це приватна ініціатива чи на це пішли кошти киян з бюджету міста під виглядом "соціальної реклами"? Щоб оперативно це з`ясувати, депутат Київради, свободівець Володимир Назаренко направив відповідне депутатське звернення", — написав Іллєнко.
На думку політика, столичній владі є на що витрачати кошти киян, як мінімум на захист медиків та апарати ШВЛ.
"Чекаємо на оперативну відповідь на звернення. Будемо інформувати вас", — пообіцяв Іллєнко.
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"досить" - це донесхочу, коли вже не лізе
а коли "припини-усохни" - це "ГОДІ ШВЕНДЯТИ!!!"
В этом году опять все перевернули, армагеддон, пробки - забыли сделать велодорожки в прошлом году.
Веталя, ты больной на всю голоау!
Це явний тролінг загнаного в кут населення.
Рейтинговой партии "Блок Петра Порошенко" год назад фактически не существовало. Тогда она называлась "Солидарность" и не участвовала в последних нескольких выборах в Верховную Раду.
Ее возглавлял соратник Петра Порошенко, депутат от "Батькивщины" Юрий Стець, а сама партия формально создана еще в 2000 году.
После досрочных выборов президента встал вопрос проведения досрочных выборов в Верховную Раду.
Тогда в кулуарах парламента заговорили о возвращении в закон о выборах нормы об участии в гонках блоков партий, что было запрещено перед кампанией 2012 года.
Главным бенефициаром в этой истории должен был стать блок, который хотели создать вокруг президента Петра Порошенко.
Но депутаты провалили все поправки в избирательный закон, а потому запрет на блоки партий был сохранен.
После этого 27 августа состоялся специальный съезд партии "Солидарность", которую переименовали в "Блок Петра Порошенко". Председателем избрали Юрия Луценко.
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
"Когда в названии звучит слово блок, то у людей должна возникать ассоциация, что это нечто объединенное. В случае БПП должно быть впечатление, что там объединились пропрезидентские силы", - рассказала ВВС Украина социолог Ирина Бекешкина.
Похожая ситуация с партией "Оппозиционный блок", в которую вошли лидеры Партии регионов, "Украина вперед" и ряда других проектов. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
В партию позже удалось привлечь лидера "УДАРа" Виталия Кличко и ряд других известных политиков.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140924_ru_s_new_parties
Там как раз о том как кумовья и друзья Ермака и Тищенка получили должности в Киеве.
А Кличко током объяснить не может за что - мычит в трубку.
...
очень не нравится его усердие на ниве кретин-карантина.
Плодит МАФы и шанхаи в каждом переходе? Тратит деньги города на стеклянные мостики на фоне убитой инфраструктуры?
а ща еще богдан проявится - он никуда не исщез - не верьте...
-Зе- відстій!
...
А младший брат крестил
с женой Медведчука дочь Шуфрича в 2017-м.
https://www.pravda.com.ua/news/2017/06/11/7146609/
09.04.2020 г.
Первым, что падет жертвой карантина будут платежи за коммуналку. Уже сейчас тенденция - не платит около половины населения. Дальше будет хуже.
Видимо действия Баканова и Уманского по вскрытию схем таможни\налоговой зацепили очень большой пласт заинтересованных товарищей. На Баканова пошла прямая информационная атака с обвинениями еще до сбушных времен. Информация конечно старенькая и потрепанная, но видимо у атакующих времени было в обрез. Красота этого момента состоит в том, что нанося удар по делам Баканова тех времен, инициаторы так или иначе выводят под удар и самого Зеленского, связанного с Зеленским не только "личной дружбой", но и более серьезными делами, которые ныне расследует Делаверский суд.
Министр обороны США Эспер пообщался с министром оборны Украины Тараном. О чем, не знаем.
В материалах Уманского есть очень интересная информация о периодических сбросах и изменении данных таможенных служб касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству.
НБУ категорически отвергло идею финансирования дефицита госбюджета через скупку ОГВЗ у держателей.
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
Количество безработных в Украине выросло на 13%. В Минэкономики ожидают дальнейшего роста.08.04.2020 г.
Коломойский аккуратно работает по привлечению Тимошенко на свою сторону.
Результаты анализов монахов в Киево-Печерской лавре - 30 положительных результатов. Кроме того митрополит Павел.(УПЦ МП)
Очередной "автор" "пленок Лероса" открестился от них. (см. 29.03.2020 г.) Еще раз - пленки это оперативная съемка Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, как бы кому то этого не хотелось.
"Энергоатом" не может выплатить мартовскую зарплату работникам.
У Зеленского серьезно обсуждают возможность кредитования от Китая. Главный автор идеи - Ермак.
С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны.
Шмыгаль откровенно шантажирует области отсутствием бюджетных субвенций в случае непринятия фантазий Зеленского и К по т.н. "стабилизационному фонду".
Прямые расходы государства на борьбу с коронавирусом за первый квартал - это 268 млн. гривен. Из них на обеспечение противоэпидемической безопасности МВД 139.71 млн. гривен и 24 млн. гривен (без стоимости перелета ). Остальное - непонятные закупки вне общей процедуры государственных закупок - отправка помощи в Италию.
Очередная подлость Зеленского. Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. . ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев. А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.