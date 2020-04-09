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 МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром. ФОТО

9 квітня на державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до складу ДК "Укоборонопром" після завершення ремонту спустили на воду малі броньовані артилерійські катери (МБАК) "Вишгород" і "Нікополь".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

МБАК Нікополь, який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром 01

"Ремонтні роботи на "Вишгороді" було закінчено навіть раніше запланованого, а на катері "Нікополь" вони на фінальній стадії, обидва катери спустили на воду одночасно", - повідомив директор заводу Валерій Калашников.

На обох катерах відремонтовано зовнішню обшивку підводної частини, гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання, виконано фарбування.

МБАК Нікополь, який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром 02

На МБАК "Нікополь" триває відновлення електросистем та електрообладнання, роботи буде завершено до кінця місяця, повідомили на підприємстві. МБАК "Вишгород" піде з акваторії заводу найближчим часом.

МБАК Нікополь, який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром 03

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Нагадаємо, МБАК "Нікополь" був захоплений росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя в листопаді 2018 року. Через рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом з іншим броньованим катером і рейдовим буксиром.

МБАК "Нікополь" разом з однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт на Миколаївський суднобудівний завод наприкінці лютого 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188008
 
   
 Топ коментарі
 
шо єто било..?

Корабль ВМС Венесуэлы затонул
после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем

Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.

Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
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Краще би ці кораблі не повертали! Потім побачите в чому проблема.
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Побывавший в российском плену МБАК "Никополь", вернее было написать Побывавший во вражеском тылу!
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Что мешало в 2018 году отправить их в Мариуполь ж.д транспортом ? Благо габариты позволяют ....
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значит не всё так просто, и твоя хотелка не раотает. может такой жд.платформы нет или какая другая проблема.
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Проблема в том что один бырыга олигарх хотел сделать из банального перехода двух катеров большой международный шухер и ему это удалось .Правда ценой пленения катеров и их экипажей . Напомню потом эти экипажи меняли на настоящих террористов которые должны были кормить тюремных вшей до скончания века .
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Сподіваюся його ретельно перевірили на жучки, маячки і т.п.? Чи СБУ чергових проституток арештовувало?
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Криворожское Чмо ответы на запросы о пребывании в Омане шлёпает в стиле ремейк. Сюжет один - В Омане был С оплатой уже третья версия. Но самая крутая. Может быть охкакое продолжение! ЗеЛенка дала взятку,а Зеленскай её не задекларировал. И везде альфонс ЗЕрмак. ПЗДЦ

ДБР завело уголовное дело на ЗеЛенку,за дачу взятки *********** Зеленскаму путём оплаты его турпоездки в Оман

Сцанина
Секретарша Зеленскага рассказала,что за свою поездку в Оман она не платила. За фсьо платила блд ЗеЛенка
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Краще би ці кораблі не повертали! Потім побачите в чому проблема.
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Думаю багатьом цікаво дуде твою мислЮ послухати...
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Не мешай ему общаться с умным человеком.
С самим собою ...
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шо єто било..?

Корабль ВМС Венесуэлы затонул
после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем

Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).
Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.

Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул». - https://dumskaya.net/news/korabl-vms-venesuely-zatonul-posle-neudachnoy-po-112358/?fbclid=IwAR0swAefpRWEL9lEi_NjHUbsRZM-HkpBP-7PZ-s5pkpKNah37rCBn2720fM
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теперь главное- испытать гальюн на полной нагрузке, без исправных унитазов боеготовность цей яхты весьма условна
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Ты уже свой испытал? Или сразу табуретку прожег?)))
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нє, то по фановій магістралі булькнуло
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«09.04.20 20:35 Побывавший в российском плену МБАК "Никополь" .....»
Цікаво, а такі заголовки Толік Шарій їм підказує?
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шшшш, нє кошмарь бізнєс..!



Андрій Павловський@Pavlovskyi_A 7 ч

Вивоз зерна через порти Миколаївської області виріс майже вдвічі (!), при цьому в області жодного коронавірусного...
Чудеса!
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город победителей печенегов и половцев МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 537

МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5570
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Из за темы коронавируса российское телевидение БРЕХНИ на время здохло от Украины. Печенеги не в счёт.
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ЗЕрмак вчера вёл переговоры с террористами. До Пасхи обещают вернуть в Украину хйузнаеткого из лугандона. Пленных военных там точно не будет. Они останутся в плену Даже обмен пленными Зеленскай превратил в обычную сцанину.
Кулёба - Да пошелоннахй этот Зеленскай и ЗЕрмак! Ню,ню

Кулеба: як міністр я ніколи не погоджуся на прямий діалог Києва з "представниками Донецька і Луганська"
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Какая новость!
Быканов то чьорт!

"Віджали" ГЕС і продали електроенергію: спливла причетність Баканова до гучного кримінального розслідування ''Кримінальне тріо'' в СБУ: нові схеми й десант на кордоні
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Что там с плохими бронежилетами? Отозвали с фронта? Как дела у военов Азова, проверявших броники - нормально спится по ночам? Дуже дякую

Громкое дело Грымчака ппевротилось в тихий,вонючий пук. Грымчак,
дави их блдь!
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Уже 5 или 6 самолёт за вечер садится в Жуляны без отображения на флайтрадаре

Аваков однако БРЕШИТ.
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Наступного тижня почнуть збирати на ремонт онлайн школи. Да и ведмедiй треба повернути на мiсто.

МБАК "Нікополь", який побував у російському полоні, після ремонту спущено на воду в Миколаєві, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 8654
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Ну все ....кацапам писец !!!!! А как же недостроенный корвет?
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