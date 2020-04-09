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 Політика України
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Все про:ВР (7437) Разумков Дмитро (449)

 Разумков проведе нараду з керівництвом фракцій вранці 10 квітня

У п'ятницю, 10 квітня, у Верховній Раді відбудеться нарада керівництва парламенту з главами фракцій і груп.

Про це повідомила прессекретарка спікера Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Завтра запланована нарада керівництва парламенту з главами фракцій і груп. Розпочнеться близько 09:00", - уточнила вона.

Водночас Туній не уточнила, що саме буде обговорюватися під час наради.

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Нагадаємо, раніше Разумков анонсував нове позачергове засідання Ради. За його словами, воно відбудеться в понеділок, 13 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187961
 
 
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***Правильное требованием Лукашенко! Фашистскую Россию и Путина сейчас нужно побыстрее добивать….
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Ага, и ещё по утрам он любит поссать. А новость то в чём?
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