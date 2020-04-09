EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  1783  22
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7437) ДУСЯ (34) карантин (2484) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ

Державному управлінню справами і Верховній Раді виділили 5 тисяч експрес-тестів на коронавірус із китайського вантажу, доставленого 23 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" із посиланням на отримані від джерел матеріали, в яких зазначено, як розподілялася посилка з Китаю.

Згідно з документом, 23 березня в Україну з КНР прибуло понад 144 тис. експрес-тестів. Більшість із них розподілили по областях - в середньому по 5 тис. 800 на один регіон.

При цьому майже таку саму кількість медичних виробів, що виділяються на одну область, отримали ДУС і парламент. У матеріалах сказано, що експрес-тести мали відправити на склад державного підприємства "Укрвакцина" в Обухові Київської області.

Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 01

Директор даного ДП Станіслав Трут у коментарі виданню спочатку пообіцяв дізнатися, чи отримувало ДУС тести, але через деякий час заявив: "Говоримо вам офіційно, що експрес-тестів "Укрвакцина" ніколи не отримувала".

"І, звичайно, ми їх (Державному управлінню справами. - Ред.) ніколи не передавали", - сказав Трут і обірвав розмову.

У відповідях на запити журналістів ДУС і Апарат Верховної Ради не підтвердили отримання китайських тестів.

Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 02Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187962
 
 
 Топ коментарі
 
Вы не мародеры,вы КРЫСЫ-МАРОДЕРЫ
 показати весь коментар
 
Зебилы!
Как вам ваш кровью выстраданный "прастой парень из нарида"? Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 8836
 показати весь коментар
 
Год после окончания эпохи бедности и брехни
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Год после окончания эпохи бедности и брехни
 показати весь коментар
 
 
А кто сказал, что вас считают народом? Вспомните Яныка с выражением: "Что этому быдлу еще пообещать?"
 показати весь коментар
 
І це коли ж ДУСя щось "проносила поза себе"????
 показати весь коментар
 
 
правильно, это и депутатов и депутуток проверять нужно, их любовниц и любовников с семьями
 показати весь коментар
 
 
да семья у нас большая, крепчайте зелебобики и о вас вспомним, но в следующий раз Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 9609
 показати весь коментар
 
 
Зебилы!
Как вам ваш кровью выстраданный "прастой парень из нарида"?
 показати весь коментар
 
 
Так он же о Пете заботится, а то хрен его знает, что он мог привезти из Испании.
 показати весь коментар
 
Столицу Омана закрыли на карантин.
 показати весь коментар
 
 
Ну очень "весомое" доказательство скрин кусочка листа Exel.
Я за минуту с десяток таких "доказательств" сделать могу.
 показати весь коментар
 
ну, если врут, то зеленая вошь подаст на них заяву в ГБР и прокуратуру, не так ли? Рада и ГУД получили 5 тыс. коронавирус-тестов из китайского груза. Официально эту информацию отрицают, - СМИ - Цензор.НЕТ 393

вон бубачка даже на двух девушек заявы подал - перепужали его до смерти, до сих пор поносом страдает.
а уж на "столь наглую ложь" - наверняка подаст, правда?
 показати весь коментар
 
 
Зелёную падаль вешать и стрелять на каждом углу.
 показати весь коментар
 
 
Для себе ПЦР-тести, а для народу - експрес-г...мно китайське.
 показати весь коментар
 
 
Ну вообще-то пишут как раз об экспресс тестах.
Чукча не читатель, он писатель?
 показати весь коментар
 
Так вот где тесты оказываеться, а то самолёты прилетают из Китая регулярно, а вот где тесты было не понятно, т.к. людям их делают только если им совсем плохо, а контактным без симптомов делать не хотят. Зато депутатам всем сделают. И даже не по одному разу.
 показати весь коментар
 
 
Ну там же явные симптомы, Вы только на ряшку Зели посмотрите - распух от коронавируса уже...
 показати весь коментар
 
 
"Правительство на другой планете живет, родной"
Кин-дза-дза
 показати весь коментар
 
Шо - такі по дорозі прихватизували?
Знов весна - може вже накінець пора саджати?
 показати весь коментар
 
мародерные мрази зелеНЫе!
сразу после карантина зелЮ и его банду будем гнать палками на ростов! Рада і ДУС отримали 5 тис. коронавірус-тестів із китайського вантажу. Офіційно цю інформацію заперечують, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5146
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору