 В уряді близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи - міністр Кабміну Немчінов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"У секретаріаті Кабінету міністрів України 60% персоналу вже кілька тижнів працюють у віддаленому режимі. Це люди, які забезпечують аналітичну роботу, забезпечують роботу, яка не вимагає безпосередньої присутності на робочому місці впродовж цілого дня. Це люди, які перебувають у зоні ризику (інфікування коронавирусом - ред.)", - сказав він.
Міністр зазначив, що секретаріат "дає собі раду" тим штатом, який залишився на робочих місцях.
"Наскільки я розумію, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади плюс-мінус однакова ситуація", - додав Немчінов.
Він також розповів, що в нинішніх умовах уряд працює в режимі "селектор за селектором", тобто є велика кількість селекторних нарад замість безпосередніх зустрічей.
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Можно прийти к выводу , что его спонсировали--
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Шейх О6сана ,
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Теща 3енелейсского ,
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МИД Украины.
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Медведчук и .
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ПАТРУШЕВ.
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Короче все понимножку СКИДЫВАЛИСЬ.
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краще ніхто, ніж воно
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а пока ползет то етот гад все злее и злее становится - опасности себя подвергают члены.
отстраненный режим работы помог бы и стране и им....