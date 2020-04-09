 Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.
У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я інформує:
Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби.
В Україні не така стрімка динаміка захворювання COVID-19, як в інших країнах. Однак, спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще рано.
Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки мають залишатися вдома.
До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи".
Нет! Несу с собой я ужас, кашель, насморк, карантин.
Если ты уже простужен, оставайся ты один!
Сиди дома, не вылазя нА люди, хоть в маске ты.
А на улице коты, птички, зайки и кроты...
Лоси и олени, кони и тюлени... Мушки и букашки...
Только ты сидишь один, словно ты какашка).
Карантин ослабнет скоро! Май! Потом и лето!
А пока... сиди и думай: На фига всё это...
Можно и я:
"Ось сиджу на карантині-озвірів як та скотина,
Не проїхать ,не пройти-всюди бігають менти.
Щас загавкаю на них-на собак нема в них «книг».
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
Громадянка Таїланду повторно заразилася коронавирусною інфекцією через тиждень після одужання і виписки з лікарні.«Це дивний випадок, але він підтверджений медичною документацією і показаннями лікарів Бангкока лікарні при епідеміологічному розслідуванні» - сказав на брифінгу глава департаменту охорони здоров'я адміністрації провінції ******** доктор Ватчіра Ботпхібун.
Хорошо, что есть ютуб) Там и викторины, и кино, и концерты...
Ну ещё бы, конечно, власти понравилось делать, что хочешь безнаказанно. Карантин это гарантия безопасности власти.
Согласно первого раздела этого закона четко определены, как карантинные, только чума, холера и желтая лихорадка. Других болезней в законе нет. Поэтому не надо говорить о законности введения/продления нынешнего, маразматического по содержанию, "карантина".
К тому же, у нас в законодательстве эпидемиологическим порогом, для возможного введения карантина, является 191 000 больных.
5%-пандемия, если неизвестная зараза, агрессивная и быстро распространяющаяся, то ВОЗ все критерии устанавливает сам.
Бєрєгітєсь карантіновіруса! Не чхайте! Нє балєйтє! )))
Білі ведмеді живуть в Арктиці - це з іншого боку земної кулі
************
Узбагойтєсь, - Кабмін ващє могьот планіровать тільки, як хванєра над Паріжем!
Еті планєратори ішшо і нє такоє напланєрірують...