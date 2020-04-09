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 На Харківщині затримано групу "чорних лісорубів", до якої входили поліцейські, - прокуратура

У Харківській області чотирьох поліцейських підозрюють у "кришуванні" незаконної порубки деревини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначається, що чотирьом співробітникам Валківського ОП ГУНП в області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень і пособництва в порубці лісу (ч.3 ст.365, ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України). Також за фактом вирубки деревини повідомлені про підозру 11 жителям Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

За даними слідства, протягом 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Так вказаний чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників місцевих органів поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура на Харківщині прийшла з обшуками в поліцію: розслідується кришування вирубки лісу

Зазначається, що поліцейські систематично за грошову винагороду "кришували" незаконні схеми "чорних лісорубів" — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження вказаних злочинів, та іншим чином вживали заходи щодо усунення перешкод у вчиненні злочинів вищевказаною групою.

За даними прокуратури, серед підозрюваних четверо поліцейських – оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції та два поліцейських сектору реагування патрульної поліції.

Згідно з висновком експерта та розрахунку спеціаліста у вказаному провадженні встановлено збитків державі на суму 850 тис. грн. Загалом унаслідок незаконної порубки дерев збитки можуть становити орієнтовно 300 млн грн (будуть підтверджені після проведення оглядів ділянок, на яких вирублено дерева, та результатів експертних досліджень)", - сказано в повідомленні.

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Прокуратурою області спільно зі слідчими ДБР та оперативними співробітниками ДВБ проведено близько 50 обшуків за домашніми адресами фігурантів та службовим приміщенням відділів поліції. Під час обшуків вилучено чорнові записи про розрахунки з правоохоронцями, банківські картки, бензопили, мобільні телефони та інші речові докази. "Після опрацювання здобутих доказів, в тому числі за результатами проведених обшуків, буде вирішено питання про повідомлення про підозру іншим особам. Також перевіряється причетність інших працівників правоохоронних органів до цього злочину", - додали в прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187957
 
   
 Топ коментарі
 
Мусора......
Вот все и вернулось на круги своя! На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", в которую входили полицейские - Цензор.НЕТ 9811
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группа 30 человек??????????? это банда а не группа
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КАК???!
бубачка ж еще прошлым летом уничтожил там все незаконные порубки (лесника даже уволил - правда, лесник послал бубачку нахер и не ушел)
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Да, где беспредел, преступность там и полицейские. А леса нет. Кто будет высаживать? Эти подонки пусть садятся в тюрьму с конфискацией и оплачивают весь ущерб. Все леса и парки повырубывали и зеленые крысы никакой не дают правовой оценки этому, не усиливают ответственность за экологическую катастрофу, которую творят преступники.
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КАК???!
бубачка ж еще прошлым летом уничтожил там все незаконные порубки (лесника даже уволил - правда, лесник послал бубачку нахер и не ушел)
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а кого эта бубочка вообще уволила? все кому ни лень послали его на..уй
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группа 30 человек??????????? это банда а не группа
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это черные. белые на карантине.
вышлют в африку и всего делов.
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Вони не тільки на Харківщині, вони скрізь, самий головний це сабаков..
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Та да,вырисовывается такая картина.Тем более он на Харьковщине тут рулил когда-то,связи остались.
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та стопудово бывшие полицейские, они свои ряды уже давно очистили.
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9 апреля 2020Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить еще.
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На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", в которую входили полицейские, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5907"житель Змиевского района области создал группу численностью более 30 человек" На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", в которую входили полицейские, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5907 На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", в которую входили полицейские, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5907какой житель, какие 30 человек, В КАЖДОМ ЛЕСХОЗЕ действует группа черных лесорубов, во главе с директором лесничества, кражи не прекращаются ни на день, несмотря на постоянное присутствие активистов потона и постоянный вызов МУСОРОВ на каждый факт кражи. Лесовозы возвращаются хозяевам, кражи леса продолжаются.Источник: https://censor.net.ua/n3187957
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Одного не понял - почему не слышно нашего оберполицая? Почему не озвучивает рекомендации как правильно рубить лес, как вывозить хлысты, куда прятать щепу, и пр., и пр., и пр.. Не порядок! Раз так - вице-премьера не получит!
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не удивило, Харьков мусорской город, и ментоны входят во всё во, что только можно войти ради кэша!! Дело клана Бандурки живёт!!
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"по хворме - канешно они чорные полицейские. а от по фасону - чорные лесорубы!"
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Без крыши ментов и силовых невозможны преступления таких масштабов!
Это касается и добычи песка и щебня, и янтарных республик, и контрабаса через границы!!!
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Чёрные полицейские, чёрные нотариусы, чёрные риелторы, чёрные лесорубы, чёрный рынок земли, чёрный бизнес, чернорабочие, всё как в дупе чёрного мустанга в безлунную чёрную ночь...
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хорошо бы было заставить этих уродов со срубленных деревьев себе гробы сделать. и закопать ублюдков.
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Сумская обл. Глуховский район. Шалыгино. лес косят как траву без передышки. и днем и ночью лесовозы летают.
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А Вязьонка Путивльського району недалеко? - Я там проводив літо в баби-діда в 60-70-х....
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