 Громадські організації витратили на виборчі кампанії Зеленського і "Слуги народу" 5,3 млн грн, - рух "Чесно". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані дослідження громадського руху "Чесно", інформує Цензор.НЕТ.

"Низка журналістських розслідувань показали, що у партії "Слуга народу" були проблеми зі збором коштів на виборчі кампанії. Полягали вони не стільки у відсутності грошей, скільки в тому, через кого ці кошти заводили на офіційні рахунки. "Слуга народу", як і "Оппоблок", використовувала ГО (громадські організації. - Ред.) і для прямого фінансування, і для приховування витрат", - сказано в розслідуванні журналістів "Чесно", опублікованому в четвер.

Згідно з даними розслідування, дві громадські організації - "Ліга волонтерів" і "Команда Зе" - перерахували кошти до виборчого фонду "Слуги народу" і Зеленського.

У березні 2019 ГО "Ліга волонтерів" перерахувала партії 2 млн грн. Ці кошти спрямували на виборчу кампанію Зеленського. Громадську організацію заснували за три місяці до цього, вона також зареєструвала в Центральній виборчій комісії 1900 спостерігачів на виборах президента.

Керівником і одним із засновників "Ліги волонтерів" є Олена Констрійчук, однофамільниця кандидата в народні депутати від "Слуги народу" (№140 у списку) і члена Вищої ради партії Сергія Констрійчука. В "Чесно" припускають, що вона може бути дружиною чи сестрою претендента на мандат.

На 3,3 млн грн партію "Слуга народу" профінансувала також ГО "Команда Зе", засновниками якої є перший заступник голови фракції і глава партії "Слуги народу" Олександр Корнієнко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і народний депутат Михайло Крячко.

Верифікованим платником за рекламу зі сторінки "Команда Зеленського" була відзначена ГО "Команда Зеленського" (згідно з реєстром, її співзасновником є ​​Михайло Федоров), а в інформації про рекламодавця подано адресу електронної пошти: fedorov@ze2019.com.

"Згідно з даними бібліотеки реклами, які проаналізував рух "Чесно", загальна сума витрат партії і її кандидатів на рекламу в Facebook і Instagram сягає $540 тис. або понад 14 млн грн (з 1 червня по 19 липня 2019 року). Частину цих витрат подано у звітах мажоритарників від "Слуги народу". Проте більшої частки витрат на рекламу і мажоритарників, і на користь партії у звітах не показано", - сказано в розслідуванні.