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 Політика України
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Все про:Кабмін (4053) чиновник, урядовець (549) Немчінов Олег (3)

 В уряді близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи - міністр Кабміну Немчінов

У секретаріаті Кабміну і в міністерствах близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи у зв'язку з карантином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"У секретаріаті Кабінету міністрів України 60% персоналу вже кілька тижнів працюють у віддаленому режимі. Це люди, які забезпечують аналітичну роботу, забезпечують роботу, яка не вимагає безпосередньої присутності на робочому місці впродовж цілого дня. Це люди, які перебувають у зоні ризику (інфікування коронавирусом - ред.)", - сказав він.

Міністр зазначив, що секретаріат "дає собі раду" тим штатом, який залишився на робочих місцях.

"Наскільки я розумію, у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади плюс-мінус однакова ситуація", - додав Немчінов.

Він також розповів, що в нинішніх умовах уряд працює в режимі "селектор за селектором", тобто є велика кількість селекторних нарад замість безпосередніх зустрічей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188009
 
 
 Топ коментарі
 
значит 60% можно сокращать
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Тобто 60% нічого не робить!
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Знаем мы эту удаленную работу - сидят в трусах перед телевизором и смотрят Netflix В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4022
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и шо, конвертики им теперь отсылают исключительно по электронной почте?
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Типа до карантина они работали не покладая рук.
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работал я на госе, там если 60% не прийдёт, вообще ничё не поменяется
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Официально можно ничего не делать за вознаграждение
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Та там вони можуть взагалі не працювати! В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 9484 Наслідки "шаленого принтеру" вже видно навіть не придивляючись! От би всі вони пішли на карантин!
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Если суммировать всю информацию за эти месяца о поездке ВЕЛИКОГО ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОСТи в О6МАН.
.
Можно прийти к выводу , что его спонсировали--
.
Шейх О6сана ,
.
Теща 3енелейсского ,
.
МИД Украины.
.
Медведчук и .
.
ПАТРУШЕВ.
.
Короче все понимножку СКИДЫВАЛИСЬ.
.


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Знаем мы эту удаленную работу - сидят в трусах перед телевизором и смотрят Netflix В правительстве около 60% персонала перешли на удаленный режим работы - министр Кабмина Немчинов - Цензор.НЕТ 4022
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от, як би зелена херня пішла на віддалений режим роботи - і не повернулась
краще ніхто, ніж воно
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они ушли смотреть сериал "Утомлённые ЗЕ"
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Безоплатний, чи простой з вини адміністрації В уряді близько 60% персоналу перейшли на віддалений режим роботи - міністр Кабміну Немчинов - Цензор.НЕТ 2042
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Уряд давно перейшов у віддалений режим(від народу).
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по последним исследованиям вирус может проползать и по провoдам интернета,
а пока ползет то етот гад все злее и злее становится - опасности себя подвергают члены.
отстраненный режим работы помог бы и стране и им....
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Среднюю зарплату по Украине удалённому правительству, чтоб им плять на все "хватало как всему народу Украины.
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Олег Немчинов, в этот трудный для страны период вы конечно же уменьшили зароботную плату данным сотрудникам хотя бы на 50%?
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