 Разумков проведе нараду з керівництвом фракцій вранці 10 квітня

Про це повідомила прессекретарка спікера Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Завтра запланована нарада керівництва парламенту з главами фракцій і груп. Розпочнеться близько 09:00", - уточнила вона.

Водночас Туній не уточнила, що саме буде обговорюватися під час наради.

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Нагадаємо, раніше Разумков анонсував нове позачергове засідання Ради. За його словами, воно відбудеться в понеділок, 13 квітня.