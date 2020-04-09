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Все про:карантин (2484) Великдень (106) Нацполіція (9276) Клименко Ігор (20) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко сподівається, що святкування Великодня в умовах карантину в країні відбудеться в атмосфері взаєморозуміння і поваги один одного: зі службами в храмах, але без скупчення людей і інцидентів.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Клименко розповів, що керівники МВС зустрічалися з представниками Всеукраїнської ради церков для пошуку оптимального підходу до святкування.

"І поліція, і МВС виходили з того, що великодні служби мають відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводяться, на богослужінні перебуває не більше 10 осіб. Священникові, який проводить службу - тільки йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція і ритуали вимагають цього", - розповів глава Нацполіції.

За його словами, після служби в церкву можуть заходити дві людини - якщо храм великий, і одна людина - якщо церква маленька.

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Глава Нацполіції зазначив, що поліція діалогу і дільничні інспектори поліції перебуватимуть біля церков, забезпечуючи правопорядок, а самі священники в церкві контролюватимуть кількість парафіян у приміщенні. "Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти", - запевнив керівник Нацполіції.

Клименко розповів, що 19 квітня 100% поліцейських превенції вийдуть на вулицю, тому що церков і парафій дуже багато, і важливо не допустити конфліктних ситуацій між громадянами, непорозумінь громадян із поліцією.

"Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - повідомив він.

"Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами", - резюмував Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187996
 
 
 Топ коментарі
 
Почему?
У нас карантин или заигрывания с попами?
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У попов совсем от жадности кадила сносит,после больниц ,церкви на втором месте по заражению людей.. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8101
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парки им закрыть норм а эти рассадники закрыть-- "не имеем права"....
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Почему?
У нас карантин или заигрывания с попами?
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Потому что бздят связываться с религиозными фанатиками. Там крышу даже не сносит - ее просто нет!!
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Никакого Пэйсаха (исхода) не будет-карантин.Сидите дома.Моисей потом маякнет.
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Не будут...ибо иудеи оказались умнее наших юродивых и синагоги самоизолировали...богослужения онлайн...
+ в иудаизме (и христианстве ветхий завет) есть указания по карантину ...

И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист.
3И вот [закон] о нечистоте его от истечения его: когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его;4всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет [имеющий истечение семени], нечиста; 5и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 6кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 7и кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою и нечист будет до вечера; 8если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 9и всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста [будет до вечера]; 10и всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера; и кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 11и всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера; 12глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою [и будет чист].
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Китай тоже не запрещал гулять на свой Новый год. Но ничего - справился, правда заразил целый мир.
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У попов совсем от жадности кадила сносит,после больниц ,церкви на втором месте по заражению людей.. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8101
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Да ради Бога, разрешите если они очень хотят кому за 60 без ограничений, под подписку.
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Що за нахєр? Фанатики - це вже не громадяни України, а церква входить в список установ, діяльність яких критично необхідна?
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Як на мене, то, просто, не хочуть ускладнювати й без того напружену ситуацію в країні.
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Чим напружувати? Тільки дуже фанатичні істерики попруться на свята в церкву. От мені цікаво, пенсіонерів за 60-т там відразу штрафуватимуть за вихід з самоізоляції? В парк не можна, а в закрите приміщення, яке не провітрюється - велком. Це ідіотизм.
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Пенсионерам пасочки посвятят, и они сразу уйдут домой . Так всегда было.
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Що означає всігда? Останній карантин з ізоляцією пенсіонерів давно був?
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Никогда пенсионеры всю службу не стояли. Посвятили пасочки, и домой. Среди них много больных , слабых , сердечников. Все с пониманием.
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"Тільки дуже фанатичні істерики попруться на свята в церкву." -- вважаю, що Ви праві, бо кожна віруюча людина знає, що береженого Бог береже (тобто "Не спокушай Господа Бога твого."), та уявіть собі, що станеться, якщо ці "дуже фанатичні істерики" попруться не до церков, а на вулиці: протестувати та мітингувати? А в кацапстані як цьому зрадіють, уявіть!
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От менше за все хвилює що скажуть кацапи. А з таким підходом, як у вас, може зібратись натовп будь-якх людей і сказати, що вони вірять у шашлик, або є свідками всемогутнього подорожника, і сьогодні у них велике свято. Запроваджено карантин, значить дотримуватись його повинні всі громадяни, незалежно до якого віросповідання вони відносяться. Можна не погоджуватись з якимись окремими (інколи сумнівними) запобіжниками. Але Закон - один для всіх.
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Не кажіть, будь ласка, дурниць: я ніколи не повірю, що Ви не чули про хрещення Київської Русі та його важливість для нашого народу. То порівнювати віру, сподіваюсь, що Вашого, народу і його країни з тими, хто "вірять у шашлик, або є свідками всемогутнього подорожника" не вважаю доречним. Якщо цей народ, дійсно, Ваш, певна річ.
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Тут вони пам'ятають про конституційні права громадян, а в решті випадків кладуть на них (права.. та й на громадян теж) великий та зелений болт з "лєвой рєзьбой"... Бо їм так вигідно, бо це - піар, а для декого ще й гешефт...
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парки им закрыть норм а эти рассадники закрыть-- "не имеем права"....
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маразм дійшов до того, що навіть порибалити вже не можна..... якийсь ідіот вніс в правила карантину заборону знаходитись на береговій лінії
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Першого ж живчика, якого спіймали, садите в відерце і вже можна сказати, що вигулюєте домашнього улюбленця.
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варіант Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 9586 юристи радять рибалити з рибальських містків, бо тоді знаходишся не не береговій лінії, а на лінії води Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 9586
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А ви з кадилом рибу ловіть, тоді не чіпатимуть.
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а почему собственно, если они угрожают национальной безопасности...?
Чем они лучше тех же атеистов перед Законом...?

Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Источник: https://censor.net.ua/n3187996
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а чєм фізкультурнікі хуже богомільних?
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Дай Боже, щоб потім силою не довелося тягти цих людей до лікарень... Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1080
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Краще,нехай,не рипаються! Якщо працюватимуть зі злочинцями будуть розумними
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Недавно один тут изгалялся, что в США так много заболевших из-за гомиков.
Но оказалось, что почему-то у негров слабый иммунитет и их косит больше.
Но вот у меня вопрос, на днях после тестирования глав попов Лавры, оказалось, что из 45 попов больше 30 заболевших короновирусом, но ведь они не негры, тогда кто?
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Но они и не гомики. Они просто пид*расы. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7569
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вспомним что у паши мерседеса нашли два огромных резиновых фаллоса... Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6913
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КачкИ, хоча так на так смішно вийшло😉
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Какие-то полумеры.Закройте на карантин-и всё.
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Не будьте идиотами- сидите дома на Пасху.
Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6824
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так почему же вы отлавливаете людей на улице????? на остров плыл вообще один, с кем кроме ментов он контачил? почему тогда одесского парня мордой в асфальт. ГДЕ ВАША ЛОГИКА?????????????? или, я мент и я решаю и страть на законы
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силой выводить не будут - будут стоять на выходе.
и каждый будет лихорадочно в башке умножаеть 17000гр на кол-во вышедших.
сидите дома, хлопцы...
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попам -гандонам и всем верующим - придуркам скащуха.а потом вспышки и болезни . В парках спорт и детям нельзя , а в молильных - публичных домах можно . Перекос !
Каким нужно быть долбо бом . что бы верить в какое то -говно- на небе . Все войны из за этой религии !
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Не истери, а пойди прогуляйся с детьми. Погода хорошая.
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Я не виправдовую похід до церкви за обставин, що склалися, й не піду до неї цієї Пасхи, але якщо Ви не вірите в те, в що вірять інші -- це ще не привід з цього глумитися, бо завжди знайдеться той, хто не вірить в те, в що вірите, власне, Ви. Тож майте повагу до інших й до їх віри.
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"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права.

Как это?
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А вот так. Свои права надо отстаивать.А то всю жизнь на карантине проведешь. Такие граждане Слугам выгодны. МВФ бабло даст , его распилят, а ты под ногами не путайся.
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государство не имеет право вмешиваться в дела церкви . вот как-то так.
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Мусоров никто и никогда не уважал.Заработали своим "героическим" трудом.Кого они будут выволакивать,если сейчас толпами ходят,чтоб за протокол не огребсти.
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Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", - рассказал глава Нацполиции.

Это какой-то дремучий средневековый п....ц. Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7355
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В трамвае водителя нахлобучили считать пассажиров, так и здесь попа на двери поставьте.
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А потом оштрафуйте, если больше впустит.
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В храме - только батюшка и певчие. Освящение во дворе на свежем воздухе. Что тут сложного к пониманию.
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А ничо, шо больше двух попахивает 17к штрафа? А ничо, шо водичкой брызгают из емкости, в которую кто-то из Италии кашлянул?
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Так я зара не зрозумів; виводити, чи витягувати за ноги? Бо мусорня поліціянська останнім часом дюже розпоясана.
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Ну, на западной комендантський час обещали, а остальные - такие верующие, что один раз из двух в году обойдутся.
На рождество сходили - ждите следующего.
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получается сектанты - это люди первого сорта
а люди разумные - второго
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ВЫВОДИТЬ ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ , Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 2416ЛЮБИТЬ НАДО ЛЮДЕЙ, ЛЮБИТЬ ...
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чувака из воды доставать - так 10 ментов , а попы и окучиваемая паста что особенные ?
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Тобто, вдвох з дружиною собаку в парк вигуляти - не можна, зграю живих мерців під кадило - велком.
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Разрыв мозга какой то!!!На дворе 21 век!Человек в космосе,клонировали овец,электронный коллайдер,видеосвязь с другими континентами в кармане.И бурные обсуждения - можно ли во время опасной эпидемии пойти в тесное место побиться головой об размалеванный деревянный брусок и побрызгаться водичкой из под крана.
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Какой то, ***** интересный закон. Вышел в лес-штраф. Мракобесам, пожалуйста. Из-за этих вечно голодных попов, сидеть нам на карантине до новых веников. Как то надо уже решать с опиумом для народа.
Вера в Бога и религия-диаметрально противоположные вещи!
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Сергей, речь о том, что ты должен отстоять свое право выйти в лес без штрафа, а не злиться, что полиция не возбраняет людям идти в храм. Иначе и правда, сидеть нам всем на карантине до новых веников
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Человек просто хочет отстоять своё право на жизнь в условиях отсутствия величины, вакцины и лекарств. А единственное средство - полный карантин. Для всех.
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Полный карантин - на кладбище. Вот будут гробки - убедишься. Но вы и там карантин испоганите. Попрутся на кладбище и верующие и атеисты.
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Так можно же их под церковью подождать. Всё правильно.
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ШТА?! Вся страна сидит на карантине, выйти в парк нельзя, но заражать кучу людей в церквях - пожалуйста? Вы хоть понимаете, что сами сознательно потворствуете эпидемии? Ой, фсе... Господи, дай им мозг, хотя бы один на всех!
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А от в цьому випадку можна було б і владу застосувати.А то потім лікування дуже дорого обійдеться.Та якщо ще взагалі вилікують...
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Я же говорю, что наш карантин - это полнейшая профанация. Мимикрия без понимания целей и задач, чисто чтоб медийно показать заботу о населении.
Боюсь через недели 3 их с таким подходом ждет полный крах.
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У совкові часи у дні релігійних свят біля храмів чатували "камсамольці-дружинники", стежили щоби молодь не відвідувала храми. Нехай "шлюгі" мобілізують отих "приколістів", які торік бігали у майках "зе-команди". Куди вони поділися?
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OldCat, ты отстаивай свои права, а не переживай, что права ближнего недостаточно ограничили.
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Я не страждаю на ПГМ. Тож мої права у цьому плані ніхто не обмежує.
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Не осуждай тех, кто не дорос до твоих заблуждений.
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Тобі для спілкування з Богом потрібні клерки в уніформі, їхні фронт-офіси і скрині для збору кешу? Гаразд, це твій вибір. Знайди тлумачення слова "адикція" (адиктивна поведінка).
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***** спробуйте повиводити, це буде хрестовий похід проти мусорів. Подібні заяви пише якійсь хворий провокатор. Ну додайте ще "Поліція не буде гвалтувати порушивших режим карантину" чи щось подібне. Покидьки.
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Поліцаї,даже не думайте.Якщо жити хочете. Поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 9781
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**) Изъясненіе даней, жидами взимаемыхъ: отъ игранія на дудкЂ, на свирЂли, на скрипцЂ и прочую (4), отъ дЂтей новорожденихъ за повіячъ (200); овсянихъ, садовихъ и огороднихъ плодовъ (200), отъ каждой хаты (5), подушенній окладъ (10), отъ вступающихъ въ бракъ (6), отъ улія пчолъ (2), отъ рыболовнЂ изъ стадолЂ (sic) (10), отъ вЂтранихъ млиновъ и жорновей (20), судніе посули то есть на..... позвахъ для судящихъ (20): отъкупы жидовскіи церквей Божіихъ такъ же и всякихъ питейнихъ вещей; пороговщину отъ каждого рога волового и корового, десятую долю, а ежели нету десяти то......***).

***) Въ рукописи Лукомскаго примЂчаніе это сдЂлано отчасти на поляхъ, отчасти въ текстЂ: оно писано двумя почерками съ многочисленными поправками и выносками: цифры выставлены церковно-славянскими буквами безъ опредЂленія какую монету или стоимость онЂ должны изображать
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Спалах захворювання слід очікувати саме після Великодня. Масове інфікування розпочнеться в Лазареву суботу та Вербну неділю. Оскільки інкубаційний період триває декілька днів, до Великодня кількість інфікованих зросте в рази.Отже піку захворюваності слід очікувати не 14-15 квітня, а приблизно з 25 квітня.Але було би набагато краще, якби богослужіння відправляли би онлайн. Проте пожадливість кацапських попів не знає меж. Доказ - Київо-Печерська лавра.
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Даже если так. Представь, бабушка будет помирать от Ковида, и сожалеть, что перед смертью в храме на Пасху святую не помолилась. Вспышка ведь все равно будет, независимо от того, ходила она в храм, или нет.
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В храми закликають лише московські попи.
Ще і причастя з ложки в рот роздають.
Це не підпадає під статтю "зумисне зараження" ?
Де та ген - прокурорша ?
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Полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей, - глава Нацполиции Клименко ,но в некоторых областях пора выводить из госадминистраций тех служивых , которые решили в нарушение законов и Конституции Украины вводить комендатское времья,,,
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