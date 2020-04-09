 "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету 2,1 млрд субвенції на розвиток об'єднаних тергромад, - Ірина Геращенко

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Триває битва за перерозподіл бюджету: саме через це переноситься позачергове засідання Верховної Ради, яке мало відбутися в п’ятницю, але збереться, дай Бог, в понеділок. "Слуги" продовжують воювати з регіонами і повністю забрали з бюджету субвенцію на розвиток ОТГ, а це 2 млрд 100 млн грн. Ми категорично проти такого підходу до розвитку бюджету, і ми будемо вимагати повернути ці кошти. Так само нам вдалося зберегти частково ці фінанси, які були закладені на проведення місцевих виборів. Нагадаю, що "слуги" повністю забирали цей рядок, грубо порушуючи Конституцію", – сказала Геращенко.

Вона наголосила, що поки що не вдалося відстояти культуру і освіту, та зменшити фінансування силових структур.

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"От "Слуги" забирають кошти з освіти, культури. Цікаво, до речі, як вони ставляться до регіонів. Зі Львова забирають певну частину і перекидають на інші регіони – з ремонту доріг, ремонту театрів. Не люблять вони Львів, що тут поробиш. Але кого "Слуги" люблять? СБУ і міністерство внутрішніх справ. Це у нас така "держава в державі", і звідти в умовах жорсткої економії державних коштів не забирають – поки що жодної копійки", – зауважила парламентар.

Вона зазначила, що фракція "Європейська Солідарність" підтримує виділення додаткових коштів прикордонникам.

"Що ми підтримуємо, це те, що 200 млн додають прикордонникам. Це правильно, сьогодні на українських прикордонників припадає левова частка навантаження по захисту наших кордонів разом з українською армією. Так само як і українські медики. Тому дуже важливо, що вже новий міністр фінансів Марченко врахував в тому числі і наші пропозиції щодо посилення соціального захисту медиків", – сказала Геращенко.

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