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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Меркель (682) COVID-19 (3374)

 Меркель заявила, що бачить "проблиск надії" в ситуації з коронавірусом у Німеччині

Німецький канцлер Ангела Меркель у ситуації з коронавірусом у Німеччині побачила "проблиск надії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відеоконференції керівників фракції правлячого блоку ХДС/ХСС, передає DW.

Як заявила Меркель, карантинні заходи в Німеччині почали приводити до згладжування кривої зростання кількості заражених, у зв'язку з чим з'явився "проблиск надії". Вона також підкреслила, що німецькому уряду поки вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Зростання кількості нових зареєстрованих випадків інфікування пом'якшується, ми бачимо, що він - лінійний швидше, ніж динамічний, експоненціальний, свідками чого ми були в середині березня", - зазначив він.

Читайте також: У Меркель не підтвердився коронавірус, вона вийшла з карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187966
 
 
 Топ коментарі
 
- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
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еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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повезло ей, шо хуйло своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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- Это правда, что у нас лечат от одного, а умирают совсем от другого?
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
 показати весь коментар
 
 
еще один.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
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Ну что касается смертности немцы и правду молодцы.
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может нет, а может да. есть мнение, что процент выявления инфицированных в среднем около 10 и сильно варьирует в зависимости от страны. просто в Германии он может высоким.
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У Німеччині проктологи освоїли професію ...екстрасенсів.
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Остаётся порадоваться за людей и немного позавидовать...
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Я вот живу в "РАЙцентре"-ни Короны,ни СПИДА;трипака даже днем с огнем не найдешь,кроме по телеку.
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Меркель - очень мудрая женщина -математик.Проходит между капель дождя по лезвию бритвы.Сколько на её голову вылили помоев за приём мусульманских беженцев!! Однако Германия их перемелет и сделает немцами.С её уходом Германия погрузится в хаос при помощи Плешфюрера.
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Риббентропша - КГБ-шная проститутка уничтожившая (увидишь) Европу по приказу путена.
шваль газпромовская - как почти вся верхушка нациков...
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Нехай подивиться ***** вглаза і ще не те побачить, як і Бубочка.
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повезло ей, шо ***** своих военных вирусологов в помощники не наприсылал "безвозмездно" ))
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07.04.2020.
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд. Также в течение последних суток значительно возросло количество умерших - на 173. В понедельник зарегистрировали 92 смерти.
Всего в Германии (на 07.04.20) от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
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Это меньше, чем умирает за день от других болезней.
Так в чем смысл карантина?
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Нк, люфтганза ей заявила, что теряет 1 млн евро каждый час и предложила компенсировать свои убытки, в случае продолжения карантина.
На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина.
Так, что Германия не будет продлевать карантин, я так думаю.
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"На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина" -- враньё​
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Не кизди, мой зять работает на таком предприятии.
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Не читала видать тётка, ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ ...
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Все будет зависеть от «динамики» после этих выходных (в воскресенье здесь Пасха) и многие подумывают посетить близких(!!!) родственников........
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Угу, в Италии близких родственников все разместили в домах престарелых и кинулись их навещать.
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На счет Италии не знаю......, но здесь (в Германии) действительно не посещают родственников в домах престарелых.......А вот сестер/братьев/родителей (если здоровы) - можно.......
Хотя Мекленбург-Форпомен - закрыт полностью........и если(!!!) не ошибаюсь также Бавария ......
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Ходят слухи, что динозавры вымерли от коронавируса. Но надеялись они до последнего.
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Якщо карантином розтягувати в часі , то проблєски можна рікбачити...
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Меркель бредит. В Германии рост ускоряется. Скоро они догонят Италию и Испанию.
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Якої такої надії? В Німеччині має перехворіти 70 відсотків населення.Так що маєте чекати цього декілька років.
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