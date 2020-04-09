 За день психологи безкоштовно проконсультували онлайн понад 10 тисяч киян

Про це Укрінформу повідомили в Освітньому хабі міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен киянин має можливість щоденно і абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн-консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину" - зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" департаменту освіти і науки Бадрі Лолашвілі.
Крім допомоги психолога, на платформі є навчання онлайн, онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв. Впродовж всього часу карантину на платформу обіцяють додавати нові послуги.
Віртуальну платформу емоційної підтримки киян запустили в середу, 8 березня. За словами мера Києва Віталія Кличка, з жителями столиці майже цілодобово спілкуються 20 фахівців.
Скористатися послугами платформи можна за цією адресою.
Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту образовательного хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина" Источник: https://censor.net.ua/n3187969
По 500 осіб на одного фахівця.
1440 хвилин в 1-й добі.
На 1 особу припадає 2,88 хв.
Дійсно висококваліфіковані - за такий час індивідуальну консультацію надати
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