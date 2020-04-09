 Тисячі вчителів та батьків на п'ятиденній онлайн-конференції обговорять питання домашнього навчання на тривалому карантині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, марафон отримав назву "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!"

Як школярам не втратити освітній ритм під час карантину? Чому вчителям важко дається дистанційна освіта? Як батькам на карантині одночасно працювати і створювати умови для навчання дітей? Що допоможе зберегти фізичне і психічне здоров'я під час пандемії?

"Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: Тримай п'ять онлайн, освіто!" має на меті консолідувати зусилля педагогів, батьків та органів влади. Ініціює та організовує марафон найбільше в країні вчительське співтовариство EdCamp Ukraine, яке налічує вже понад 25 тис. учасників і стимулює реформу освіти. Ключові виступи на конференції будуть від представників МОН та інших органів влади, українського та іноземного експертних кіл - зокрема, представників і представниць практично всіх авторитетних педагогічних і батьківських спільнот.

Реєстрація триває до 12:00 10 квітня, участь безкоштовна і цього разу без конкурсного відбору.







Крім освіти, на онлайн-марафоні обговорять, як об'єднати вчительську і батьківську спільноти для допомоги українським медикам, і запропонують конкретні корисні дії.

Конференція організовується спільно з Міністерством освіти і науки, провідними батьківськими й освітніми організаціями, за участі представників комітету з питань освіти, науки та інновацій у Верховній Раді України і за магістральної підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.