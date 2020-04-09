 Порошенко домовляється зі всесвітньою фармкомпанією "Ля Рош" про постачання в Україну тестів і передових медикаментів, - пресслужба

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності"

У повідомленні зазначається: "Сторони обговорили можливості отримання комплектів тестів для діагностування захворювання на коронавірус, передових медикаментів, передусім для особливо важких випадків, і засобів для українських лікарень, необхідних для успішної протидії вірусу.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

Северін Шван високо відзначив благодійну діяльність особисто Петра Порошенка та політичної партії "Європейська Солідарність" щодо забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами, устаткуванням, медикаментами та міжнародним досвідом для ефективної протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Петро Порошенко та Северін Шван домовилися про підтримку подальших контактів та відповідну координацію".

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