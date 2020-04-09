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 Економіка, Суспільство
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 Закликаємо дозволити роботу будівельних магазинів, - федерація роботодавців звернулася до прем'єра Шмигаля

Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питанням, чому Кабмін відмовився дозволити в карантин роботу магазинів будівельних матеріалів, про що було раніше анонсовано у фейсбуці прем'єра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці ФРУ.

У повідомленні зазначається: "Шановний Денисе Анатолійовичу! Учора, коли ми побачили Ваш допис та інфографіку на Фейсбук щодо розширення переліку об’єктів, які можуть працювати під час карантину, сприйняли як добрий знак підтримки вітчизняної економіки та збереження робочих місць включення до цього переліку, зокрема, закладів торгівлі будівельними матеріалами.

Саме з такою ініціативою ми нещодавно до Вас зверталися. Тому з великою вдячністю сприйняли Вашу вчорашню інформацію та навіть підготували лист подяки за глибоке розуміння економічних процесів та готовність діяти на благо економіки країни та українців.

Але ж сьогодні з прикрістю побачили, що Ви оприлюднили оновлену інформацію на Вашій фейсбук-сторінці і у цій інформації та опублікованій ПКМУ № 211 відсутній вчорашній розширений перелік. Не можемо зрозуміти, як сталося так, що дуже важлива для економіки та вітчизняних виробничників поправка, яку Ви так своєчасно підтримали, за ніч зникла з затверджених Урядом правок до цієї постанови.

Дивіться також: Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Впевнені, що глибоко розчаровані сотні тисяч людей, що працюють у галузях виробництва будматеріалів, торгівлі ними, будівельники та представники великої кількості суміжних галузей. Наразі їх робочі місця, а відповідно й засоби існування їх сімей, надходження податків до бюджету України від підприємств, на яких вони працюють – під великою загрозою.

Адже в період дії карантину продовжується здача об'єктів будівництва житлового призначення по всій території України. Враховуючи, що житлові будинки наразі здаються без оздоблення та сантехніки, що унеможливлює елементарне проживання людей у них, для можливості заселення є нагальна необхідність у придбанні будівельних та оздоблювальних матеріалів для здійсненні ремонту. Неможливість легально купувати будівельні матеріали, лаки та фарби, інструмент та інвентар призвела до їх продажу на "чорному" ринку – без умов дотримання протиепідемічних заходів, що є неприпустимим в умовах надзвичайної ситуації в Україні. Крім того, нелегальний характер продажів ще й завдає шкоди бюджету.

З іншого боку на сьогодні виникла нагальна загроза зупинки галузі з виробництва оздоблювальних будівельних матеріалів, сантехники тощо. Для інформації, у 2019 році для об'єктів будівельної галузі було замовлено тільки керамічної плитки більш ніж 50 млн. кв. метрів.

Ми не розуміємо, чому під час карантину можуть працювати ломбарди та кредитні спілки, а заклади торгівлі будівельними матеріалами, які готові забезпечити повне дотримання усіх карантинних норм під час своєї роботи, їх суміжники, мають простоювати у той час як їх товарів та послуг потребують цілі галузі та пересічні українці.

Пане Прем’єр, закликаємо Вас та Уряд виправити ситуацію, що склалася, адже вона несе серйозну загрозу колосального скорочення робочих місць, великих економічних втрат як для самих підприємств – виробників та надавачів послуг, так і для бюджету країни. Сподіваємося, що до ПКМУ № 211 буде повернуто розширення переліку об’єктів, що можуть працювати під час карантину, яке було зазначено у Вашій вчорашній інформації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188013
 
 
 Топ коментарі
 
Це так кожна галузь почне просити...
Краще попросіть уряд заборонити постійний підвіз людей з коронавірусних країн.
БО ! Карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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Видимо не занесли, как Эпицентр.
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глас вопиющего в пустыни.
Шмаркаль вон собирается до осени эту вакханалию продлевать (при этом вам открыли ломбарды).
Экономику положат полностью, обездолят людей, ФОПов ликвидируют, как класс.
Один вопрос: является ли эта хрень заботой о здоровье народа или это банальный, кому-то выгодный, геноцид?
Очевидно, шо нет Призываем разрешить работу строительных магазинов, - федерация работодателей обратилась к премьеру Шмыгалю - Цензор.НЕТ 3026
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Це так кожна галузь почне просити...
Краще попросіть уряд заборонити постійний підвіз людей з коронавірусних країн.
БО ! Карантин не скінчиться НІКОЛИ.
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завозь не завозь, вже пізно. а ось німці вирішили, що в них карантин закінчується. і не важливо, чи заражаються люди чи ні, мруть чи ні. вирішили, що люди повинні отримати імунітет, тобто прехворіти.у магазинах з"явилися маски і дезинфекти, у яких нічого від того, що вбиває вірус, але написано, що від вірусу.
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ksenia , наприклад , у вас зіпсувався бачок в туалеті і постійно тече вода в унітаз , або зіпсувався змішувач і також протікає вода , а водяний лічильник рахуе вам кубометри , шо ви робитимете ? Викличете сантехніка . Майстер зможе усунути - ліквідувати проблєму , але тільки з наявності запчастин до вашої техніки ... . Зараз не совок , де все у людей-споживачів було однакове . У когось китай , або шось вітчизняне , а в когось - шось більш коштовне . Це можна придбати лише в магазині і ліпше , коли показуєш зіпсовану деталь наживо продавцю .
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Перекрию воду. На час карантину я не буду викликати майстра.
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А якщо унітаз заб ється і треба буде новий?
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Если бы так было всё просто все бы были только юристами экономистами и адвокатами
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Я знаю, що не просто. Але в часи карантину нехай буде простіше.
економіста та юриста точно кликати не буду.
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Надежда Лиман . Років п"ятнадцять тому міняв совєтський унітаз на ******** в своїй квартирі . Це був жах . Він був " зачеканєнный в чугунную слівную трубу " . Все робив сам . Найважче було вичистить зубилом і молотком посадочноє место в чугункє для пластикової труби з нового унітазу . І так , шоб згодом нічого не протікало ... . Закликаємо дозволити роботу будівельних магазинів, - федерація роботодавців звернулася до прем'єра Шмигаля - Цензор.НЕТ 4143
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Ваш довод напоминает старую притчу, когда один богатый человек обновил 600 мерс ,всего через неделю , его спросили журналисты, а почему так быстро, на что он ответил там пепельница по ходу засорилась Закликаємо дозволити роботу будівельних магазинів, - федерація роботодавців звернулася до прем'єра Шмигаля - Цензор.НЕТ 3539
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А якшо ( не дай Бог ) , щось станеться з електрикою ? )) ... . Теж нікого не покличите ? .
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А вот здесь не плохо и самому вкурить и разобраться, тем более ничего супер сложного нет и очень даже под силу стандартному мужчине
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Так в этом и замысел. Приостановили всю деятельность, и разрешают в ручном режиме , скорее всего не за бесплатно.
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А тебе какая разница - днями за компом сидеть на карантине или без карантина, не понятно!
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...но в отвєт запрєтіть рємонти на карантінє!!!

петиція №9572
Заборонити тимчасово виконання будь-яких ремонтних робіт в багатоквартирних будинках на час карантину - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=9572
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...а перфоратором по мізках два тижні з 9 до 23 години без перерви на обід - бо згори імбецили рємонтік забабахалі
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Мы друг друга не поняли, я тоже за запрет ремонтов. Только в рабочие дни с перерывом.
А вообще лучшее средство от имбецилов сверху это свой дом.
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не по адресу обращаетесь. шмыгаль-шавка, он не разрешает. он сосет.
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Балалайку вам, карантин так карантин.
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по губам тебе поводим и балалайку дадим
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ну и шо, заместо громадян в новое жилье заселится коронавирус
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В некоторых городах есть полный аналог, собственник Яценюк.
Называется "АРС".
Так закрыли.
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глас вопиющего в пустыни.
Шмаркаль вон собирается до осени эту вакханалию продлевать (при этом вам открыли ломбарды).
Экономику положат полностью, обездолят людей, ФОПов ликвидируют, как класс.
Один вопрос: является ли эта хрень заботой о здоровье народа или это банальный, кому-то выгодный, геноцид?
Очевидно, шо нет Призываем разрешить работу строительных магазинов, - федерация работодателей обратилась к премьеру Шмыгалю - Цензор.НЕТ 3026
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Эпицентру и просить ничего не надо, тупо работают и ложили на карантин
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Відкриття нового магазину в Житомирі ...11-12 квітня ! Су...Герега збирає натовп ..чи по двоє буде запускати !?
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Поки люди за 60 років мають сидіти як у в'язниці ніхто працювати не буде.
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А хабарі Єрмаку не пробували давати?
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Тогда все открывать нех рдним можно другим пианино
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Ещё 2 недели и будет большая звизда народу Украины. Требуя соблюдать карантин, тысяч по пять хотя бы дали, я уже про дутую среднюю зарплату не говорю.
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Гереги доплатили Шмигалю..
щоб конкурентів не відкривав.
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Базары закрили - хай люди в супермаркетах купляють, втридорога, а будівельні магазини треба відкрити, бо доходів немає..
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Не. ну а шо? Братан Порешает. Хто принесет - тому и разрешат поработать. немного. Пока не вырастут аппетиты у слуг нарота.
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почему вам - всем нет и не на поработать-побегать и не на собаку вдвоем на срач вывести?
почему вам? - сидеть дома бухать, нюхать.... - тема закрыта.
вы еще засранцы помощи попросите у правительства в период когда сама буба через маску анализы сдает....
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А магазины одежды? Носки, труселя, колготки. Или на карантине модно нагишом ходить? Как строительные работы согласуются с карантином? Да никак, просто бабло все решает...
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