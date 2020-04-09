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 Економіка
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Все про:нафта (160) ціни (273) ОПЕК (9)

 Країни ОПЕК+ дійшли згоди для відновлення цін на нафту - видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ на відеоконференції в четвер погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів на день. РФ також погодилася на значні скорочення видобутку нафти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Головні виробники нафти погодилися скоротити обсяг виробництва, оскільки члени коаліції ОПЕК+ подолали розбіжності з метою відновити ринок після впливу пандемії", - сказано в повідомленні.

Угода держав ОПЕК+ і більш широкої групи країн, яка включала б США, має вирішальне значення для відновлення цін на нафту, які досягли 18-річного мінімуму. Не тільки нафтові компанії, а й цілі нафтозалежні економіки вимагають відновлення цін на ринку, щоб збалансувати свої бюджети.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп може дати відповідь щодо приєднання США до угоди ОПЕК+.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188005
 
 
 Топ коментарі
 
хуйлу это не поможет,вроде на -1.6 миллиона в день нагнули козломордию
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Россия согласилась снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки Напомню, еще 6 марта, когда РФ устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 0,3 млн баррелей

- США вне сделки Ну, как вам, пабедители?
Страны ОПЕК+ достигли соглашения для восстановления цен на нефть - добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки - Цензор.НЕТ 5884
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42 это цена
Также в бюджете заложен и объем, который сегордня неврзможно реализовать физически
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Ща цены на заправках назад вернут на уровень февраля
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А нефть не выросла, даже после такой сделки
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Нефтехранилища РАБссии заполнены,а покупателей нет...,и не скоро появятся...

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Сейчас Брент ( высококачественная арабская нефть ) стоит "копейки " , то зачем же кому то кацапская , менее качественная . !? .
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Брент - північноморський сорт, хоча ти, мабуть, не бачиш в цьому суперечностей
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тока вот одно напрягает - мировой лидер по неподтвержденным запасам сероводорода - украина не хочет принимать участия в цьом шабаше
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Сейчас, т.е. в данный момент, Америка торгует нефть на бирже активно (у них там разгар рабочего дня), так вот, после новости об этом соглашении нефть пошла ... вниз.
Интересующиеся могут посмотреть сами здесь. (фьючерсы на июнь).
Посмотрим, что завтра с утра выдаст Восток, а потом и Европа.
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Ну вот и все. Не будет никакого повторения сценария с подрывом экономики СССР.
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Денех нет,но вы дрочите там...Димон не обдурил рюсскае быдло...
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