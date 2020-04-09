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 1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, в т.ч. з мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

9 квітня найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них 5 - із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, ПТРК, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ.

По захисниках Павлополя ворог випустив 5 мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм - чотири міни, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції біля Красногорівки і Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ п'ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

Читайте також: Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

З мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі - поблизу Оріхового. Поруч із Новгородським окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. У районі Кримського російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув один український військовослужбовець.

На кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах і рішуче відкидали ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187985
 
 
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Вечная и светлая память погибшему......... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.......
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Это грустно, конечно.

Но зелебобы! Как же так! Кто теперь зарабатывает на войне, а? Вот это вот "бизнес на крови, кококо", куда оно у вас пропало? Как там "просто перестать стрелять"?

Признавать ошибки будем или остаёмся на стационарном лечении?
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ГЕРОЇ не вмирають...
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3899

співчуття родині загиблого Героя...
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Светлая память. Кто помнит..... когда в последний раз была новость как ответным огнем уничтожили хотя бы одного?
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Дорогие Саудовцы, Вы не подписывали Будапештский Меморандум, но пожалуйста помогите нашему многострадальному Народу избавиться от навалы рашистского мордора.(желательно завтра)
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