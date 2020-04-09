 Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко розповів, що керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков для пошуку оптимального підходу до святкування.
"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу - тільки йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", - розповів глава Нацполіції.
За його словами, після служби в церкву можуть заходити дві людини - якщо храм великий, і одна людина - якщо церква маленька.
Глава Нацполіції зазначив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок, а самі священники в церкві контролюватимуть кількість парафіян у приміщенні. "Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти", - запевнив керівник Нацполіції.
Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і парафій дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.
"Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - повідомив він.
"Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами", - резюмував Клименко.
У нас карантин или заигрывания с попами?
+ в иудаизме (и христианстве ветхий завет) есть указания по карантину ...
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист.
3И вот [закон] о нечистоте его от истечения его: когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его;4всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет [имеющий истечение семени], нечиста; 5и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 6кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 7и кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 8если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 9и всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста [будет до вечера]; 10и всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера; и кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 11и всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 12глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою [и будет чист].
Чем они лучше тех же атеистов перед Законом...?
Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Источник: https://censor.net.ua/n3187996
https://www.youtube.com/watch?v=O7wJ8aGURBg
Но оказалось, что почему-то у негров слабый иммунитет и их косит больше.
Но вот у меня вопрос, на днях после тестирования глав попов Лавры, оказалось, что из 45 попов больше 30 заболевших короновирусом, но ведь они не негры, тогда кто?
и каждый будет лихорадочно в башке умножаеть 17000гр на кол-во вышедших.
сидите дома, хлопцы...
Каким нужно быть долбо бом . что бы верить в какое то -говно- на небе . Все войны из за этой религии !
Как это?
Это какой-то дремучий средневековый п....ц.
На рождество сходили - ждите следующего.
а люди разумные - второго
Вера в Бога и религия-диаметрально противоположные вещи!
Боюсь через недели 3 их с таким подходом ждет полный крах.
***) Въ рукописи Лукомскаго примЂчаніе это сдЂлано отчасти на поляхъ, отчасти въ текстЂ: оно писано двумя почерками съ многочисленными поправками и выносками: цифры выставлены церковно-славянскими буквами безъ опредЂленія какую монету или стоимость онЂ должны изображать
Ще і причастя з ложки в рот роздають.
Це не підпадає під статтю "зумисне зараження" ?
Де та ген - прокурорша ?