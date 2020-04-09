 Водія в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за перевищення дозволеної кількості пасажирів у маршрутці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

Чоловік здійснював міське перевезення пасажирів із перевищенням встановленої на перевезення кількості пасажирів, визначеної абзацом 3 підпункту 4 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211, а саме в кількості 19 пасажирів.

Перевіривши матеріали справи, враховуючи характер вчиненого та визнання правопорушником своєї провини, суддя прийшов до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення.

За постановою суду (№ 592/3911/20) водій має сплатити штраф у сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн.

Заборона залізничного та автобусного сполучення, закриття метрополітенів, запропоновані президентом Зеленським, вступили в силу з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.

Рада прийняла закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

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