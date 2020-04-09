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 Політика України
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 Шмигаль по селектору обговорив із мерами і головами ОДА поетапний вихід з карантину та заходи з відновлення економіки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з міськими головами та очільниками ОДА. Основним питанням, які обговорили на нараді - поетапний вихід із карантину та поступове відновлення економіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постановою уряду визначено, що карантин діє до 24 квітня. Скоріш за все він буде продовжений до початку травня. І лише тоді ми зможемо скасувати частину обмежень. Водночас, ми розуміємо, що хвороба швидко не відступить. Тому маємо підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів: розробити нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах. На це у нас є небагато часу. І дуже важливо працювати разом", – сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що спільними зусиллями всіх рівнів влади вдалося максимально знизити навантаження на медичну систему.

"Нам необхідно максимально координувати зусилля і, враховуючи світовий досвід, переходити до локальних карантинів у разі нових спалахів хвороби", – відзначив прем’єр-міністр.

Шмигаль повідомив, що робота з підготовки змін до Держбюджету перебуває на фінальній стадії і сподівається, що наступного тижня Верховна Рада його підтримає.

Дивіться також: Кабмін змінив перелік об'єктів, які можуть продовжувати роботу в період карантину, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187998
 
 
 Топ коментарі
 
ну слабее,так слабее...удачи тебе.небось пойдешь йайца святить на пасху? Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики - Цензор.НЕТ 8047
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Приберіть злочинних маланців...Нехай чухають Сарам...
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты.
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Приберіть злочинних маланців...Нехай чухають Сарам...
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты.
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та вы хоть пика заболевания дождитесь уже...дилетанты

Какой пик, когда этот грипп слабее птичьего?Даже карантин не надо было вводить.
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ну слабее,так слабее...удачи тебе.небось пойдешь йайца святить на пасху? Шмыгаль по селектору обсудил с мэрами и главами ОГА поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики - Цензор.НЕТ 8047
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А как понять что он уже наступил? При нашей медицине.
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Товарищ даже не понимает, что это не грипп
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Обсуждай, не обсуждай...Економіці вже край.
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поэтапный выход из карантина и меры по восстановлению экономики

Спрашивается,для чего надо было вводить карантин,чтоб из него выходить?
Наверно чтоб маски продать, на тестах что-то иметь. Другого не придумаю...
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Главное стадо запугать, а потом уже делай с ним все что хочешь.
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Удачи Я бы рекомендовал утроить тренинги по написанию заявлений на увольнение. Эти люди вообще не понимают что происходит....
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Вот это вошли в карантин. А выйдут ли? Что-то не верится.
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необходима всеукраинская забастовка, пусть олигархи раскошеливаются ...
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