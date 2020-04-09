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 Суспільство, Здоров'я
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 У базі поліції близько 50 тисяч громадян, які мають перебувати на обсервації, - Клименко

Поліція проводить роз'яснювальну роботу та контролює місця перебування українців, які є на самоізоляції, повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клименко заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Керівник Нацполіції розповів, що правоохоронці в даний час забезпечують охорону 74 закладів - і медичних, і місць обсервації.

За його словами, проблеми, які спочатку були з обсервацією людей, які повернулися з-за кордону, були викликані неналежною організацією. "Тоді постанова Кабміну була тільки ухвалена, людям ще не встигли нічого пояснити, поліція пояснювала вже по ходу", - сказав Клименко.

Він підкреслив, що всіх втікачів із місць обсервації, яких було небагато, туди повернули.

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"Зараз приймаються рішення про примусову обсервацію всіх громадян, які заїжджають на територію України", - сказав глава Нацполіції.

Він повідомив, що всього в Україні визначено понад 250 місць обсервації. "Зараз визначаються місця примусової обсервації для громадян, які повертаються з-за кордону", - сказав Клименко.

За словами Клименка, зараз в Україну повертається вже набагато менша кількість людей, ніж на початку карантину, коли тільки за добу прибувало до країни 24-26 тис. українців й іноземців.

"На прикордонному контролі у цих людей брали згоду на 14-денну самоізоляцію, їхні дані вносилися в інформаційний портал Нацполіції. На сьогодні понад 50 тис. ос. є в цій базі даних. Тобто, кожен поліцейський за допомогою планшета може перевірити кожного громадянина, чи перебуває він у тому місці, яке вказав в інформаційному повідомленні", - розповів глава Нацполіції.

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При цьому він звернув увагу, що поліцейські по телефону спілкуються з українцями на самоізоляції, пояснюючи необхідність таких заходів заради збереження їхнього власного здоров'я і здоров'я оточуючих. "Зараз набагато легше (переконати в необхідності самоізоляції), вже є розуміння ситуації і в усьому світі, і в Україні. Більшість громадян розуміє, що ця біда вже на нашій території", - підсумував Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188000
 
   
 Топ коментарі
 
Плануйте збільшувати базу за рахунок своїх співробітників та такої кількості голодних та злих громадян, яких ви не зможете стримати.👻
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Остальным на необязательной самоизоляции. Мы очень надеемся что это будут сознательные граждане контроль вести не будем. Не подведите, будьте ЧАЛАВЕКАМИ В КОНЦЕ КОНЦОВ!
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то вам всі поліцейські світу заздрять, що у вас є така база!
можна вам нічого не робити, тільки розповідати з телевізора, коли буде пік епідемії в Україні
а поліцейську роботу ви вже провалили
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А ЩЕНКИ СОБАКОВА УМЕЮТ СЧИТАТЬ? ИЛИ АРИФМЕТИКА НЕ ДОСТУПНА ИХ ПОНИМАНИЮ?
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зачем обсервировать когда завезли уже 150 тыщ
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слово "должни" означає, що в поліції і гадки не мають, чи самоізолювалися ці люди, чи ні
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що в поліції і гадки не мають, чи самоізолювалися ці люди, чи ні

Отоим делать нечего, как чихи считать!

Побудьте час вы в милицейской шкуре,
Вам жизнь покажется наоборот,
Давайте выпьем за тех,кто в МУРе,
За тех кто в МУРе никто не пьет... В.Высоцкий
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Це ті, що зара в Україну прибувають, а ті, що завезли кількома тижнями раніше? Всьо, хрест на них?.. Ну і на решті українців....
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Полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции,Источник: https://censor.net.ua/n3188000

Полиции надо доплачивать за вредность во время карантина ,а СБУ за выполнение работы МВД,а за безопасность Украины беспокоится не стоит- все продано!...
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Браслетів на всіх не вистачить. Пропоную ламати одну ногу і заборонити користуватися милицями.💃
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Плануйте збільшувати базу за рахунок своїх співробітників та такої кількості голодних та злих громадян, яких ви не зможете стримати.👻
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Усьо путьём !!! Народ на обсервації - влада на обсерації. Кожному своє...
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От только влада занимается обсирацией вас и нас с вами.
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Самая простая обсервация у 416 моряков "Теодора Рузвельта" в США. А куда сбежишь?
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Да я вас умоляю. Никакая постанова от фигляра и шмыгаля не выше Конституции. Есть НС? Нет. Значит согласно Конституции гуляйте малята хлопчики и девчата хоть парком, хоть лесом, хот тротуаром.
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У базі поліції близько 50 тисяч громадян, які мають перебувати на обсервації, - Клименко - Цензор.НЕТ 1533

Cингaпyp зaдaвил кopoнoвиpyc зa 20 днeй! Hи oднoгo yмepшeгo. Бpoшeны были вce cилы.
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