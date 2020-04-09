 Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - сказано в повідомленні.

Угода держав ОПЕК+ і більш широкої групи країн, яка включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки вимагають відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

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