 Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на отримані від джерел матеріали, в яких зазначено, як розподілялася посилка з Китаю.

Згідно з документом, 23 березня в Україну з КНР прибуло понад 144 тис. експрес-тестів. Більшість із них розподілили по областях - в середньому по 5 тис. 800 на один регіон.

При цьому майже таку саму кількість медичних виробів, що виділяються на одну область, отримали ДУС і парламент. У матеріалах сказано, що експрес-тести мали відправити на склад державного підприємства "Укрвакцина" в Обухові Київської області.

Директор даного ДП Станіслав Трут у коментарі виданню спочатку пообіцяв дізнатися, чи отримувало ДУС тести, але через деякий час заявив: "Говоримо вам офіційно, що експрес-тестів "Укрвакцина" ніколи не отримувала".

"І, звичайно, ми їх (Державному управлінню справами. - Ред.) ніколи не передавали", - сказав Трут і обірвав розмову.

У відповідях на запити журналістів ДУС і Апарат Верховної Ради не підтвердили отримання китайських тестів.