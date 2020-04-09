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 Економіка
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Все про:борг (189) неплатники (1) Донбасенерго (4)

 Криза неплатежів загрожує колапсом галузі, - "Донбасенерго"

Високий рівень нерозрахунків населення та інших споживачів електроенергії в період карантинних заходів може призвести до дефіциту коштів по ланцюгу від постачальників до генеруючих компаній, як наслідок генерація не матиме коштів для купівлі палива, проведення ремонтів, здійснення виплат персоналу, що в результаті може вести до колапсу в енергетичній галузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив комерційний директор ПАО "Донбасенерго" Олег Ларіонов, передає РБК-Україна.

"Першими цей удар відчують постачальники універсальних послуг та постачальник "останньої надії", потім - безпосередньо виробники електроенергії, які недоотримуватимуть кошти за товарну продукцію, отже, не зможуть здійснювати закупівлю палива, проводити ремонтні програми, розраховуватись з кредиторами та персоналом. Високий рівень несплати за електроенергію може призвести до колапсу у вітчизняній енергетиці та економіки країни в цілому", - зазначили в компанії.

В "Донбасенерго" також вважають, що зростання неплатежів за електроенергію буде мати негативні наслідки як для електроенергетики, так і для суміжних галузей - вуглевидобувної, залізниці та ін.

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За словами Ларіонова, дії уряду та парламенту в період карантину повинні бути направлені не тільки на стримання розповсюдження коронавірусної інфекції, але й на підтримку базових галузей промисловості, в тому числі внаслідок цільового бюджетного підтримання незахищених верств населення та стратегічних підприємств.

"На нашу думку, рішення, що дозволяють не сплачувати за спожиту електроенергію, взагалі неприпустимі, особливо в цей важкий для країни час", - додали в компанії.

Нагадаємо, 20 березня парламент прийняв закон "Про внесення змін в деякі законодавчі акти України, які спрямовані на упередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який передбачає на період карантину та місяця після нього заборону відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи й пені за затримку або несплату вартості цих послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187983
 
 
 Топ коментарі
 
Вот только не надо свистеть за высоки уровень недорассчетов населения. Кому вы впариваете. Население на 99,99% вам платит исправно. Попробуй иметь задолженность на пару копеек - через месяц отрубят наглухо электроэнергию.
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Для недопущения катастрофы придется продать виллу - дворец в Монако.. Как мы вам бедным соболезнуем.. сил просто нет.
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Для недопущения катастрофы придется продать виллу - дворец в Монако.. Как мы вам бедным соболезнуем.. сил просто нет.
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Думаю до этого не дойдет. Найдут возможность не поставлять бесплатную энергию. Остановят на ремонт или что ни будь подобное.
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В Украине из-за карантина закрілось более 700 тіс. предприятий потребителей єлектроєнергии... Так за что платить если нет потребления???
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Это еще только начало. Сейчас разные факторы начнут накладываться друг на друга. Пора срочно звать того у кого есть опыт разруливания таких ситуаций - бабу Юлю (не шучу).
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За 28 лет договорняков,живете как в Гондурасе,договаривайтесь дальше ( не шучу)
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А до этого мы катались как сыр в масле. Простите, какого вы года рождения?
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Не заплатил сразу отключают,туфта это все...30 лет плачу без единого долга и задержек...
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да этому сброду точно не грозит коллапс!! уже столько нажрались за эти годы
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Нет не верю Ринатка! Продай виллу в италии или франции а то я запутался и всё купи!
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На Коронвирус будут списывать все беды и свою ТУПОСТЬ Шариковскую...
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Снижай тарифы в ДЕСЯТЬ раз тогда будем платить ...может быть... а если нет то на ФИГ с пляжа ...
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На РАБссии праздник,салют в честь 75 летия освобождения Братиславы
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Вот только не надо свистеть за высоки уровень недорассчетов населения. Кому вы впариваете. Население на 99,99% вам платит исправно. Попробуй иметь задолженность на пару копеек - через месяц отрубят наглухо электроэнергию.
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Со всеми, по крайней мере некрупными предприятиями та же история.
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могу расчитаться котом--задолбал уже падло, жрёт больше чем я.пусть его ахметов кормить.
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а гулять с кем? без животных - только вдоль вонючих трасс.
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Не нужно нагнетать,если ваш хитрый хозяин ахметка продаст свою недвижимость на западе купленную им в предыдущие годы,то на эти сотни миллионов долларов он сможет содержать все свои компании несколько лет.
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Да ладно......... 28 марта компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова объявила о приостановке купонных выплат по еврооблигациям и некоторых других долгов. То есть объявила дефолт. Это при том, что по результатам прошлого года у компании чистая прибыль ДТЭК 2,25 млрд, а в 2018 - почти в 2 раза больше. Еще год назад он бы даже не заикнулся о таком, не то, чтобы провернуть. Но не-барыжная власть набрала в рот воды и молчит вот уже почти 2 недели. И что-то мне подсказывает, что сейчас из и так схлопнувшегося бюджета еще и ему отрежут приличный кусок пирога.
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Довести отрасль до такой степени, выжать все соки, что отрасль не может работать месяц без платежей от промышленности!!!
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Сосите лапу! Созданы все условия, препятствующие работе людей и предприятий. Так что и вы не исключение
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може вам еще и за газ заплатить?
вы эти ТЭЦ и облэнерго строили?
мы все в одной лодке
кого тошнит пускай плывет к куям собачьим
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Есть простое решение, национализировать, как Приватбанк!
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Ага, точно - людям не дают зарабатывать - чем платить?
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а это уже ответка за скорые или что там ахмет покупал. Вкинул пару лямов а выжмет миллиардов десять.
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Да пусть вернут компанию государству Украина, если им так тяжело.
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Совесть имейте заплатите за электроэнергию а то за хату в Лондоне нечем платить будет.
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а платежки за транспортировку газа вам не заплатить ? эти ворюги теперь за свет, газ и пр. коммуналку долго будут ждать, перетопчутся
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Тю, ну отключат на пару месяцев электроэнергию.
Невелика беда.

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