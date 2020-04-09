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 Тисячі вчителів та батьків на п'ятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині

Кілька тисяч вчителів і батьків візьмуть участь у п'ятиденній онлайн-конференції, з 13 до 17 квітня, щоб обговорити нагальні питання, що виникли у зв'язку з безпрецедентно тривалим карантином і переходом на домашнє навчання на невизначений період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, марафон отримав назву "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!"

Як школярам не втратити освітній ритм під час карантину? Чому вчителям важко дається дистанційна освіта? Як батькам на карантині одночасно працювати і створювати умови для навчання дітей? Що допоможе зберегти фізичне і психічне здоров'я під час пандемії?

"Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!" має на меті консолідувати зусилля педагогів, батьків та органів влади. Ініціює та організовує марафон найбільше в країні вчительське співтовариство EdCamp Ukraine, яке налічує вже понад 25 тис. учасників і стимулює реформу освіти. Ключові виступи на конференції будуть від представників МОН та інших органів влади, українського та іноземного експертних кіл - зокрема, представників і представниць практично всіх авторитетних педагогічних і батьківських спільнот.

Реєстрація триває до 12:00 10 квітня, участь безкоштовна і цього разу без конкурсного відбору.

Тисячі вчителів та батьків на пятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині 01

Крім освіти, на онлайн-марафоні обговорять, як об'єднати вчительську і батьківську спільноти для допомоги українським медикам, і запропонують конкретні корисні дії.

Конференція організовується спільно з Міністерством освіти і науки, провідними батьківськими й освітніми організаціями, за участі представників комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України і за магістральної підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187982
 
 
 Топ коментарі
 


Сергій Мельничук@SergeKremp





Уроки з перервами на новини від 112 - це спроба влити в голови дітей трохи телевізора, який вони не дивляться...
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позитивно! наконец-то родители знают, видят и могут помочь в обучении собственных детей, а не тупо спихнуть на 12 лет хз куда а потом тихо охреневать от того, что рядом выросло в лучшем случае. да и по тв контент вышел в плюс - не все же время одних дебилов показывать и передачи для умственно неполноценных - все однотипное надоедает, как бы там ни зомбировали и не показывали "звезд" и "нашу власть". а тут любой учитель, даже с вот такими огрехами даст фору любому "нашему" депутату \ министру (и их приближенным). я таки думаю и эффективнее и честнее в руководстве были бы (только конечно хрен кто их куда пустит).
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Я вот недавно ехал в маршрутке,и сидела рядом молодая мама з сыном(2-3 класс гдето).Она всю дорогу талдычила ему про 1 Мировую Войну.Я вспомнил замполита в армии.
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Сергій Мельничук@SergeKremp





Уроки з перервами на новини від 112 - це спроба влити в голови дітей трохи телевізора, який вони не дивляться...
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если это так, то это дно... и как минимум надо забрать лицензию. раньше даже были всякие постановы на таких "слишком умных"
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Просматривая с ребенком прирознавство 5 клас- узнал что белые медведи живут в Анктаррктиде- это полный писец ,чему они детей учат? Потом выростают Вятровичи всякие
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Не перемайся, касабе, з таким татом В'ятровичи у вашій родиніне з'являться. В будку, кацапсіна!
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отака вам, отака
школа від мертвечука

Тысячи учителей и родителей на пятидневной онлайн-конференции обсудят вопросы домашнего обучения на длительном карантине - Цензор.НЕТ 8691
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позитивно! наконец-то родители знают, видят и могут помочь в обучении собственных детей, а не тупо спихнуть на 12 лет хз куда а потом тихо охреневать от того, что рядом выросло в лучшем случае. да и по тв контент вышел в плюс - не все же время одних дебилов показывать и передачи для умственно неполноценных - все однотипное надоедает, как бы там ни зомбировали и не показывали "звезд" и "нашу власть". а тут любой учитель, даже с вот такими огрехами даст фору любому "нашему" депутату \ министру (и их приближенным). я таки думаю и эффективнее и честнее в руководстве были бы (только конечно хрен кто их куда пустит).
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а головне - що тепер освіта дітей є винятково справою їхніх родичів



Йозеф Кнехт@jozefkneht1 22 мин

Якщо білі ведмеді можуть жити на Антарктичному півострові, то чому Зеленський не може стати президентом. Школа по тєлєку робить з дітей інтелектуальних інвалідів. Якщо хтось став розумним, то це не завдяки, а всупереч потугам школи. Користь карантину в тому, що він підняв цілий пласт проблем
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Школа по телевізору - те саме, що навчання по Youtube. Тобто, це самостійне навчання, або навчання батьками дітей. Економічно неефективне, та й в плані освіти батьки часто виявляються непідготовленими до шкільної програми. І вчителі, в такому разі, непотрібні, бо не можуть пояснити матеріал як слід.
Є, однак, прецеденти онлайн-навчання для віддалених фермерських дітей у деяких країнах. Навчання проводять ті ж вчителі, невеликими класами, онлайн, і далі тестують дітей. Тільки таке навчання вимагає уваги вчителів до кожної дитини класу. Навряд чи це можна організувати в Україні.
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