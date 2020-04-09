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 Суспільство
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Все про:Ярославський (59) COVID-19 (3374)

 Ще 100 тис. ПЛР-тестів від Ярославського прибули в Україну, Харкову дісталося 9 тис.

З Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за $ 850 тис. купив для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Про це повідомляє пресслужба DCH, передають Українські новини.

Як відомо, раніше Ярославський завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати доставку в Україну першої партії гостродефіцитних у світі високоточних ПЛР-тестів. Ще 24 березня до Києва прибули 50 тис. таких лабораторних тест-систем.

Рідний для бізнесмена Харківський регіон отримав 5000 ПЛР-тест-систем з першої партії і зараз ще 9000 тест-систем з другої. Головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота подякувала Ярославському за те, що він забезпечив регіон ПЛР-тестами: "Хочу подякувати Олександру Ярославському за те, що їх купив. Спасибі величезне! Кількість тест-систем дозволить закрити поточні потреби регіону, а нам дасть можливість істотно розширити аудиторію тестованих на коронавірус. Ми зможемо оперативно виявляти хворих, тим самим мінімізуючи поширення цього вірусу".

ЗМІ оцінюють фінансовий внесок Олександра Ярославського в боротьбу з коронавірусом в Україні 391 млн грн. Крім закупівлі ПЛР-тестів, бізнесмен також перерахував $1,15 млн за 50 апаратів ШВЛ, які виробляє німецька компанія, що спеціалізується саме на цьому виді медобладнання.

Крім того, Ярославський спільно з міською владою Харкова забезпечує місцевих пенсіонерів наборами продуктів і ліків – станом на сьогодні за цією програмою закуплено 150 тис. пайків і 40 тис. аптечок. А за результатами антикризової наради 19 березня у приміщенні, що належить бізнесменові готелі Kharkiv Palace харківські підприємці закупили за прямими договорами з постачальниками ще на $2,4 млн необхідних для протидії епідемії товарів медпризначення. Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко високо оцінив роль Олександра Ярославського в боротьбі з коронавірусом: "Він дуже відповідально підходить до того, про що ми просимо, він реально допомагає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187964
 
 
 Топ коментарі
 
Завіз невідомо якої якості вантаж з Китаю, і одразу ж антимонопольний комітет України дозволив банк Пінчука купити! Такий ось збіг!
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Вот и хорошо) а зебобикам уже не надо -у них в вайбере чат-бот есть
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Это не тот хлам что ничего не показывают у зараженных случайно.
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Завіз невідомо якої якості вантаж з Китаю, і одразу ж антимонопольний комітет України дозволив банк Пінчука купити! Такий ось збіг!
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А вам Зеленский с братанами Ермаками завезёт. Ще 100 тис. ПЛР-тестів від Ярославського прибули в Україну, Харкову дісталося 9 тис. - Цензор.НЕТ 29
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Видно попросили с уважением...Иначе никак.
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Молодец. А сколько от Коломойского и его подельников тестов прибыло в Украину? А от семьи Зеленских лично, а не за бюджетные деньги? А от Ермаков братьев? А от Ахметова и Пинчука с Франчук? Потомки Шарикова, ЗеДятлы, не подскажите?
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А это реальные или виртуальные тесты? Если посчитать сколько все завезли тестов за последние недели...... то несколько миллионов, а может и десятков получится... А вчера главный санврач отчитался, что с начала года проведено 7 500 тестов.... А что с остальными делают? Или они всё таки виртуальные?
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В Германии делается 30 тыс. тестов ежедневно. Другими словами 100тыс. хватит на 3 дня. Одноразового тестирования маловато, надо делать регулярно. В общем я вижу пиар, некомпетентность и... за прощённые налоги маловато будет. Да что хотеть от Зебила, не напортачил и уже хорошо. Хотя не могу такое вспомнить.
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