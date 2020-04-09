 Меркель заявила, що бачить "проблиск надії" в ситуації з коронавірусом у Німеччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на відеоконференції керівників фракції правлячого блоку ХДС/ХСС, передає DW.
Як заявила Меркель, карантинні заходи в Німеччині почали приводити до згладжування кривої зростання кількості заражених, у зв'язку з чим з'явився "проблиск надії". Вона також підкреслила, що німецькому уряду поки вдається не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.
Позитивну динаміку підтвердив і міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.
"Зростання кількості нових зареєстрованих випадків інфікування пом'якшується, ми бачимо, що він - лінійний швидше, ніж динамічний, експоненціальний, свідками чого ми були в середині березня", - зазначив він.
- Нет! У нас от чего лечат, от того и умирают.
- куда вы меня везете?
- в морг.
- но я жив!
- доктор сказал в морг, значит в морг.
шваль газпромовская - как почти вся верхушка нациков...
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд. Также в течение последних суток значительно возросло количество умерших - на 173. В понедельник зарегистрировали 92 смерти.
Всего в Германии (на 07.04.20) от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
Так в чем смысл карантина?
На больших предприятиях провели собрания и предупредили о массовых увольнениях в случае продолжения карантина.
Так, что Германия не будет продлевать карантин, я так думаю.
Хотя Мекленбург-Форпомен - закрыт полностью........и если(!!!) не ошибаюсь также Бавария ......