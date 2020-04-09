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 Порошенко домовляється зі всесвітньою фармкомпанією "Ля Рош" про постачання в Україну тестів і передових медикаментів, - пресслужба

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив телефоном з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном питання протидії коронавірусу в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності"

У повідомленні зазначається: "Сторони обговорили можливості отримання комплектів тестів для діагностування захворювання на коронавірус, передових медикаментів, передусім для особливо важких випадків, і засобів для українських лікарень, необхідних для успішної протидії вірусу.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

Северін Шван високо відзначив благодійну діяльність особисто Петра Порошенка та політичної партії "Європейська Солідарність" щодо забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами, устаткуванням, медикаментами та міжнародним досвідом для ефективної протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Петро Порошенко та Северін Шван домовилися про підтримку подальших контактів та відповідну координацію".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187994
 
   
 Топ коментарі
 
будеш сміятися, але кажуть, що при Пороху, навіть, Зєльонському жилося краще Порошенко договаривается со всемирной фармкомпанией "Ля Рош" о поставке в Украину тестов и передовых медикаментов, - пресс-служба "ЕС" - Цензор.НЕТ 9110
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горді зебіли повинні відмовитися від того, щоб їх тестували тестами компанії Ля Рош
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наконец то начался триумф истинной, неподдельной святости
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"Ля Рош"???

Парашенка договаривается с косметической компанией о поставке в Украину тестов?
Этот идиот даже не знает, что фарм.компания называется "Рош" (ROCHE)
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