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Все про:законопроект (981) Коломойський (844) поправки (37) Гетманцев (53)

 "Кожну поправку ми розглядати не будемо", - глава податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

Величезна кількість поправок свідчить про те, що депутати намагаються затягнути розгляд законопроєкту про заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Значна кількість поправок - це поправки, спрямовані на те, щоб затягнути прийняття "антиколомойського" законопроєкту", - сказав він.

"Я сподіваюсь на те, що кожну поправку ми розглядати не будемо. Можливо ми підемо постатейно, можливо, іншим чином, але будемо дотримуватися регламенту", - сказав нардеп.

Читайте також: Правки до "антиколомойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк

Він уточнив, що сценарій "постатейно" передбачає голосування за групу поправок до конкретної статті, а не окремо кожної поправки.

При цьому він додав, що спрогнозувати, як проєкт закону пройде комітет і сесійну залу – складно.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиколомойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188006
 
   
 Топ коментарі
 
Да просто нужно арестовать тех депутатов , что внесли столько поправок - Это мошенничество ..А потом спокойно принять антиКаламойский закон ,а потом спокойно арестовать Каламойского ,Дубинского ,Бужанского и в тюрьму . Всё конфисковать у этой банды ОПГ .
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Якщо не будете розглядати поправки, то порушите регламент і закон буде прийнято нелегітимно.
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Пакети вони з радістю приймають, а потім конвертують.
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tZE inform
В законопроект о банках внесено 16 813 поправок. Для простого оглашения и голосования потребуется 93 часа 24 минуты. Если их из зала не выпускать и не давать жрать и пить скорость значительно повысится. (ПО СЛУХАМ за каждую поправку дают 100 баксов) Пусть отрабатывают!
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Якщо не будете розглядати поправки, то порушите регламент і закон буде прийнято нелегітимно.
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там большинство поправок подано с нарушением регламента.на комитетах отклонят их и все.
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Закон, при котором суды не имеют права рассматривать дела по банкам - уже не легитимный! Ни в одной стране мира такого нет!
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а не здивуєшся, що в жодній країні немає таких покидьків, які крадуть депозитні гроші, а потім вимагають компенсацію?
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ти сам закон читав? де там про таке йдеться???
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Да просто нужно арестовать тех депутатов , что внесли столько поправок - Это мошенничество ..А потом спокойно принять антиКаламойский закон ,а потом спокойно арестовать Каламойского ,Дубинского ,Бужанского и в тюрьму . Всё конфисковать у этой банды ОПГ .
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а вот за это надо проголосовать... сначала...или пофиг !
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Як на мою думку, то це озвучена передумова для того, щоб визнати прийнятий закон таким, що прийнятий з порушенням законодавства та подальшого його скасування... Бєня своє втрачати не збирається...
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для етого Вокер нужен был, шо бы понять шо те все поправки ето парикмахеско- радовский зеленый треш?

ну ну - гуляйте дальше в свои радовские шашки...
нашли визажисты себе забаву над станой поглумится...
а мы шо? - согласные мы.
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"Я надеюсь" и "Мы не будем" это как бы 2 разные вещи... Если бы зе-***** хотела принять закон, то давно бы уже приняли, еще при первом голосовании. Ранее им ни что не мешало принимать в турборежимах все нужные законы... А так, "не лох" пытается усидеть на 2 стульях.
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Бородатой жопе коломойского прилетело по яйцам!
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Беня такой борзый, потому что все продажные судьи у него схвачены, судить этого воровского профессионала надо в американском, либо европейском суде.
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