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 Політика України
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 У березні на Донбасі загинули 2 мирні жителі, 17 - поранено. Це найбільші показники з вересня минулого року, - ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в березні збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі.

Про це йдеться в доповіді ООН, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в період з 1 по 31 березня на Донбасі зафіксовано дві смерті серед цивільного населення (чоловік і жінка), а також 17 поранених (8 жінок, 6 чоловіків, 2 дівчинки і 1 хлопчик).

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом… що на 280 відсотків більше, ніж в лютому 2020 року (один загиблий і четверо поранених). Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом узяті (двоє загиблих і 15 поранених), і найвища кількість місячних втрат з вересня 2019 роки (двоє загиблих і 22 поранених)", - зазначили в ООН.

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Обидва смертельні випадки, а також 11 випадків поранення відбулися в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів з легких озброєнь або стрілецької зброї. В результаті мінних інцидентів постраждали 7 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187956
 
 
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Просто в сентябре прошлого года не было неуклонного движения к миру, и в Украине всем заправляли партия войны и агрессивное меньшинство.
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Надо просто не нарушать правила карантина (не высовываться из подвала) В марте на Донбассе погибли двое мирных жителей, 17 - ранены. Это наибольшие показатели с сентября прошлого года, - ООН - Цензор.НЕТ 3745
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Отэт я понимаю мир в глазах у путина, нужно еще глубже смареть зелепукин
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То ж рух царя до миру, не кожному дано таке розуміти. В Україні є тільки декілька осіб, батьки яких живуть на роССії, в мацкві, які це розуміють.
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