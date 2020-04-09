 У поліції готуються протистояти мародерству, - Клименко

Про це глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання про те, чи мали місце факти мародерства в Україні, Клименко сказав: "Ще немає. Але, чесно кажучи, ми готові до будь-якого розвитку ситуації".

За його словами, поліція охорони зараз проводить активну роботу в першу чергу з керівниками торгових мереж, щоб не допустити фактів мародерства.

"Ми технічно посилюємо торгові точки і при цьому розуміємо, які сили і засоби необхідно буде задіяти, щоб своєчасно й ефективно реагувати на такі виклики", - пояснив глава Нацполіції.

Також, за його словами, поліція відстежує ситуацію в кримінальному середовищі, а також ті категорії людей, у яких через деякий час не буде коштів для існування.

"Тобто, йдеться про комплексну роботу поліції як кримінального, так і превентивного спрямування. Поки вивчаємо ситуацію, точково реагуємо, оперативно відпрацьовуємо кримінальний світ", - резюмував Клименко.

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