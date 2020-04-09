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 Поруч з арсеналом боєприпасів у Калинівці на Вінниччині ліквідовано пожежу, - Генштаб. ФОТО

8 квітня біля арсеналу боєприпасів у Калинівці Вінницької області було займання лісу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "8 квітня о 15.30 військовослужбовцями на території Державного підприємства Калинівське лісництво, приблизно за 700 м від території військової частини, де зберігаються боєприпаси, було виявлено осередок пожежі.

До гасіння негайно залучили три пожежні розрахунки на пожежних автомобілях та інженерну машину розгородження ІМР2.

Завдяки оперативним та вмілим діям сил та засобів пожежно–рятувального підрозділу військової частини А1119 було швидко приборкано та недопущено проникнення вогню на технічну територію зберігання боєприпасів.

Військові пожежники неодноразово проявляли сміливість, мужність і героїзм під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків як на військових, так і на цивільних об’єктах".

Читайте також: Рятувальники продовжують гасити пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС, підвищення радіаційного фону немає, - Держагентство з управління Зоною відчуження

Поруч з арсеналом боєприпасів у Калинівці на Вінниччині ліквідовано пожежу, - Генштаб 01
Поруч з арсеналом боєприпасів у Калинівці на Вінниччині ліквідовано пожежу, - Генштаб 02
Поруч з арсеналом боєприпасів у Калинівці на Вінниччині ліквідовано пожежу, - Генштаб 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188010
 
   
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шо, опять агенты путена там шашлык жарили?
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то шашлика з рускоізичного мальчіка смажили.
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А разве вокруг складов не обязано быть вспахано как минимум 50м и из обеих сторон огорожено заборами?
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А в это время, полиция+нацгвардия ловят одиноких прохожих в парках крупных городов!
Ведь 17 000 это куда более весомая мотивация, чем какой то там защищенный от огня склад!
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Кажуть, що суди завертають такі позови.
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Молодці що загасили ++++ А причина займання (возгорания) встановлена ? Чи може то русский спутник лазером з космосу підпалив ліс ?
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