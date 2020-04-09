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Все про:мародерство (73) Нацполіція (9276) Правоохоронні органи (982) Клименко Ігор (20)

 У поліції готуються протистояти мародерству, - Клименко

Правоохоронці готуються протистояти можливим фактам мародерства. Для цього торговельні точки підсилюють технічно.

Про це глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, чи мали місце факти мародерства в Україні, Клименко сказав: "Ще немає. Але, чесно кажучи, ми готові до будь-якого розвитку ситуації".

За його словами, поліція охорони зараз проводить активну роботу в першу чергу з керівниками торгових мереж, щоб не допустити фактів мародерства.

"Ми технічно посилюємо торгові точки і при цьому розуміємо, які сили і засоби необхідно буде задіяти, щоб своєчасно й ефективно реагувати на такі виклики", - пояснив глава Нацполіції.

Також, за його словами, поліція відстежує ситуацію в кримінальному середовищі, а також ті категорії людей, у яких через деякий час не буде коштів для існування.

"Тобто, йдеться про комплексну роботу поліції як кримінального, так і превентивного спрямування. Поки вивчаємо ситуацію, точково реагуємо, оперативно відпрацьовуємо кримінальний світ", - резюмував Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187999
 
 
 Топ коментарі
 
И заголовок отвечает сути сотрудников. В полиции готовятся к мародерству, - Клименко - Цензор.НЕТ 7997
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Заголовок - это пять.....🤣🤣🤣
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Точнее будет сказать что Нацгвардия из полицией готовятся к мародерству.
У Раді підтримали дозвіл нацгвардійцям проводити обшук українців під час карантину https://prm.ua/u-radi-pidtrimali-dozvil-natsgvardiytsyam-provoditi-obshuk-ukrayintsiv-pid-chas-karantinu/
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нацгвардия и раньше неплохо шманала , им даже не важна была разница между осмотром и обыском , по крайней мере в небольших городках рядом со столицей )
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Припрут,отберут что захотят а подом иди доказывай что сперли кошелек.А если рыпнуться то получишь прикладом в лоб.
Вот вам и мародерство на законной основе,обыски не проводятся даже в зоне боевых действий где каждый не военный или информатор или коректировщик или предатель.
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Заказывали барыг и мародеров? Вы их получили
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Ну, главное, что в полиции готовятся...
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шо ти нагнітаєш...всі навкруги працюють...на тіхаря торгують...яке тобі мародерство ...приснилось?
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И как всегда в который раз---пока не надоест---но мне нет. Очередная проверка на вшивость по части давно ввести закон об огнестреле в стране! Работал бы такой закон---и всякие провокаторы бы и не вякали за мародерство. Гуляй ночью, смело кури, в зажигалке газу на год хватает, музыка с 23 ч молчит, не ближе как с 5 м спрашивают у дедушки в темноте как пройти, благодарят тогда когда и не сказал итд и тп. Ну так ходи с арматуркой---но мало поможет.
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На хрен мелочится? Давай сразу "судную ночь" введем.
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Ну если на то пошло---то *Варфоломеевскую ночь* провели по настоящему верующие. А тут диапазон ценностей от падлика морозова до атамана Сирко! А наличие по закону купленого оружия---уже колосальная ответственность иметь его по закону. Вот только диапазон тут короткий---кто раньше с предохранителя снимет. Но когда у многих и по закону---такого то и не происходит.
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Оружие у нас продается. А вообще путаница какая-то. Не комментируй пьяный.
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Сегодня не пил. Правда редко это для меня. Та и с таким ником не стоит наверно намекать на трезвый образ жизни. Охотничье конечно да и давно продают. Речь о коротком огнестреле шла. Думаю это было ясно сразу. В Молдове уже как 10 лет работает такой закон. Вроде все целые.
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Ну пьянка дело личное. Такой себе лед - под одним сломается, а под другим выдержит.
Про "судную ночь " посмотри одноименный фильм.
Про оружие - пистолеты никакие проблемы не решат, а только усугубят. Тут люди не могут к карантину ответственно подойти, и за руль бухими не садиться, а ты про ответственное владение оружием.
Без нормальных судов, полиции, закона о самообороне - свободное обращение пистолетов это зло. И не надо кивать на Молдову. Мы не Молдова.
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Готовятся они...
Правдивее было заявить, что они этим всю жизнь занимаются.
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из неподтвержденных источников....
капы сейчас отбирают команду в Украину на стажировку - как же мародеры собираются бороться сами собой?
отбор жеский - тема непонятна и потому очень всех заинтриговала.
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Яке мародерство!
Проконсультуйтесь у НКВСників, що на пенсії, і вони вам дадуть паради, як побороть мародерство!
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этот фейковый кракантин давно пора уже отменять, ибо никакого карантина не было и нет от слова совсем!
Метро закрыли, дебилы, а наземный транспорт как ходил, так и продолжает ходить. В час пик троллики набиты, в масках процентов 20.
В супермаркетах народу полным полно. Бабульки катаются по базарам. Мусора щемят лохов. У поліції готуються до мародерства, - Клименко - Цензор.НЕТ 6835
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не Киев точно... Ладно.. Мариуполь это
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тю.. у нас уже 2 года метро. Правда, только одна станция
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Анализ данных показал, что коронавирус намного хуже гриппа, но не такой страшный, как принято считать.
Дело в том, что количество смертельных случаев увеличивается не по экспоненте, а по логистической кривой.
Давайте посмотрим, что произошло в Китае.
На графике ниже красными точками отмечено количество смертей от вируса на заданную дату. Синяя кривая - это логистическая кривая, аппроксимирующая реальные данные. Мы видим, что данные ложатся на нее практически идеально.
сначала количество новых смертей растет практически по экспоненте. Затем рост начинает замедляться, кривая новых смертей достигает максимума в точке перегиба, когда логистическая кривая достигает половины от своего максимального значения. Затем количество новых смертей снижается, и устремляется к нулю.
Проанализировав таким образом ситуацию в мире, можно сделать вывод, что пандемия пройдет пик в начале мая и польностью закончится к июлю, унеся жизни примерно 1 млн 800 тыс человекhttps://t.me/c/1461393889/87

ОТ ТІЛЬКИ КРАЇНА БЕЗ КАРАНТИНУ ОТРИМАЄ БІЛЬШУ СМЕРТНІСТЬ..
НЕ 3.4,А 10-12
ВСЬОГО ЛИШ
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Не вижу цепочки логических переходов, которые дают такой вывод: ОТ ТІЛЬКИ КРАЇНА БЕЗ КАРАНТИНУ ОТРИМАЄ БІЛЬШУ СМЕРТНІСТЬ
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Голод не тетка. Когда нечего будет кушать снесут все и полицию
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"а также те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию" - лучше посадить чем помочь, так проще. Да,зоны планируют "разгрузить" в связи с вирусом. Ну,ну....
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/// готовятся к мародерству, говорите....
23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам-расследователям «Слідство.Інфо» из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза. Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5800 экспресс-тестов на один регион, при этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо они так борются за равенство и здоровье простых украинцев, что сделали это, чтоб мы все поняли, что такое справедливость по Зеленскому. Еще раз для себя нужно произнести вслух: на область - 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5 тысяч экспресс-тестов.

Очаровательно, да? Самое интересное, что как только журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку. Хотя действительно, какая разница выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента?
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""Также, по его словам, полиция отслеживает ... ... те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.""
Т.е, по большому счету около 35млн людей... Тотальная слежка)
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Если продукты берут незаметно - воровство.
Если с применением силы - грабеж.
Если по причине отсутствия на рабочем месте продавцов, охраны вследствие чрезвычайных ситуаций и/или смертью, тяжелых болезней - мародерство.
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Мародерство - это когда с трупа, на не ту фигню шо ты написал
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И для всех читающих дебилов: "мародёр - человек, грабящий убитых и раненых на поле сражения или в районе военных действий"
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В полиции готовятся к мародерству, - Клименко
Шьют боо-о-ольшие мешки, схроны под заначки.....
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Этот заголовок - результат "работы" этой власти.
Половина трудоспособного населения, а может и более, сидит на карантине, проедая последние накопления.
Государство сделало вид, что позаботилось о пенсионерах, подняв на 500-1000 грн некоторым, а не всем! Но, то, что бывшие кормильцы, которые, кстати, содержали и своих родителей, т.к. прожить на пенсию до 3000 грн нереально, остались вообще без помощи и возможности честно содержать себя и своих близких - виновно именно правительство!
Когда твои дети голодают, а магазины с продуктами перед носом - все элементарно. Полицаев на всех не хватит, полюбэ.
Пока не поздно, начинайте выплачивать помощь хотя бы по 5000 грн каждому, раз это ЧС и надо сидеть дома!
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В полиции готовятся к мародерству, но надо помнить,что мародеры в своей подготовке всегда впереди полиции... У поліції готуються до мародерства, - Клименко - Цензор.НЕТ 351
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авак-овцы всегда готовы к мародёрству..
особенно, когда над любым терпилой уже висит долг в 17000грн, "подчиняйся - а после обжалуй" у ведьмы Венедиктовой и пещерного правосудия
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Заголовок - жесть!

Тобто менти вже задоволено потирають руки у передвкушінні "пацани, гуляєм"?
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Сакварелидзе: какой еще мотивации не хватает Зеленскому? Апрель 9, 2020Без рубрикиКомментарии
У поліції готуються до мародерства, - Клименко - Цензор.НЕТ 2209Несмотря на экономический кризис и пандемию, мы должны сделать то, чего не сделали в 2014-м: начать ликвидацию старых прогнивших институтов и создавать новые, гибкие и эффективные…
В США приговорили к казни на электрическом стуле серийного убийцу. В назначенный день собрались священник, начальник тюрьмы, свидетели, комиссия и исполнители наказания. Охранники ввели в комнату осужденного. Но привести приговор в исполнение не удалось - приговоренный был таким толстым, что просто не поместился на электрическом стуле. Что делать?
Начальник тюрьмы распорядился на три месяца посадить убийцу на хлеб и воду. Но и через три месяца казнить его не удалось, тот располнел еще больше. Начальник тюрьмы не мог понять причину и приказал посадить его исключительно на воду еще на три месяца. Но «смертник» потолстел снова.
И тогда начальник тюрьмы спросил охранников, следивших за заключенным, почему тот не худеет, на что ему ответили: «Просто ему мотивации не хватает».
У украинской бюрократии тоже нет мотивации. Поэтому, как и раньше, мы видим, что результатов работы нет. И все устали говорить об одном и том же который год подряд. В частности, о том, что как не было, так и нет конкретных действий, направленных против коррупционеров. То есть мы оказались там же, где были после прихода к власти Петра Порошенко. Это стоило ему президентства. И сейчас не только правительство может пойти на выход, а, как и во многих странах второго и третьего мира, может досрочно смениться вся власть, включая президента. Пандемия коронавируса этот процесс только ускорит.
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Главная причина смены власти будет заключаться в том, что бюрократическая и политическая система так и не были выстроены по новой ментальной модели для того, чтобы давать качественные результаты. Все осталось, как было, потому что у этой власти, у чиновников, силовых ведомств нет мотивации, не говоря уже об умении что-то делать. Государственные институты не работают, поскольку условий для работы нет, и нет ощущения, что эта власть действительно хочет чего-то достичь, и будет еще долго и прочно стоять.
Та же система наказания за коррупцию должна работать и в демократической стране, и даже в тоталитарной системе - это как дважды два. Но нет, у нас не работает. Поэтому двойные стандарты будут применяться и дальше, и никто не будет бояться последствий.
А еще нет основной линии или философии. Назовем это «идеологией новых». Такое впечатление, что новые руководители пришли лишь на время и не хотят ни с кем ссориться. И вот после увольнения министра финансов и его заявлений о воровстве из бюджета на 5 млрд гривен ежемесячно, нет мгновенной реакции со стороны правоохранительной системы. Министром здравоохранения назначают человека, который не в состоянии выполнять свою работу и уходит с должности в самый критический для страны момент.
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После Революции достоинства часть украинского общества старалась решить фундаментальные проблемы техническими путями. Из-за недоверия к действующим институтам создали конфедерацию новых параллельных правоохранительных структур, таких как НАБУ, ДБР, и пошли по пути обрезания полномочий старых, таких как прокуратура. Но тем самым создали монополии, которые вновь замкнули процесс. И мы получили еще больше правоохранительных органов, чем было раньше, но результата их деятельности все равно не видно.
И, что самое забавное, никто за это не несет ответственности. Тогда доминировало мнение общественных деятелей и представителей ГО, что неважен человеческий фактор и что достаточно принять хороший закон, создать новый орган, который будет хорошо работать. Но этого не произошло.
Если при том же Януковиче была коррупция и росла экономика, то чиновники чувствовали себя неплохо. Во времена Порошенко экономика пошла вниз, но создали черные кассы для оплаты услуг прокуроров и судей, чтобы те принимали нужные для президента и его окружения решения. Так их мотивировали, чтобы они давали удобные результаты. Сейчас нет даже этого.
Теперь чиновники вынуждены проходить через конкурсы и тестирование, чтобы получить работу, на которой еще непонятно, стоит ли оставаться. А новые не демонстрируют искренности в своих намерениях ликвидировать коррупционные кланы. Скорее, они стараются найти с ними компромисс. Так что результатов не просто нет, а и быть не может.
Поэтому я уверен, что несмотря на экономический кризис и пандемию, мы должны сделать то, чего не сделали в 2014 году: начать ликвидацию старых прогнивших институтов и создавать новые, гибкие, понятные и эффективные. А создать их могут лишь те, кто действительно хочет добиться результата и кто умеет это делать - масштабные визионеры и отчаянные идеалисты. Бессмысленное занятие - ждать чего-то от системы, которая по определению не может функционировать в вышеуказанном контексте.
У меня нет иллюзий, что когда-нибудь будут приговоры или хотя бы привлечение к ответственности старых или новых чиновников. Во-первых, украинское уголовное законодательство так и осталось слишком гуманным - шансы сесть в тюрьму за коррупцию равны нулю, воры это прекрасно знают. УПК не дает возможности добиваться результатов быстро и держать темп.
Во-вторых, им всем несказанно повезло, что никому до них сейчас нет дела, ведь перед нами стал вопрос жизни и смерти из-за коронавируса. И у нас вдобавок ко всему стало еще меньше уверенности в том, что госинституты смогут удержать ситуацию с вирусом под контролем.
Нас ждут тяжелые времена и в экономике. Не факт, что наше зерно и металлургия будут по-прежнему востребованы в мире, так что возможность содержать такую громоздкую и неспособную ни на что бюрократию просто исчезнет. И, может, это последний звонок. Может, уже пора, наконец-то, ее ликвидировать и с минимальным количеством чиновников создать новую, привлекая тех, кто умеет работать на результат. Надо искать тех, кто по-настоящему мотивирован менять страну.
Сейчас есть прекрасная возможность для запуска социальных лифтов, о чем много говорили все, в том числе Зеленский, но который так и не сделал этого. Вместо этого он в основном ищет и опирается на тех, кого лично знает и кому доверяет. А этот путь не совпадает с посылом «новые лица».
Я не вижу, чтобы власть искала новые идеи - она заперлась сама в себе и сама же определяет приоритеты, которые часто расходятся с запросами общества. И это тоже полностью противоречит тому, что было обещано во время президентских выборов. Президент начал искать новых людей в правительство, но нашел их из числа тех, кто работал с Порошенко. Это не решение проблем, это заход на второй круг, и мы уже знаем, чего от этого ждать - результатов все равно не будет.
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Нужны инноваторы и визионеры, нужны практики из бизнеса и общественного сектора. Сейчас я их во власти не вижу. Вместо них я вижу день ото дня толстеющих людей, которые не поместятся на электрическом стуле.
Начался масштабный экономический спад, стремительно распространяется смертельный вирус. Эффективность президента, правительства и парламента будет напрямую коррелироваться с количеством жертв COVID-19 так же, как показал опыт других стран.
Власть зашаталась, и она может не удержаться до конца отпущенного ей
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А чего только Сакварелидзе? А что Михеил про этому поводу молчит?
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А простому народу до чого готуватися? До голодного бунту?
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https://www.facebook.com/aleks.navrotskaya/videos/1634615256693430/

мусара готовятся к мародёрству методом отжатия мобилок у прохожих.
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А может всё-таки к противодействию мародёрству?
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Заголовок статті мене налякав що поліціянти перехоплють естафету у міліціянтів, тобто мародерити нас будуть по справжньому.
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От фігня. Рушницю так купити й не встиг. І як тепер город від голодних зебів боронити?
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Є така думка,що самими першими мародерами і будуть пси авакова,яких називають ментами.
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Слава Богу дякуючи нашим завиванням заголовок статті змінили.
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Мародеры у нас одни и те же -ВЛАСТЬ и все 30 лет !
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В смысле они готовятся это возглавить? Могут, не сомневаюсь...
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ну нехай... не скаржаться... потому



ИнжиНегр@etoneyaslomal 4 ч

Львів.
******* мистецтво.
Гіпс.
Дуже *******.

У поліції готуються протистояти мародерству, - Клименко - Цензор.НЕТ 1495
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Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, у которых спустя некоторое время не будет средств к существованию.

Еще пару месяцев карантина - и не надо будет отслеживать людей у которых не будет средств к существованию. Они сами найдутся. В количестве пару миллионов на Майдане. Никогда не думал что следующий Майдан будет чумным.
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Главный мародёр - Ахметов и его партнёры.
Слабо ********** на него ?
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Нифига себе, что прям вот так возьмут и зеко-манду арестуют?
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Это не мародерство, а единственный способ выжить у несчастных людей, загнанных правительсвои уьлюлков и мародеров за черту бедности . Мародеры - это власть. А вот аваковских "борцов", походу, голодный народ будет рвать. И правильно сделают
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