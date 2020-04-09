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Все про:бюджет (765) ВР (7437) держбюджет (355) позачергове засідання (65) Качура (39)

 Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

Депутати Верховної Ради домовилися про те, що позачергове засідання парламенту відбудеться в понеділок, 13 квітня, о 12:00.

Про це народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо ми з колегами домовилися, що засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок о 12:00", - сказав Качура.

Депутат заявив, що, крім законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік, на позачерговому засіданні парламенту необхідно затвердити програму діяльності уряду, а також відхилити 13 постанов про скасування законопроєкту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

"Ми виносимо на голосування в понеділок, наскільки мені відомо, тільки один закон - "Про зміни до державного бюджету", - додав Качура.

Читайте також: Засідання глав фракцій із керівництвом Ради призначено на 10 квітня, - нардеп "Голосу" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187997
 
 
 Топ коментарі
 
По банковский законопроект уже и не заикаются. Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9852
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Каждое изменение в бюджет - это проявление неспособности спланировать что-либо на непродолжительный срок. Т.е. неорганизованность.
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По банковский законопроект уже и не заикаются. Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 9852
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Каждое изменение в бюджет - это проявление неспособности спланировать что-либо на непродолжительный срок. Т.е. неорганизованность.
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Саудиты своего добилися, не нервничай так.
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Уряд ще не має програми своєї діяльності? Як же ви голосували за такий уряд?
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Только собраться должно обязательно все 420 ваших рыл!
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Антикризисный менеджмент???
В ясельной группе детского сада... Тьфуууу!!! Кабмина про такое и не слышали...
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От на це і карантин потрібен, щоби одним пострілом двох зайців. І обнулення економіки і немає закону про банки. Все за заповітом бенефіціара (яке чудове слово 2 в 1))
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На столько очевидно,что тупой власти и предложить нечего. Чего стоят ограниченные и архи однообразные эти видосики. А импотентной монобильшости,чтобы родить хоть что-то нужен срочно вызывать акушера зе. И тогда появится на свет что-то под названием *КАКАЯ РАЗНИЦА*. Все импотенты легко вздохнут и будут смотреть с восторгом на своего спасителя.И в будущем с молитвами и просьбами будут обращаться к нему,как к богу.
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А смысл этот закон принимать, если денег в казне нет!. Сначала закон о банках нужно принять, пославши все поправки регламентным комитетом. Получить поддержку МВФ, а затем уже пересматривать бюджет. *****, чем вы будите бюджет наполнять, дрочерами?
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