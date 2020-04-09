 Поліцейські у Великодні свята не будуть силою виводити людей із церков, - голова Нацполіції Клименко

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко розповів, що керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков для пошуку оптимального підходу до святкування.
"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу - тільки йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", - розповів глава Нацполіції.
За його словами, після служби в церкву можуть заходити дві людини - якщо храм великий, і одна людина - якщо церква маленька.
Глава Нацполіції зазначив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок, а самі священники в церкві контролюватимуть кількість парафіян у приміщенні. "Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти", - запевнив керівник Нацполіції.
Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і парафій дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.
"Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - повідомив він.
"Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами", - резюмував Клименко.
***) Въ рукописи Лукомскаго примЂчаніе это сдЂлано отчасти на поляхъ, отчасти въ текстЂ: оно писано двумя почерками съ многочисленными поправками и выносками: цифры выставлены церковно-славянскими буквами безъ опредЂленія какую монету или стоимость онЂ должны изображать
Ще і причастя з ложки в рот роздають.
Це не підпадає під статтю "зумисне зараження" ?
Де та ген - прокурорша ?
всі московицькі церки причащають як раніше.
Довелося мені під час поїздки до Штатів потрапити в кубло "свідків Єгови", ох, за*бали! "Тільки ми пізнали істину, а ви усі помрете в Армагедоні". Подивися на себе збоку і подумай як ти можеш виглядати в очах тих хто тебе оточує.