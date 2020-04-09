 Кабмін заборонив вживати алкоголь на обсервації

Як передає Цензор.НЕТ, документ від 8 квітня опубліковано на сайті Кабміну.
Так, голови ОДА та КМДА визначають перелік спеціалізованих установ для організації обсервації. Медичний супровід також забезпечує місцева влада, як і харчування людей в обсервації. Однак їжу оплачують самі громадяни.
"Особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв і речей, заборонених до зберігання) і зобов'язані дотримуватися правил, встановлених адміністрацією місця обсервації", - сказано в повідомленні.
Це означає, що випити на обсервації не вийде, проте в документі написано, що алкоголь не можна "отримувати", тобто, якщо у вас спиртне було з собою, то постанова прямо не забороняє вам випити. Водночас слід уточнити - якщо це не порушує правил, встановлених адміністрацією обсерватора.
Також адміністрація має забезпечити персонал засобами індивідуального захисту і загалом відповідає за інфекційний контроль в обсерваторі.
Громадський порядок біля обсерваторів і під час транспортування туди людей забезпечують МВС, поліція і Нацгвардія.
Слід зазначити, що не всі люди, які перетинають кордон, зобов'язані відправитися на обсервацію. Винятки існують для:
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;
водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів;
членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден;
членів поїзних і локомотивних бригад.
Однак виняток працюватиме, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, інфікованою коронавірусом.
Ни черта не бравши в рот, - год,
А теперь они рекорд бьют -
Все едят и целый год пьют.
А что же мы? - и мы не хуже многих.
Мы тоже можем много выпивать.
И бродят многочисленные йоги,
Их, правда, очень трудно распознать.
Владимир Высоцкий
в Гималаис карантина, отпустите меня насовсем!
А не то я завою, а не то я залаю, а не то я кого-нибудь съееееем)) М Распутина.
-Нинішня влада...
-Хто, щоб попасти в ціль - стріляє навмання ?
-Нинішня влада...
-Чим відрізняється трагедія від комедії?
-Діями нашої влади...
-Хто бив себе в груди, запевняючи, що ніякого зросту цін не допустять?
-Наша влада...
-Хто є самим небезпечним нищівником України:Путін, чи пандемія?
-Неандертальці у владі*
-Хто є найбіднішим в Європі?
-Наша вла.. , пардон - Наш народ...
-Кого вішають, а кого підвішують?
-Наш народ.,.
-Пардон. Якщо влада ваша..., ви - найбідніші, вас підвішують, а інколи і вішають, так, може й сам народ в чомусь винуватий?
-В незмінності і багатогранності..... своїх ролей - терпил і цапів-відбувайлів - одночасно...
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* Неандертальці викопний вид вимерлих людей, які являли собою тупикову гілку розвитку людства - вимерли, не витримавши конкуренції з боку людини розумної...Хоча і обсяг мозку був приблизно, як і у Homo sapiens. Але мали хронічне запалення вух і нічого не чули...
Дадим стране угля!!!
Мда.......☹️☹️☹️
Это не "обсервация" а "СИЗО".
Ждем следующего запрета. Как ни крути... а больше двух не собираться говорит о том, что либо все дамы начнут рожать. либо все мужики превратятся в ... (ну вы поняли).
Кабмін затвердив порядок обсервації громадян, які повертаються в Україну (ДОКУМЕНТ)
Это означает: "Со своим нельзя!".
этот посиделки Айтишников !
Интересно, а сегодня какой процент?
И в светльій праздник, и в шуме буден.
Иного нету у нас пути
От пессимизма себя спасти..."
(Пародія 1985 року на комсячу пісеньку Пахмутової)