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 Суспільство, Здоров'я
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 Поліцейські у Великодні свята не будуть силою виводити людей із церков, - голова Нацполіції Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що святкування Великодня в умовах карантину в країні відбудеться в атмосфері взаєморозуміння і поваги один одного: зі службами в храмах, але без скупчення людей і інцидентів.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко розповів, що керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков для пошуку оптимального підходу до святкування.

"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу - тільки йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", - розповів глава Нацполіції.

За його словами, після служби в церкву можуть заходити дві людини - якщо храм великий, і одна людина - якщо церква маленька.

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Глава Нацполіції зазначив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок, а самі священники в церкві контролюватимуть кількість парафіян у приміщенні. "Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти", - запевнив керівник Нацполіції.

Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і парафій дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.

"Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - повідомив він.

"Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами", - резюмував Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187996
 
 
 Топ коментарі
 
Почему?
У нас карантин или заигрывания с попами?
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У попов совсем от жадности кадила сносит,после больниц ,церкви на втором месте по заражению людей.. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8101
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парки им закрыть норм а эти рассадники закрыть-- "не имеем права"....
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Поліцаї,даже не думайте.Якщо жити хочете. Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 9781
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**) Изъясненіе даней, жидами взимаемыхъ: отъ игранія на дудкЂ, на свирЂли, на скрипцЂ и прочую (4), отъ дЂтей новорожденихъ за повіячъ (200); овсянихъ, садовихъ и огороднихъ плодовъ (200), отъ каждой хаты (5), подушенній окладъ (10), отъ вступающихъ въ бракъ (6), отъ улія пчолъ (2), отъ рыболовнЂ изъ стадолЂ (sic) (10), отъ вЂтранихъ млиновъ и жорновей (20), судніе посули то есть на..... позвахъ для судящихъ (20): отъкупы жидовскіи церквей Божіихъ такъ же и всякихъ питейнихъ вещей; пороговщину отъ каждого рога волового и корового, десятую долю, а ежели нету десяти то......***).

***) Въ рукописи Лукомскаго примЂчаніе это сдЂлано отчасти на поляхъ, отчасти въ текстЂ: оно писано двумя почерками съ многочисленными поправками и выносками: цифры выставлены церковно-славянскими буквами безъ опредЂленія какую монету или стоимость онЂ должны изображать
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Спалах захворювання слід очікувати саме після Великодня. Масове інфікування розпочнеться в Лазареву суботу та Вербну неділю. Оскільки інкубаційний період триває декілька днів, до Великодня кількість інфікованих зросте в рази.Отже піку захворюваності слід очікувати не 14-15 квітня, а приблизно з 25 квітня.Але було би набагато краще, якби богослужіння відправляли би онлайн. Проте пожадливість кацапських попів не знає меж. Доказ - Київо-Печерська лавра.
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Даже если так. Представь, бабушка будет помирать от Ковида, и сожалеть, что перед смертью в храме на Пасху святую не помолилась. Вспышка ведь все равно будет, независимо от того, ходила она в храм, или нет.
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Якщо бабця підхопить вірус на Вербну неділю, то навряд чи вона відсвяткує Великодень
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В храми закликають лише московські попи.
Ще і причастя з ложки в рот роздають.
Це не підпадає під статтю "зумисне зараження" ?
Де та ген - прокурорша ?
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в Печерській Лаврі вже дозакликались...
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в понеділок знову те саме було
всі московицькі церки причащають як раніше.
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Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко ,но в некоторых областях пора выводить из госадминистраций тех служивых , которые решили в нарушение законов и Конституции Украины вводить комендатское времья,,,
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ну если с Пасхой такая истерия, то можно представить шо будет творится на Проводы...
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То й "практикуй" згідно свого вибору, навіщо свій "вибір" нав'язувати іншим?
Довелося мені під час поїздки до Штатів потрапити в кубло "свідків Єгови", ох, за*бали! "Тільки ми пізнали істину, а ви усі помрете в Армагедоні". Подивися на себе збоку і подумай як ти можеш виглядати в очах тих хто тебе оточує.
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Я не понимаю в чем проблема. Почему нельзя просто закрыть церковь. Школы закрыли без вопросов. Просто повесить замок и все. Кто откроет церковь - впаять штраф. Батюшка за всех у себя дома помолиться и начнёт с пословицы "бережонного Бог бережёт"
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То есть подыхать обязательно, но с молитвою? Короче в первых числах мая на кладбищах будет аншлаг. И нет, не на старых могилках.
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