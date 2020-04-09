 Разумков проведе нараду з керівництвом фракцій вранці 10 квітня

Про це повідомила прессекретарка спікера Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Завтра запланована нарада керівництва парламенту з главами фракцій і груп. Розпочнеться близько 09:00", - уточнила вона.
Водночас Туній не уточнила, що саме буде обговорюватися під час наради.
Нагадаємо, раніше Разумков анонсував нове позачергове засідання Ради. За його словами, воно відбудеться в понеділок, 13 квітня.
«А нам говорят: 147 плати», - возмутился он. Это на 20 долларов выше контрактной цены (127 долларов), к которой плюсуется надбавка «дочек» «Газпрома» при продаже облгазам.«Что мы можем сегодня сказать по Союзному государству? Как оно будет развиваться?» - заявил Лукашенко, комментируя газовый вопрос.Издание напоминает, что с апреля Беларусь начала закупать российскую нефть по цене 4 доллара за баррель.
***Правильное требованием Лукашенко! Фашистскую Россию и Путина сейчас нужно побыстрее добивать….