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 Економіка
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Все про:нафта (160) ціни (275) ОПЕК (9)

 Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів за добу

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції в четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів за день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - сказано в повідомленні.

Угода держав ОПЕК+ і більш широкої групи країн, яка включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки вимагають відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна російської нафти Urals впала до $10 за барель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188005
 
 
 Топ коментарі
 
хуйлу это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 5884
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http://www.profinance.ru/news/2020/04/09/bx8n-neft-desheveet-moskva-i-er-riyad-razocharovali-a-goldman-sachs-zhdet-snizheniya-.html

Нефть дешевеет: Москва и Эр-Рияд разочаровали, а Goldman Sachs ждет снижения цены WTI к $20 за баррель

Москва и Эр-Рияд готовы зафиксировать свою добычу на уровне 8.5 млн б/д, но только на два месяца: на май и июнь.
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мацкали как обычно всех кинули
и начали наращивать добычу
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НИЗЬКА ЦІНА НА НАФТУ-ВАКЦИНА ЯКА ПЕРЕМОЖЕ РОСІЯВІРУС.ПОХОВАЄТЕ ЦЮ ЗАРАЗУ І ПО СВІТІ БУДЕ МЕНШЕ ВІЙН ДИВЕРСІЙ ВІРУСІВ.ТРИМАЙТЕ НИЗЬКУ ЦІНУ І ІЗОЛЯЦІЯ КОРДОНІВ-ПРИНУЖДЕНИЕ АГРЕСОРА ДО АДЕКВАТНОСТІ.
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экономика сырьевого придатка - это не экономика, а блеф с помпой
ОДНАЖДЫ НЕФТЬ ЗАКОНЧИТСЯ и это произойдет неожиданно
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