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 Суспільство, Здоров'я
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 Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України заявляє про те, що дострокового завершення карантину не буде.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Міністерство охорони здоров'я інформує:

Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби.

В Україні не така стрімка динаміка захворювання COVID-19, як в інших країнах. Однак, спалах там почався на місяць раніше, тому розслаблятися ще рано.

Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи. Для своєї безпеки і безпеки рідних українці поки мають залишатися вдома.

До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров'я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи".

Читайте також: Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187988
 
 
 Топ коментарі
 
у природи нарешті канікули: від людей відпочиває

Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1852
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Украинская медицина встретила эпидемию в том же состоянии, в каком советская армия встретила фашизм. Но ничего. Ценой миллионов жизней фашизм был побеждён.
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Что несешь с собой, Апрель? Солнце, ручейки, капель,...?
Нет! Несу с собой я ужас, кашель, насморк, карантин.
Если ты уже простужен, оставайся ты один!
Сиди дома, не вылазя нА люди, хоть в маске ты.
А на улице коты, птички, зайки и кроты...
Лоси и олени, кони и тюлени... Мушки и букашки...
Только ты сидишь один, словно ты какашка).
Карантин ослабнет скоро! Май! Потом и лето!
А пока... сиди и думай: На фига всё это...
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Сомневаюсь, что всё закончится скоро. Зелёным нужно дотянуть до местных выборов. А вот что делать лично мне...
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Чють-чють не в рифму,но от души.
Можно и я:
"Ось сиджу на карантині-озвірів як та скотина,
Не проїхать ,не пройти-всюди бігають менти.
Щас загавкаю на них-на собак нема в них «книг».
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Что мне жрать, оставшись без работы, Кабмин не расскажет ?
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Не законным карантином власти сознательно нарушают Конституцию.
Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.
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У Таїланді жінка повторно заразилася коронавірусом
Громадянка Таїланду повторно заразилася коронавирусною інфекцією через тиждень після одужання і виписки з лікарні.«Це дивний випадок, але він підтверджений медичною документацією і показаннями лікарів Бангкока лікарні при епідеміологічному розслідуванні» - сказав на брифінгу глава департаменту охорони здоров'я адміністрації провінції ******** доктор Ватчіра Ботпхібун.
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Никто еще не отменял ошибок в диагностике.
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Кушайте духовную пищу. Ну например вместо завтрака рассмеши комика, на обед квартал 95, ну а на ужин помолиться. Главное вес лишний не наберите.
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та да... та пища долго в желудке не продержится, бо назад попросится).
Хорошо, что есть ютуб) Там и викторины, и кино, и концерты...
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Кабмин не планирует досрочно прекращать карантин...

Ну ещё бы, конечно, власти понравилось делать, что хочешь безнаказанно. Карантин это гарантия безопасности власти.
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Только после процедуры провозглашения чрезвычайного положения Кабмин может объявлять карантин, как это предусматривает статья 29 закона Украини "Про захист населення від інфекційних хвороб».
Согласно первого раздела этого закона четко определены, как карантинные, только чума, холера и желтая лихорадка. Других болезней в законе нет. Поэтому не надо говорить о законности введения/продления нынешнего, маразматического по содержанию, "карантина".
К тому же, у нас в законодательстве эпидемиологическим порогом, для возможного введения карантина, является 191 000 больных.
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1% заболевших от численности населения-эпидемиологический порог.
5%-пандемия, если неизвестная зараза, агрессивная и быстро распространяющаяся, то ВОЗ все критерии устанавливает сам.
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Я брал 0,5. Значит для нас он сейчас еще выше - 370000 чел. Пандемия говорит только о распространении нового заболевания в мировых масштабах, но для каждой отдельной страны это может быть даже не эпидемией при учете конкретного для страны эпидпорога.
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ну да ...лядь ...у їх же з баблом порядок ...а казли хай здихають
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кабмин как и оон. воз. обсе ...можно смело слать на йух
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Мечта сбылась - Мак-Кинли отходит в безмятежный сон, чтобы проснуться 250 лет спустя. И он чистый, побритый и умытый готовится к выходу в новый свет, не обращая внимание на странное поведение сотрудников SBS, выполняющих свои обязанности строго по инструкции, но с каким-то оттенком ненависти и презрения. Лифт выносит Мак-Кинли на поверхность Земли - и вместо цветущего сада его ждёт выжженный бесконечными войнами мир. «Бегство мистера Мак-Кинли»
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Платите людям карантинную оплату и украинцы посидят дома хоть и 2 года
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не все. я не согласен. если я хоть раз в неделю не схожу на большую прогулку то на хрена мне эта оплата!
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я Вам скажу больше - на хрена вообще такая жизнь, если сидеть дома... да еще и бесплатно. ну... то есть без денег)
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Кадр із кінохвільма "Бальшая прагулка".
Бєрєгітєсь карантіновіруса! Не чхайте! Нє балєйтє! )))
Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4854
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Понятно одно,четкого понимания у власти когда будет ВСЕ раздеребанено пока нет,поэтому пацакам нужно одеть цаки и сидеть в клетках,тобто "расслабляться есчо рано"...
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Плевать на этот кабмин. ЧП в стране нет, и кабмин не уполномочен кому-то, что-то запрещать
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у природи нарешті канікули: від людей відпочиває

Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1852
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А ЧТО БУДЕТ? СУД ЛИНЧА ДЛЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ И СЛУГ ЗЕЛЁНОГО ОСЛА ?
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8-ми відсоткові маргінали -порохоботи мріють про суд Лінча щодо решти... Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1058 Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1058
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Суд Грінча, похітітєля Рождєства, - судить будуть тих, хто ше не позєлєнєл...
Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7491
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чем дольше бардак, тем больше министры с президентом украдут.
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А они Северную Корею, как образец "управления" страной, себе в пример берут.
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Как отменить карантин, еще не весь малый и средний бизнес уничтожен, надо наоборот продлить чтобы экономика Украины уже окончательно превратилась в руины, а уж тогда путя да на белом коне спасет всех и вся развесит медальки на их ублюдочные тельца.
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Тим часом на дистанціному навчанні:
Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7329

Білі ведмеді живуть в Арктиці - це з іншого боку земної кулі
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Яке "Міносвіти" - такі і вчителі. Хоча... Вони не вчителі, а "урокодатєли".
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І поки не буде з/п 4000 долярів (як обіцяв ЗЕ) - ведмідя назад до Арктики не переселять
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Рекомендации ВОЗ изменились, "намордник" бесполезен и не спасает от заражения.
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Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ

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Узбагойтєсь, - Кабмін ващє могьот планіровать тільки, як хванєра над Паріжем!
Еті планєратори ішшо і нє такоє напланєрірують...
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А хто вас дебілів слухатиме?Українці вільна нація. Кабмін не планує достроково припиняти карантин, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5476
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твари скоро сидеть при свечях и грабить мусоров не то что магазины..
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