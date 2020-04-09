 Водія в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за перевищення дозволеної кількості пасажирів у маршрутці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.
Чоловік здійснював міське перевезення пасажирів із перевищенням встановленої на перевезення кількості пасажирів, визначеної абзацом 3 підпункту 4 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211, а саме в кількості 19 пасажирів.
Перевіривши матеріали справи, враховуючи характер вчиненого та визнання правопорушником своєї провини, суддя прийшов до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення.
За постановою суду (№ 592/3911/20) водій має сплатити штраф у сумі 17 тис. грн і судовий збір - 420,40 грн.
Заборона залізничного та автобусного сполучення, закриття метрополітенів, запропоновані президентом Зеленським, вступили в силу з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, у тролейбусах і трамваях - по 20.
Рада прийняла закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.
37-го года дед.
ОСОБА_1 30.03.2020 близько 17.37 год. зайшов до магазину «АТБ», що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Охтирська, 4 а, без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету Сумської міської ради №172 від 27.03.2020 та скоїв правопорушення передбачене ст. 44-3 КУпАП. Провина ОСОБА_1 підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення (а.с. 1), поясненнями ОСОБА_1 , поясненнями свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , згідно яких ОСОБА_1 зайшов до приміщення магазину без маски, йому було повідомлено, що вхід без маски заборонено, на що ОСОБА_1 відповів нецензурною лайкою.
19 березня 2020 року об 11:25 год. в м. Конотоп по вул. Успенсько-Троїцька, 98 ОСОБА_1 , будучи посадовою особою ТОВ «АВ Метал груп», не припинив роботу складу та здійснював продаж металовиробів, чим порушив вимоги підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року та здійснив правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП.
Видимо полиция такая же, не терпит злостных нарушителей Закона и провела спецоперацию в днепропетровском регионе.
24.03.2020 року близько 10 год.30 хв. В смт. Петропавлівка по вул.. Червона, 104 гр. ОСОБА_1 будучи посадовою особою, а саме керівником Петропавлівського відділення «АВ-Метал груп» не припинила роботу складу, та здійснила відпуск метало товару гр.. ОСОБА_2 , чим порушила постанову Кабінету Міністрів від 11.03.2020 року № 211 а саме п.3
Могу помочь и рассказать, где находятся склады Интерпайпа, Запорожстали, Криворожстали.....