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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (765) Геращенко Ірина (996) Слуга народу (787) Європейська Солідарність (340)

 "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету 2,1 млрд субвенції на розвиток об'єднаних тергромад, - Ірина Геращенко

Команда "Європейської Солідарності" стала на захист фінансування регіонів з державного бюджету, на яких поклали основне навантаження по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Триває битва за перерозподіл бюджету: саме через це переноситься позачергове засідання Верховної Ради, яке мало відбутися в п’ятницю, але збереться, дай Бог, в понеділок. "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету субвенцію на розвиток ОТГ, а це 2 млрд 100 млн грн. Ми категорично проти такого підходу до розвитку бюджету, і ми будемо вимагати повернути ці кошти. Так само нам вдалося зберегти частково ці фінанси, які були закладені на проведення місцевих виборів. Нагадаю, що "слуги" повністю забирали цей рядок, грубо порушуючи Конституцію", – сказала Геращенко.

Вона наголосила, що поки що не вдалося відстояти культуру і освіту, та зменшити фінансування силових структур.

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"От "Слуги" забирають кошти з освіти, культури. Цікаво, до речі, як вони ставляться до регіонів. Зі Львова забирають певну частину і перекидають на інші регіони – з ремонту доріг, ремонту театрів. Не люблять вони Львів, що тут поробиш. Але кого "Слуги" люблять? СБУ і міністерство внутрішніх справ. Це у нас така "держава в державі", і звідти в умовах жорсткої економії державних коштів не забирають – поки що жодної копійки", – зауважила парламентар.

Вона зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує виділення додаткових коштів прикордонникам.

"Що ми підтримуємо, це те, що 200 млн додають прикордонникам. Це правильно, сьогодні на українських прикордонників припадає левова частка навантаження по захисту наших кордонів разом з українською армією. Так само як і українські медики. Тому дуже важливо, що вже новий міністр фінансів Марченко врахував в тому числі і наші пропозиції щодо посилення соціального захисту медиків", – сказала Геращенко.

Читайте також: Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188011
 
   
 Топ коментарі
 
Ще треба вміти за 10 місяців так угробити економіку.
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Ага, они сейчас еще 16 000 поправок пишут.
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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прибрати Коломойського я так розумію і відразу заживемо , так ?
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ага , рудий роттердамський кнур з сліпим трастюком , пінчуком ...з десятками дрібніших глистів ... нехай і далі "працюють" ... клоуна вони вже нам вибрали кого слідуючого до руля ...таксиста ?
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Скоро будут в Раде обсуждать копейки, кому что перераспределить, а потом народ сам возьмется перераспределять. Эти 2 миллиарда никого не спасут, если не видеть лес за тремя соснами.
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Ще треба вміти за 10 місяців так угробити економіку.
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ліфтовані...,дайте порулити... "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету 2,1 млрд субвенції на розвиток об'єднаних тергромад, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7235 Каналізаційний ліфт - лайна нагору "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету 2,1 млрд субвенції на розвиток об'єднаних тергромад, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6564
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легко.

всех хто хоть немного работал - разогнать.
парикмахеров, бровистов, щипунистов волосов отвсюду в раду привести,
кацапне двери в страну открыть и вот они - 17000 поправок на закон в котором 16000 слов.
все не так сложно если народ избидрает прокацапского клоуна - мандат у его от народа....
дали буде....
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Делегують повноваження на місцеві органи самоврядування на боротьбу з короною,але не дають під це коштів.ЗЄ,іди.Не муч людей.
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А що? Все вірно: вони ж "слуги народу", а не "слуги регіонів" або "країни", нє?
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Вони "слуги урода Коломойського" скорочено СУКи.
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Удивительная способность видеть то, чего не было вместе со способностью не понимать разницы планируемого экономного бюджета, с непревышающим дефицитом в 3% от ВВП и секвестром уже по итогам 1 квартала, что делается сейчас, потому что бюджет провалили по самое не хочу. А умная власть предлагает на фоне дыры в бюджете, помимо урезания бюджета еще и дефицит увеличить в 3 раза, до 300 млрд. Ну и такая мелочь, когда у нас теробщины начали организовывать? Создание до сих пор в процессе, в той же Киевской области до сих пор тасуют.
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как надоели путинососы и их друзья воровитые порохоботы!!
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а ти сам шо рогата гнида чи чипушила зелена!!
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что при вороватых больше денег на регионы было
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Ці зелені гніди вони такі гидкі та тупі!!
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Я только за, деньги должны быть у людей, а не быдлу раздавать.
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А зачем эти слуги зетипиллов хотят забрать у людей 2 млрд ? Раздать зетипиллам, тем 73% кто голосовал за Клована Оманского?
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.Після учорашнього відео Схем стає зрозумілим, що росіяни повністю тримають Зеленського на гачку. - факти.
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) Російська інформаційна зброя Страна.юа зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з російської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає.??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з Патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман Патрушев??.
Росіяни зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі Путіна та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юа зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником росіян, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
Він навіть прилітає у Київ на літаку Патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та росіян. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили росіяни, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з Патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу російський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман. Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотів Путин, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку-
НЕ ВІР
ПУТІНУ!!....
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ОТГ-ЦЕ НАРОД.СЛУГИ УХУ ЇЛИ АЖ ЗА ВУХАМИ ЛЯЩАЛО.НЕХАЙ ПЕРШЕ СВОЄ ФІНАНСУВАННЯ ПРОСРУТЬ А ТОДІ НА ЧУЖЕ ДИВЛЯТЬСЯ
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