EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  4872  76
Матеріали за темою:
Все про:алкоголь (698) карантин (2484) COVID-19 (3374) обсервація (44) коронавірус (2033)

 Кабмін заборонив вживати алкоголь на обсервації

Уряд прийняв нову постанову, яка уточнює порядок проходження обсервації громадянами, що повернулися з-за кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, документ від 8 квітня опубліковано на сайті Кабміну.

Так, голови ОДА та КМДА визначають перелік спеціалізованих установ для організації обсервації. Медичний супровід також забезпечує місцева влада, як і харчування людей в обсервації. Однак їжу оплачують самі громадяни.

"Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв і речей, заборонених до зберігання) і зобов'язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації", - сказано в повідомленні.

Це означає, що випити на обсервації не вийде, проте в документі написано, що алкоголь не можна "отримувати", тобто, якщо у вас спиртне було з собою, то постанова прямо не забороняє вам випити. Водночас слід уточнити - якщо це не порушує правил, встановлених адміністрацією обсерватора.

Також адміністрація має забезпечити персонал засобами індивідуального захисту і загалом відповідає за інфекційний контроль в обсерваторі.

Читайте також: У столиці підготовлено 4 бази для обсервації киян, які повертаються з-за кордону, - Кличко. ВIДЕО

Громадський порядок біля обсерваторів і під час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.

Слід зазначити, що не всі люди, які перетинають кордон, зобов'язані відправитися на обсервацію. Винятки існують для:

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;

водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів;

членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;

членів поїзних і локомотивних бригад.

Однак виняток працюватиме, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, інфікованою коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187975
 
 
 Топ коментарі
 
Бла-бла-бла. Очередное постановление ни о чём. Как и вся эта власть.
 показати весь коментар
 
А пи-пи можно Или только обсерваться))))
 показати весь коментар
 
Ну это туже совсем инквизиция Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 1795
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Говорят, что раньше йог мог
Ни черта не бравши в рот, - год,
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют.

А что же мы? - и мы не хуже многих.
Мы тоже можем много выпивать.
И бродят многочисленные йоги,
Их, правда, очень трудно распознать.

Владимир Высоцкий
 показати весь коментар
 
 
Отпустите меня в Гималаи с карантина, отпустите меня насовсем!
А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съееееем)) М Распутина.
 показати весь коментар
 
 
-Що таке -клубок змій, які цілуються...?
-Нинішня влада...
-Хто, щоб попасти в ціль - стріляє навмання ?
-Нинішня влада...
-Чим відрізняється трагедія від комедії?
-Діями нашої влади...
-Хто бив себе в груди, запевняючи, що ніякого зросту цін не допустять?
-Наша влада...
-Хто є самим небезпечним нищівником України:Путін, чи пандемія?
-Неандертальці у владі*
-Хто є найбіднішим в Європі?
-Наша вла.. , пардон - Наш народ...
-Кого вішають, а кого підвішують?
-Наш народ.,.
-Пардон. Якщо влада ваша..., ви - найбідніші, вас підвішують, а інколи і вішають, так, може й сам народ в чомусь винуватий?
-В незмінності і багатогранності..... своїх ролей - терпил і цапів-відбувайлів - одночасно...
=================================================
* Неандертальці викопний вид вимерлих людей, які являли собою тупикову гілку розвитку людства - вимерли, не витримавши конкуренції з боку людини розумної...Хоча і обсяг мозку був приблизно, як і у Homo sapiens. Але мали хронічне запалення вух і нічого не чули...
 показати весь коментар
 
У укр власти отсутствует чувство меры и разум. Если приказал - обеспечь выполнение, не можешь обеспечить - помолчи, сойдешь за умного.
 показати весь коментар
 
 
Бла-бла-бла. Очередное постановление ни о чём. Как и вся эта власть.
 показати весь коментар
 
 
А пи-пи можно Или только обсерваться))))
 показати весь коментар
 
 
Если не до бежишь, то точно обсервируешься..
 показати весь коментар
 
 
Можна. У першу чергу приміщення Какабміну , разом зо всим вмістом.
 показати весь коментар
 
 
Последней 'радости' народ лишают, караул.. 😂
 показати весь коментар
 
 
ха ха ха) как будете контролировать,тупоголовые?
 показати весь коментар
 
 
А что есть еще и такие, которые выпивают при таких условиях?.......☹️

Мда.......☹️☹️☹️
 показати весь коментар
 
при таких условиях скорее всего выжить невозможно,если не употреблять Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9827
 показати весь коментар
 
 
Ну а что предлагаеш делать, когда тебя закрыли дома без права выйти на улицу?
Это не "обсервация" а "СИЗО".
 показати весь коментар
 
 
Действительно сложно......, но все равно - не повод выпивать.......
 показати весь коментар
 
А что в этом такого неадекватного, имеется ввиду накотить по пятьдесят, если ты полон сил и здоровья, пробежав между капель? А вот курить я точно не советую. В любой ситуации. Одна выкуренная сигарета парализует эвакуационную функцию эпителия бронхов минимум на сутки, со всемпи вытекающими последствиями. Курение табака, как по мне - самое бестолковое увлечение человечества.
 показати весь коментар
 
Согласна с Вами....., но из прочитанного поняла (возможно не совсем правильно), что происходят постоянные пьянки до самого не могу........
 показати весь коментар
 
Інгрід, ти згадай, що купувала фрау Ангела збираючись на обсервацію)). До речі, я її підтримала
 показати весь коментар
 
 
Хм, а мы уже в обсервации или еще нет? Где мы вообще?
 показати весь коментар
 
 
в жопе. уже год. Вы не чувствуете специфического запаха?
 показати весь коментар
 
 
Или в цирке или в дурдоме. Всё зависит от того, как вы относитесь к ситуации. Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 3274
 показати весь коментар
 
 
SANDY , чому м'який знак не поставили ? За правописом треба слідкувати ! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9641 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 5063
 показати весь коментар
 
 
українською мало б бути "гівнюки"... але ж ніхто не зрозуміє
 показати весь коментар
 
неначасі ...ще так багато всього потрібно протурборежимити ...а хто допоможе як не свинарчуки
 показати весь коментар
 
Потому что если так долго глушить алкоголь - можно спиться. Потомство должно быть здоровое.
 показати весь коментар
 
 
Тогда на обсервации надо запретить еще и презервативы.
 показати весь коментар
 
 
кибнет рахобанов высерал очередную муйню...
 показати весь коментар
 
 
как то не в духе современности. было бы лучше, если бы "кабмин разработал алгоритм потребления алкоголя при обсервации путём его исключения" )
 показати весь коментар
 
 
Так, в духе современности. Употребить *уйло при обсервации путьом его исключения из потребления боярішника... Ждите сенсаций, куйни, расследований! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 9870
 показати весь коментар
 
 
Шмыгаль шмаркнул носом.. Как говорил один дипломат, - "дебилы, ***"
 показати весь коментар
 
 
каждый день бухаю ... что еще дома делать .... работаю и бухаю ...впрочем как и последние лет пять. Всем советую - ваще норм!
 показати весь коментар
 
 
И закусывать теперь людям нельзя... Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 5312
Ждем следующего запрета. Как ни крути... а больше двух не собираться говорит о том, что либо все дамы начнут рожать. либо все мужики превратятся в ... (ну вы поняли). Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 476
 показати весь коментар
 
 
А кокс-таки можно? Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 6076 Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 8135 Зеля - наш коксогон! Кабмин запретил употреблять алкоголь на обсервации - Цензор.НЕТ 7137
 показати весь коментар
 
 
Теперь меня в Украину совсем не заманишь.
 показати весь коментар
 
тогда всем абсерваторам нужно выдать мобильные алкотестеры, как стоят в многих транспортных средствах в Европе
 показати весь коментар
 
"Лица, которые находятся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации", - говорится в сообщении.
Это означает: "Со своим нельзя!".
 показати весь коментар
 
 
Сразу видно -
этот посиделки Айтишников !
 показати весь коментар
 
Вчера говорили, что процент счастливых дебилов на карантине - 73%
Интересно, а сегодня какой процент?
 показати весь коментар
 
 
"Пусть нас не дразнят, бухать мьі будем
И в светльій праздник, и в шуме буден.
Иного нету у нас пути
От пессимизма себя спасти..."
(Пародія 1985 року на комсячу пісеньку Пахмутової)
 показати весь коментар
 
 
кабмин уже ничего не может, и ничего не контролирует.
 показати весь коментар
 
 
Скоро кабмин запретить болеть на обсервации. Ждите!
 показати весь коментар
 
 
Давно говорила, что принудительная обсервация такая какая она в Украине хуже тюряги (не погулять, не покормят), в подтверждение еще и этот пиз..ц добавился.
 показати весь коментар
 
 
ПИТЬ или НЕ ПИТЬ ..вот в чём вопрос ,сгореть на мой взгляд всё-таки приятнее от коньяка с вискарём ,чем от вируса поганого ...
 показати весь коментар
 
 
щаас ...лядь ...може ще й труси у зелений горошок , ні ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору