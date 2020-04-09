 Громадські організації витратили на виборчі кампанії Зеленського і "Слуги народу" 5,3 млн грн, - рух "Чесно". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані дослідження громадського руху "Чесно", інформує Цензор.НЕТ.
"Низка журналістських розслідувань показали, що у партії "Слуга народу" були проблеми зі збором коштів на виборчі кампанії. Полягали вони не стільки у відсутності грошей, скільки в тому, через кого ці кошти заводили на офіційні рахунки. "Слуга народу", як і "Оппоблок", використовувала ГО (громадські організації. - Ред.) і для прямого фінансування, і для приховування витрат", - сказано в розслідуванні журналістів "Чесно", опублікованому в четвер.
Згідно з даними розслідування, дві громадські організації - "Ліга волонтерів" і "Команда Зе" - перерахували кошти до виборчого фонду "Слуги народу" і Зеленського.
У березні 2019 ГО "Ліга волонтерів" перерахувала партії 2 млн грн. Ці кошти спрямували на виборчу кампанію Зеленського. Громадську організацію заснували за три місяці до цього, вона також зареєструвала в Центральній виборчій комісії 1900 спостерігачів на виборах президента.
Керівником і одним із засновників "Ліги волонтерів" є Олена Констрійчук, однофамільниця кандидата в народні депутати від "Слуги народу" (№140 у списку) і члена Вищої ради партії Сергія Констрійчука. В "Чесно" припускають, що вона може бути дружиною чи сестрою претендента на мандат.
На 3,3 млн грн партію "Слуга народу" профінансувала також ГО "Команда Зе", засновниками якої є перший заступник голови фракції і глава партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і народний депутат Михайло Крячко.
Верифікованим платником за рекламу зі сторінки "Команда Зеленського" була відзначена ГО "Команда Зеленського" (згідно з реєстром, її співзасновником є Михайло Федоров), а в інформації про рекламодавця подано адресу електронної пошти: fedorov@ze2019.com.
"Згідно з даними бібліотеки реклами, які проаналізував рух "Чесно", загальна сума витрат партії і її кандидатів на рекламу в Facebook і Instagram сягає $540 тис. або понад 14 млн грн (з 1 червня по 19 липня 2019 року). Частину цих витрат подано у звітах мажоритарників від "Слуги народу". Проте більшої частки витрат на рекламу і мажоритарників, і на користь партії у звітах не показано", - сказано в розслідуванні.
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Тайно покинуть --куда не шло ......
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Но ..
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?!.
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НО ДЛЯ 3******-- СЕНСАЦЫЯ !
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благотворители ?
АГА
зараз і вдень з вогнищем не віднайдеш, повтікали від відповідальності за свої ЗЮ.
звісно, задля преференцій собі.
не знаю, як народ не прошарив черговий кидок ...
Лікуючий Лікар@atom_mono84 22 ч
Говорять сьогодні 100 днів, як до нас прийшов COVID-19.
Погодьтесь, навіть коронавірус за 100 днів зробив більше ніж наш неЛох президент.
.
Можно прийти к выводу , что его спонсировали--
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Шейх О6сана ,
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Теща 3енелейсского ,
.
МИД Украины.
.
Медведчук и .
.
ПАТРУШЕВ.
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Короче все понимножку СКИДЫВАЛИСЬ.
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....
що, не сподобалось? аж на 5 млн грн внесків від ГО?
Ви, погані тролі, представляєте Порошенка, Тимошенко, Бойка, Свободу, Медведчука та решту "досвічених" державників - ваші "гівнопартії" фінансуються ВИКЛЮЧНО за рахунок лобіювання тих чи інших фінансових інтересів. Ніякі ЧЛЕНИ ваших гівнопартій внесків НЕ роблять. Тому куріть бамбук.
Это единственная ПРАВДА сказанная гарантом за год...
Политика / Мнения 09-апр, 16:499 2 271 0
Зеленский продолжает в своих обращениях обходить острые и важные темы. Которые важны для Украинской темы он обошел этот раз?
Послушав очередной видосик-обращение от Презедента сформулировал в него ряд вопросов:
Владимир Александрович!
1. Вы анонсируете, что в ближайшее время в Украину прибудет 50 млн тестов для выявления коронавируса.
В связи с этим объясните, а где делись обещанные вами в аналогичном видосику от 20 марта предварительные обещанные вами 10 млн тестов?
Конечно, мне известно, что вместо 10 млн прилетело 250 000.
Но даже по этим 250 тысячам на сегодняшний день нет четкой информации.
Информуй.ТЕ
2. Вы рекомендуете нам "навести порядок и разобрать балкон."
А может вы наконец наведете элементарный порядок в Кабмине и Фракции?
Может разберетесь с депутатами вашей фракции, внесли более 10.000 с 16.000 поправок в антиколомойський закон?
Вы наконец определились - вы с ИВК или с МВФ?
3. Вы говорите, что экономика в кризисе и поэтому просит не обижаться и понять на Владу.
Ок. Тогда может вы наконец объясните, каким образом собираетесь спасать экономику страны?
Как вы поможете малому и среднему бизнесу? Как бороться с безработицей уровень которого по разным оценкам в мае достигнет от 7 до 10 млн украинском?
Или это должны делать самозанятые и профсоюзы самостоятельно?
4. Вы призывали нас заботиться о родных и близких.
А может вы объясните, на какие деньги это делать?
В стране идет массовое сокращение рабочих мест.
Особенно страдают бюджетники. В первую очередь педагоги права, которых нарушаются ежедневно.
В связи с этим, вы не хотите объяснить почему педагогов по всей Украине заставляют идти в отпуск за свой счет?
Сейчас их единственная защита - профсоюзы и родители.
А как бы ни они? Как бы их уволили? Тогда кто о них имел беспокоиться?
Может вы? Есть реальные механизмы кроме очередных бессмысленных видосикив?
5. Вы обещали, что медикам поднимут зарплаты.
А не хотите объяснить гражданам, почему для того, чтобы обеспечить эти расходы ваш Кабмин и депутаты не внесли соответствующие поправки в Государственный бюджет?
Почему вместо этого Кабмин рассылает письма мэрам городов с требованием чтобы те искали средства на анонсированное вами повышения на местах? В местных бюджетах, из которых вы в марте забрали миллиарда гривен.
Ну хорошо, Кличко, Филатов, Садовый и другие мэры областных центров деньги на местах вероятно найдут.
А медикам из других городов - что делать?
И наконец хочу вас спросить о том о чем вы не сказали.
Что происходит вокруг так называемых пленок "Ермака". Может наконец озвучите вашу позицию в этих пленок?
Именно ответы на эти вопросы хотел услышать от Зеленского не только я, но и миллионы украинский.
К сожалению - не услышал.
Но поскольку эти вопросы на устах у миллионов украинский, думаю он скоро их услышит лично.
И не в он-лайн, а в офф-лайн.
Ориентировочно в середине мая - когда начнется первая волна социально-экономических протестов.
Виктор Таран