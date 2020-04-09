 1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, в т.ч. з мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці 6 разів обстріляли позиції ЗСУ.

По захисниках Павлополя ворог випустив 5 мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах Об'єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм - чотири міни, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції біля Красногорівки і Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ п'ять разів порушили встановлений режим "Тиша".

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З мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем ворог упродовж дня обстріляв наші опорні пункти поблизу Хутора Вільний і двічі - поблизу Оріхового. Поруч із Новгородським окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. У районі Кримського російські найманці відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні загинув один український військовослужбовець.

На кожен обстріл з боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах і рішуче відкидали ворожу активність. Втрати противника уточнюються.