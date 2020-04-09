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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (7637) психологи (35)

 За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян

За перший день роботи віртуальної платформи емоційної підтримки киян її послугами скористалися більше 10 000 жителів столиці.

Про це Укрінформу повідомили в Освітньому хабі міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен киянин має можливість щоденно і абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн-консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину" - зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" департаменту освіти і науки Бадрі Лолашвілі.

Крім допомоги психолога, на платформі є навчання онлайн, онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв. Впродовж всього часу карантину на платформу обіцяють додавати нові послуги.

Віртуальну платформу емоційної підтримки киян запустили в середу, 8 березня. За словами мера Києва Віталія Кличка, з жителями столиці майже цілодобово спілкуються 20 фахівців.

Скористатися послугами платформи можна за цією адресою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187969
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте будемо онлайн їсти і пити!
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это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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тогда уже надо проводить и диджитализацию канализации....
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это ж скоко надо живых психологов на одних киевлян? и сколько времени занимает тогда одна "консультация"? вероятно, паралельно с ботами-диагностами, запустили в работу ещё и ботов-психологов ))
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Щось мало віриться в таку статистику... За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 403
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почему бы нет. вещать благоглупости совсем нетрудно.
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А таких фахівців море в Україні? За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 705
Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина" Источник: https://censor.net.ua/n3187969
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Психологи нашли заработок и развлечение по телефону.

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Залог психического здоровья ребёнка - своевременная психотерапия. За пару лет до его зачатия.
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Виртуальную платформу эмоциональной поддержки киевлян запустили в среду, 8 марта. По словам мэра Киева Виталия Кличко, с жителями столицы почти круглосуточно общаются 20 специалистов. Источник: https://censor.net.ua/n3187969За умови що ці 20 фахівців працюють цілодобово - виходить наступне:

По 500 осіб на одного фахівця.
1440 хвилин в 1-й добі.
На 1 особу припадає 2,88 хв.

Дійсно висококваліфіковані - за такий час індивідуальну консультацію надати За день психологи бесплатно проконсультировали онлайн более 10 тысяч киевлян - Цензор.НЕТ 8722
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Розкажіть про це нашим Лікарям ...- як їм самим вижити
В Італії внаслідок пандемії коронавірусу померли вже 100 медичних працівників.

За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян - Цензор.НЕТ 2373
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