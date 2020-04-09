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 Суспільство
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 База адрес хворих на коронавірус киян - це фейк, - СБУ

Опублікована напередодні одним із пропагандистських ЗМІ база адрес киян, які нібито заразилися коронавірусом, не відповідає дійсності. Насправді за цими адресами не живуть люди, хворі COVID-19.

Про це "Суспільному" повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Облік хворих ведуть кілька установ, зокрема Національна поліція і Київський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше одне з видань опублікувало базу з нібито адресами киян, які захворіли на коронавірус. Публікація викликала суспільний резонанс і хвилю критики на адресу ЗМІ, яке публікує особисті дані людей, а також тих, хто надав ці дані. Зокрема, користувачі соцмереж звертали увагу, що за деякими адресами немає квартири або будинку, а розташовані виключно нежитлові приміщення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187960
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, а чого ж не назвали джерело публікації? База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ - Цензор.НЕТ 461
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Может и фейк но некоторые адреса верные
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Иванов,это явная кацапская провокация и такое могут делать только кацапы - сатанисты с отбитыми мозгами. Они думают, что украинцы начнут убивать больных? Это такие у них сатанячьи мысли, раз они такое творят? Выродки и ублюдки свинокацапские.
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Ну, а чого ж не назвали джерело публікації? База адресов заболевших коронавирусом киевлян - это фейк, - СБУ - Цензор.НЕТ 461
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Надіслала через вайбер знайома лікарка. Знаючи що я вважаю "вести" найогиднішим виданням: https://vesti.ua/people/gde-v-kieve-zafiksirovan-covid-19-vesti-publikuyut-ulitsy-i-nomera-domov
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то не фейк, а актівноє мєропріятіє ру
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Вроде бы за распространение фейков о коронавирусе у нас наказание предусмотрено. Но пророссийские медведчуковские Вести за эту публикацию, я так понимаю, никто наказывать не собирается? Там же Гужва - друг Портнова и Дубинского...
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Под пропагандистским СМИ подразумеваются скорее всего Вести, но там опубликованы только дома с вирусом, без квартир и фамилий, так что никакие личные данные не разглашены.
"Опираясь на данные, полученные от наших источников в медицинских кругах, "Вести. Люди" публикуют адреса домов, где обнаружен Covid-19"
Как видим, речь идет об "агентурных" источниках, так что Вести и не гарантировали абсолютную точность.
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Ну так закрийте те видання, хай не сіють паніку, посилаючись на закони під час карантину. У подальшому будуть більш обачними
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