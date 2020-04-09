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 Водія в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за перевищення дозволеної кількості пасажирів у маршрутці

7 квітня 2020 суддя Ковпаківського районного суду міста Суми розглянув протокол про притягнення до адміністративної відповідальності водія маршрутного таксі за порушення вимог статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

Чоловік здійснював міське перевезення пасажирів із перевищенням встановленої на перевезення кількості пасажирів, визначеної абзацом 3 підпункту 4 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211, а саме в кількості 19 пасажирів.

Перевіривши матеріали справи, враховуючи характер вчиненого та визнання правопорушником своєї провини, суддя прийшов до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення.

За постановою суду (№ 592/3911/20) водій має сплатити штраф у сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн.

Заборона залізничного та автобусного сполучення, закриття метрополітенів, запропоновані президентом Зеленським, вступили в силу з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.

Рада прийняла закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187954
 
 
 Топ коментарі
 
Саме прикольне в тім що він за Голобородька.
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Нє, кацапчику, він таки за Голобородька.
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А счастье было так близко. (полная маршрутка со стоячими).
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Ты шо проверял - стоячие у них или висячие?
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ты наверное далек от народа и не понимаешь некоторых вещей из жизни социума.
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Спочатку заборонили транспорт, а потім штрафують. Це у кого тепер вік дається взнаки?
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Саме прикольне в тім що він за Голобородька.
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Нє, кацапчику, він таки за Голобородька.
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В Сумах судьи жёсткие, как и охранники в АТБ.
37-го года дед.

ОСОБА_1 30.03.2020 близько 17.37 год. зайшов до магазину «АТБ», що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Охтирська, 4 а, без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №172 від 27.03.2020 та скоїв правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП. Провина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення (а.с. 1), поясненнями ОСОБА_1 , поясненнями свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_1 зайшов до приміщення магазину без маски, йому було повідомлено, що вхід без маски заборонено, на що ОСОБА_1 відповів нецензурною лайкою.
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А если в трамвае едет человек 100, почему всем пофигу? Где логика? 😁😁😁😁
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И справедливые! Металлобаза - это ведь рассадник коронавирусов всяких!

19 березня 2020 року об 11:25 год. в м. Конотоп по вул. Успенсько-Троїцька, 98 ОСОБА_1 , будучи посадовою особою ТОВ «АВ Метал груп», не припинив роботу складу та здійснював продаж металовиробів, чим порушив вимоги підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року та здійснив правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.

Видимо полиция такая же, не терпит злостных нарушителей Закона и провела спецоперацию в днепропетровском регионе.

24.03.2020 року близько 10 год.30 хв. В смт. Петропавлівка по вул.. Червона, 104 гр. ОСОБА_1 будучи посадовою особою, а саме керівником Петропавлівського відділення «АВ-Метал груп» не припинила роботу складу, та здійснила відпуск метало товару гр.. ОСОБА_2 , чим порушила постанову Кабінету Міністрів від 11.03.2020 року № 211 а саме п.3

Могу помочь и рассказать, где находятся склады Интерпайпа, Запорожстали, Криворожстали.....
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