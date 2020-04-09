 Стоїть питання про жорстке закриття ринків по всій Україні у зв'язку з недотриманням протиепідемічних норм, - глава Нацполіції Клименко

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому він зазначив, що рішення про роботу ринків ухвалює місцева влада.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Iнтерфакс-Україна" Клименко назвав серйозною проблемою недотримання ринками рекомендованих вимог щодо недопущення розповсюдження коронавірусу.

"Рішення головного державного санлікаря було витлумачено не зовсім коректно - це рекомендації, при дотриманні яких саме санітарно-гігієнічних умов ринок може відкритися і працювати. Насправді роботу ринку дозволяє місцева влада", - сказав глава Нацполіції.

"На жаль, бачимо, що з 300 ринків, які зараз ще працюють на території України, багато які не дотримуються визначених норм. Тому стоїть питання про жорстке закриття ринків, як це зробила влада в Києві, Київській області та низці інших областей", - додав Клименко.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботи незважаючи на запроваджений карантин у країні.

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